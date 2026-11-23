După aproape o lună petrecută în spital, din cauza unor probleme de sănătate care i-au provocat stări accentuate de amețeală și slăbiciune, Marina Voica a fost externată.

Marina Voica, externată după aproape o lună de spitalizare Foto: Arhiva Click!

Artista a ajuns acasă, la Breaza, în județul Prahova, și a făcut primele declarații despre starea sa de sănătate. Cum se simte în prezent și când speră să revină la activitățile profesionale.

Marina Voica a fost externată și a ajuns acasă, la Breaza

Vești bune pentru admiratorii Marinei Voica! După o perioadă dificilă, în care a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost internată în spital, îndrăgita artistă a fost externată. Aceasta a revenit la locuința sa din Breaza, unde speră să își recapete treptat puterile și să se întoarcă la activitățile care îi aduc bucurie.

Problemele de sănătate au început cu episoade puternice de amețeală, care i-au afectat starea de sănătate. Deși a încercat să urmeze un tratament medicamentos, simptomele nu au dispărut, iar artista a ajuns în cele din urmă pe mâna medicilor. Situația i-a îngrijorat pe fanii care o apreciază atât pentru cariera sa impresionantă, cât și pentru energia și pofta de viață care au consacrat-o de-a lungul anilor.

Acum, după externare, Marina Voica spune că se simte mai bine și privește cu speranță perioada următoare. Într-un interviu, artista a mărturisit că își dorește să revină cât mai curând la televizor, însă va aștepta până când starea de sănătate îi va permite să muncească din nou.

„Sunt acasă. Eu am fost internată la Spitalul Militar, dar mi-au dat drumul și sunt acasă la Breaza. Sper că o să fiu capabilă pentru a participa la emisiunile dumneavoastră. Sunt mai bine. O să vă anunț când sunt capabilă să muncesc și să revin la televizor”, a declarat Marina Voica pentru Spynews.ro.

Ce spunea artista despre problemele de sănătate, în perioada internării

La scurt timp după ce a ajuns în spital, Marina Voica a oferit câteva detalii despre starea sa, vorbind cu sinceritate despre simptomele care îi dădeau bătăi de cap. Artista mărturisea atunci că se confrunta cu amețeli puternice și o stare accentuată de slăbiciune, iar medicamentele nu reușeau să îi amelioreze semnificativ problemele.

„Ce să fac? Uite, stau aici deocamdată, stau în pat. Nu trebuie să fiu mai bine? Că o grămadă de lume se ocupă aici de mine. Urmează și recuperarea. Sunt foarte slăbită, foarte slăbită. Aveam amețeli, dar minuni nu face niciun medicament. Sunt la spital, dar sunt în vindecare”, declara Marina Voica pentru sursa citată.