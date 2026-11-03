Marina Voica, noi declarații despre starea sa de sănătate. Artista este încă internată în spital: „Sunt foarte slăbită”

Marina Voica trece printr-o perioadă dificilă, după ce în urmă cu aproximativ două săptămâni a ajuns la spital din cauza unor amețeli puternice. Vestea internării sale i-a îngrijorat pe fanii și apropiații artistei, care au așteptat cu nerăbdare informații despre evoluția stării sale de sănătate.

Marina Voica, noi declarații din spital Foto: Facebook

Îndrăgita cântăreață este una dintre figurile apreciate ale muzicii românești, reușind de-a lungul anilor să cucerească generații întregi prin talentul, eleganța și energia sa. Mereu jovială și cu zâmbetul pe buze, Marina Voica a fost admirată atât pentru cariera impresionantă, cât și pentru personalitatea sa caldă.

Marina Voica: „Urmează și recuperarea. Sunt foarte slăbită, foarte slăbită”

Din păcate, problemele de sănătate au obligat-o să își întrerupă activitățile obișnuite și să ajungă sub supravegherea medicilor. Recent, artista a oferit noi detalii despre felul în care se simte, mărturisind că este în continuare internată și că se confruntă cu o stare accentuată de slăbiciune.

Într-un interviu acordat presei, Marina Voica a explicat că se află în proces de vindecare, însă recuperarea necesită timp. Artista a povestit că amețelile au fost motivul principal pentru care a solicitat ajutor medical și că tratamentul nu a avut efectul dorit imediat.

„Ce să fac? Uite, stau aici deocamdată, stau în pat. Nu trebuie să fiu mai bine? Că o grămadă de lume se ocupă aici de mine. Urmează și recuperarea. Sunt foarte slăbită, foarte slăbită. Aveam amețeli, dar minuni nu face niciun medicament. Sunt la spital, dar sunt în vindecare”, a declarat Marina Voica pentru Spynews.ro.

Laurențiu Cazan, fostul partener al artistei, dezvăluiri despre starea acesteia

Veștile despre starea de sănătate a Marinei Voica au fost comentate și de Laurențiu Cazan, fostul său partener de viață. În urmă cu câteva zile, acesta a vorbit în exclusivitate pentru Click! despre discuția telefonică pe care a avut-o cu artista și despre felul în care se simte în prezent.

Laurențiu Cazan a mărturisit că a vorbit cu Marina Voica și că aceasta continuă să aibă amețeli și să se simtă slăbită. Potrivit declarațiilor sale, medicii o țin sub observație și urmează un tratament, însă momentan nu există o dată clară pentru externare.

„Am vorbit aseară cu ea, la telefon, continuă să aibă amețeli, este și cam slăbită, medicii o țin sub observație, e pe tratament. Nu se simte prea bine, încă nu i s-a comunicat când va fi externată, dar e pe mâini bune. Nu am dorit să o țin prea mult de vorbă, are nevoie de odihnă”, a declarat Laurențiu Cazan pentru Click!.