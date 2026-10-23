 Marina Voica a ajuns pe mâinile medicilor. Artista a fost internată de urgență în spital
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Marina Voica a ajuns pe mâinile medicilor. Artista a fost internată de urgență în spital

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Marina Voica, una dintre artistele îndrăgite de generații întregi de români, trece prin momente dificile din cauza problemelor de sănătate. Cu o carismă aparte și o energie care a cucerit publicul de-a lungul anilor, cântăreața le-a dat motive de îngrijorare admiratorilor săi, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Dacă în urmă cu doar câteva zile mărturisea că nu se simte bine, acum artista a ajuns pe mâinile medicilor.

Marina Voica.
Marina Voica. Foto: Arhiva Click!

Marina Voica, prima declarație de pe patul de spital 

La 90 de ani, Marina Voica continuă să impresioneze prin vitalitatea și prezența sa, fiind apreciată de un public care îi urmărește activitatea de zeci de ani. Tocmai de aceea, veștile recente despre starea sa de sănătate sunt cu atât mai îngrijorătoare pentru cei care o îndrăgesc.

Potrivit informațiilor publicate de Spynews, artista se simțea rău de câteva zile, însă în această seară starea sa s-ar fi agravat, motiv pentru care a solicitat ajutorul medicilor. Internată în spital, Marina Voica a mărturisit că, din cauza stării în care se află, nu poate oferi momentan prea multe detalii. Cântăreața a dezvăluit, totuși, că se confruntă cu amețeli puternice.

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