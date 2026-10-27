 Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
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Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum

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Marea artistă Marina Voica (90 de ani) se află în continuare internată în spital, acuzând amețeli puternice și slăbiciune. Exclusiv pentru Click!, fostul ei partener de viață, Laurențiu Cazan, ne-a oferit câteva detalii despre starea actuală de sănătate a solistei, dar ne-a vorbit și despre eforturile medicilor, din România și din Rusia, de a-i salva viața, în urmă cu mai mulți ani.

Laurențiu Cazan și Marina Voica s-au iubit, în anii tinereții. Au păstrat, după despărțire, o relație de prietenie
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Laurențiu Cazan și Marina Voica s-au iubit, în anii tinereții. Au păstrat, după despărțire, o relație de prietenie Foto: foto: Facebook

Care e starea de sănătate a artistei, după ce a fost internată cu amețeli puternice 

Laurențiu Cazan ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre starea actuală de sănătate a artistei, în vârstă de 90 de ani. A fost internată de urgență, în urmă cu câteva zile, într-un spital din județul Prahova: 

„Am vorbit aseară cu ea, la telefon, continuă să aibă amețeli, este și cam slăbită, medicii o țin sub observație, e pe tratament. Nu se simte prea bine, încă nu i s-a comunicat când va fi externată, dar e pe mâini bune. Nu am dorit să o țin prea mult de vorbă, are nevoie de odihnă”. 

Marina Voica a trecut prin două operații la inimă, în 1990 și în 2021: „A avut două mari cumpene în viață”

Solistul ne-a dezvăluit și cum Marina Voica, născută în Ivanono, Rusia, a fost salvată, de două ori, de la moarte, de cardiologi: 

„Dar Marina Voica are aceste probleme cardiace de foarte mulți ani. În 1990, ea a suferit o operație la inimă în străinătate. Dacă nu se opera în Rusia, nu mai trăia, acolo au salvat-o prima oară.

Apoi, în urmă cu cinci ani, problemele cardiace au revenit. Singurul cardiolog din țară, care s-a încumetat să o opereze din nou, căci, din cauza vârstei înaintate, risca să moară pe masa de operație, erau șanse mici de supraviețuire, a fost un specialist din Târgu-Mureș, un mare fan al muzicii ei. Deci, Marina a trecut prin două mari cumpene în viață”, ne-a mai menționat Laurențiu Cazan, exclusiv pentru Click!

Ce spunea Marina Voica, după operația la inimă, suferită la o clinică din Brașov: „Nu mă condamnați că vreau să trăiesc!” 

După operația suferită, în urmă cu cinci ani, la o clinică din Brașov, Marina Voica lăuda echipa medicală:

„Este greu să vorbeşti despre o mare minune care s-a întâmplat aici: o operaţie pe inimă foarte grea, la o femeie de 84 de ani. Nu mă condamnaţi că vreau să trăiesc! Echipa spitalului şi doctorul Zoltan Galajda au făcut o operă de artă pe inima mea. N-am cuvinte, adevărată artă.

S-au purtat excepţional, cu profesionalism şi răbdare. Eu am încercat să nu creez dificultăţi. A fost greu. Nu sunt încă restabilită complet, dar o să încep încet, încet. Sper să mă refac cât mai repede. Mulţumesc echipei care a făcut din inima mea una aproape nouă. O operaţie extraordinară”, a spus artista, în ziua externării.  

Laurențiu Cazan: „Cu Marina am rămas prieten, după despărțire”

În urmă cu câteva luni, Laurențiu Cazan ne vorbea, exclusiv pentru Click!, despre femeia pe care, cândva, a iubit-o cu patos: 

„Cu Marina am rămas prieten, după despărțire. Ne sunăm adesea, povestim, ne sfătuim. Apreciez că, în ciuda vârstei, și-a păstrat cochetăria. Și acum este preocupată de felul în care arată, își face rochițe, își cumpără hăinuțe, i-a plăcut mereu cochetăria.

Adevărul este că orice vedetă trebuie să arate bine, îngrijită, aranjată, chiar dacă iese și până la poartă. Nu știi cine te vede așa, nearanjată, comentează și te pozează. Oamenii, în general, te judecă după acea secundă, în care te văd, și n-ai nicio scuză”.

„Marina beai rusesc și face sport”

Ne mai dezvăluia și secretele longevității artistei, care a cunoscut celebritatea cu piesa „Și, afară, plouă, plouă”: 

„Marina duce un stil de viață sănătos, mănâncă puțin, și chiar și în prezent face sport. Dacă, înainte, făcea și câte 100 de genuflexiuni, acum face mai puțin. A fost gimnastă, în adolescență, așa că a rămas cu acest stil de viață sportiv. În plus, bea ceai rusesc, am înțeles că are multe proprietăți benefice pentru organism”.

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