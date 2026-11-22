Florin Piersic le-a oferit admiratorilor săi o amintire specială din arhiva personală. Actorul a făcut publică o scrisoare primită în urmă cu mai bine de două decenii de la regretatul Radu Beligan, unul dintre marii săi colegi și mentori. Documentul a rămas până astăzi o amintire prețioasă pentru artist, care a ales să îl împărtășească într-un mesaj plin de nostalgie.

Ce scrie în scrisoarea pe care Radu Beligan i-a trimis-o lui Florin Piersic Foto: Click!

Publicarea scrisorii a avut loc în apropierea unei date cu o semnificație aparte: pe 14 decembrie s-ar fi împlinit 108 ani de la nașterea lui Radu Beligan. Cu această ocazie, Florin Piersic a vorbit despre legătura pe care a avut-o cu marele actor și a explicat și de ce a lipsit o perioadă de pe scenă.

Artistul a ținut să precizeze că nu a renunțat niciodată la teatru, ci doar a făcut un pas în spate pentru o vreme. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, acesta a rememorat și începuturile spectacolului „Străini în noapte”, care avea să devină unul dintre cele mai importante proiecte din cariera sa.

„Acum mai bine de 20 de ani, primeam de la Maestrul Beligan o scrisoare pe care o păstrez de atunci și pe care astăzi țin să v-o arăt. Trebuie să știți că nu am părăsit niciodată teatrul, ci doar am făcut un timp câțiva pași în spate, dintr-un motiv pe care îl știu bine.

Spectacolul care la Paris se numea Montagne Russe, în România a devenit «Străini în noapte». După premiera care a avut loc în 28 septembrie 2007, la Opera Națională, în prezența autorului Eric Assous, titlul uneia dintre cronici a fost «Teatrul e din nou rege»! Șaptesprezece ani am jucat cu bucurie acest spectacol și cu recunoștință pentru publicul care a umplut mereu și mereu sălile.

„Străini în noapte”, spectacolul care a cucerit publicul timp de 17 ani

Anul acesta, în 14 decembrie, s-ar împlini 108 ani de la nașterea maestrului Beligan. Mă gândesc la domnia sa cu aceeași tandrețe pe care mi-o mărturisește în scrisoare... ”, a transmis Florin Piersic.

Tot în mesajul său, actorul a readus în atenție povestea producției „Străini în noapte”, adaptată după piesa franceză „Montagne Russe”, semnată de dramaturgul Eric Assous.

Premiera din România a avut loc pe 28 septembrie 2007, la Opera Națională, în prezența autorului. Spectacolul a fost primit cu entuziasm, iar una dintre cronicile publicate la vremea respectivă a avut un titlu sugestiv: „Teatrul e din nou rege!”.

Timp de 17 ani, Florin Piersic a urcat pe scenă în această producție, jucând în fața unor săli pline. Actorul a rememorat perioada cu recunoștință față de spectatorii care i-au fost alături de-a lungul anilor.