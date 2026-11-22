Ștefan Hrușcă a pornit în turneul de colinde din 2026, iar în următoarele săptămâni va ajunge în mai multe orașe din Europa și America de Nord. Artistul îi va întâlni pe românii din diaspora înaintea Crăciunului, iar cei care vor să participe la spectacole trebuie să știe că prețurile biletelor diferă în funcție de țară și de organizator.

Cât costă biletele la concertele lui Ștefan Hrușcă în 2026 Foto: arhiva Click!

Ce preț au biletele la concertele lui Ștefan Hrușcă

Pentru Turneul de Colinde 2026, biletele au prețuri diferite în funcție de localitatea în care este organizat spectacolul. În Marea Britanie, pentru concertul programat la Aylesbury pe 23 noiembrie, un bilet pentru adulți costă 35 de lire sterline, în timp ce copiii cu vârste între 7 și 12 ani plătesc 20 de lire.

Organizatorii au anunțat și câteva facilități: accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta sub 7 ani și pentru persoanele cu dizabilități. În alte orașe britanice, precum Londra și Oxford, biletele sunt puse în vânzare prin platforme locale, la care se pot adăuga taxe de procesare.

În Germania, Belgia, Elveția și Austria, concertele sunt organizate în colaborare cu parohiile românești din comunitățile respective. În aceste cazuri, tarifele și modalitățile de rezervare sunt stabilite de organizatorii locali. Nici pentru spectacolele din Statele Unite nu există un preț unic anunțat pentru întregul turneu, fiecare comunitate gazdă comunicând separat informațiile despre bilete.

Ștefan Hrușcă și-a început turneul de Crăciun 2026

Turneul de colinde al artistului a început pe 15 noiembrie, cu un concert susținut la Reykjavik, în Islanda. În perioada următoare, Ștefan Hrușcă va ajunge în mai multe orașe din Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Luxemburg, Germania, Elveția și Austria.

Seria spectacolelor va continua apoi în Statele Unite ale Americii, unde sunt programate concerte în perioada 11–26 decembrie. Astfel, românii stabiliți peste hotare vor avea ocazia să asculte live colindele care au devenit, de-a lungul anilor, parte din atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Ștefan Hrușcă nu are concerte programate în România de Crăciun

Deși va susține numeroase spectacole în străinătate în perioada sărbătorilor de iarnă, Ștefan Hrușcă nu are, momentan, concerte programate în România pentru finalul anului 2026. Astfel, românii care își doresc să îl asculte live în această perioadă vor trebui să urmărească spectacolele organizate în diaspora sau eventualele modificări ale programului anunțat.

Unde locuiește Ștefan Hrușcă în prezent

Deși este unul dintre artiștii români asociați cu tradiția colindelor, Ștefan Hrușcă locuiește de mai mulți ani în Canada. Cântărețul s-a stabilit acolo în 1991 și și-a construit viața departe de România, alături de familia sa.

Artistul revine însă periodic în fața publicului român, iar turneele organizate în preajma Crăciunului îi oferă ocazia de a se întâlni cu românii din diferite țări și de a păstra vie tradiția colindelor.