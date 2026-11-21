Țineți Postul Crăciunului, dar nu știți ce mâncăruri să mai preparați, cu bani puțini? Solista de muzică populară Saveta Bogdan vă oferă, exclusiv prin intermediul Click!, rețetele ei ieftine și gustoase. Are și un ingredient secret, dar și mici trucuri. Iar Silviu Biriș, actor și teolog, ne-a vorbit despre importanța postului.

1/6 Saveta Bogdan a renunțat la carne, în Postul Crăciunului. Are un meniu pe bază de fasole, cartofi, varză și mazăre Foto: Foto: Click!

Rețete rapide, ieftine și gustoase cu numai 10 lei: „În loc de bulion pun boia dulce”

Artista de muzică populară Saveta Bogdan, care adesea s-a plâns de facturile mari la energie, a renunțat la carne, de câteva zile, de când s-a intrat în Postul Crăciunului. Iată rețetele de post preferate, deloc scumpe, și cu timp de preparare rapid:

„În piețe acum totul este foarte scump, așa că mai cumpăr din supermarket legume și fructe. Mai ieftin ieși însă cu fasolea și mazărea congelate. Eu locuiesc singură, fiica mea lucrează în America, prin urmare nu gătesc mai mult de două-trei porții de mâncare. Și, adesea, încerc să mă încadrez în prețul de 10 lei.

„Folosiți mărar și leuștean uscat, e mai ieftin!”

De pildă, prepar, din câțiva cartofi, un ardei roșu și două cepe, plus un pic de usturoi, o tocăniță rapidă. Cum bulionul este mai scump, cumpăr pliculețele de boia dulce. Colorează foarte frumos mâncarea, în roșu, și dă și un gust bun.

Se găsesc aceste pliculețe cu numai 1 leu. Ca să faceți economie, puteți folosi mărar, pătrunjel și leuștean uscat, la pliculețe, cel verde, în piață, e mai scump, și nici nu-l poți păstra în frigider mai mult de câteva zile”, a menționat ea, exclusiv pentru Click!

E specialistă și-n ciorbițe de post: „De cartofi și de fasole”

Iată și alte variante de mâncare de post, tot cu bani puțini și sățioase:

„Mai fac și câte o ciorbiță de cartofi, ca-n comunism, eu adaug și mult tarhon. Tarhonul e nelipsit din mâncărurile mele, ca să vă spun acest mic secret din bucătărie. Puteți prepara și cartofi copți în coajă, la cuptor, sunt foarte sățioși, cu o salată de sfeclă roșie sau de ridiche galbenă. Sau puteți cumpăra o varză, o tocați mărunt și o băgați la cuptor.

Varza, fasolea, mazărea și cartofii nu-mi lipsesc din meniu, în această perioadă de post. La fel de bună e însă și ciorba de fasole. E delicioasă cu o salată de ceapă roșie. Și când sunt în străinătate țin post, dar atunci nu mereu, măcar o zi pe săptămână”, a mai precizat Saveta Bogdan, exclusiv pentru Click!

Silviu Biriș, teolog: „Postul e un exercițiu de înfrânare a poftelor”

Iar actorul Silviu Biriș, absolvent de Teologie, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre importanța posturilor, din timpul anului, benefice pentru trup și suflet:

„Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci mijloc de mântuire. Postul este disciplină, autodisciplină. Din punct de vedere religios, postul ar trebui să fie ținut de către toți cei botezați în cultul ortodox și cu binecuvântarea sau sub îndrumarea duhovnicului”.

Bolnavii și copiii pot ține post: „După putere și după măsura lor”

Silviu Biriș a dorit să mai precizeze și în ce condiții pot ține post și bolnavii, bătrânii și copiii:

„Postul ținut dezordonat poate afecta starea de sănătate a practicantului. Excepția o pot face copiii, bătrânii și bolnavii. Chiar și aceștia putând să postească, după putere și după măsura lor. Postul nu înseamnă doar mâncare. Dar un trup îmbuibat înseamnă implicit și o gândire pe măsură. Hrana trupească și cea sufletească sunt în directă legătură.

„Încearcă măcar o dată pe zi să renunți la ce crezi că îți face ție plăcere”

Poți ține postul alimentar, dar ce folos dacă inima ți-e împietrită? Și poți crede că faci fapte bune, dar tu să îți vezi de vechile tale îndeletniciri neortodoxe. Încearcă măcar o zi pe săptămână să renunți la ce crezi că îți face ție plăcere mai mult, poate fi și lingurița de zahăr din ceai sau din cafea, o oră peste program, pe care să o petreci cu cei dragi. Să ai curajul să îi spui celui pe care ești supărat: „Te iubesc, te-am iertat!”.

Postul Crăciunului a început duminică, 15 noiembrie, și se întinde pe o durată de 40 de zile, până pe 24 decembrie, inclusiv, în Ajunul Nașterii Domnului.