 Saveta Bogdan, surprinsă de factura la curent. Stă în frig și nu aprinde lumina
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Saveta Bogdan, surprinsă de factura la curent. Stă în frig și nu aprinde lumina

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Saveta Bogdan este în pragul disperării. Aceasta are parte de apă caldă și căldură cu porția, în contextul în care frigul deja a pus stăpânire pe întreaga țară. Artista spune că îndură frigul, dar are de plătit facturi uriașe de sute de lei. 

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Foto: Instagram

Trăim vremuri grele în care apa caldă și căldura au devenit un lux. Deși mulți nu beneficiază de ele, pe facturi apar sute de lei de plătit. Asta a pățit și Saveta Bogdan. Aceasta a povestit că primește apă caldă doar o dată pe săptămână, dar este datoare la stat cu mult mai mult.

Cât plătește Saveta Bogdan la curent într-o singură lună

Saveta Bogdan a mărturisit că se bucură de apă caldă doar o dată pe săptămână. Factura la curent a explodat și nu-și explică de ce. Artista s-a trezit că are de plătit destul de mult pentru o singură lună, deși ea stă într-o singură cameră cu lumina stinsă. 

Factura de acum pare de trei ori mai mare față de timpul verii, atunci când plătea în jur de 30-35 de lei pe lună. 

De asemenea, cântăreața de muzică populară a subliniat faptul că singurele electrocasnice care consumă curent în mod constant sunt televizorul și frigiderul și nu înțelege cum de trebuie să scoată atât de mulți bani din buzunare. Saveta Bogdan a recunoscut că se descurcă greu.

„Lumina mi-a venit atât de scumpă. Nici nu te poți apropia. Mi-a venit aproape 80 de lei lumina și eu n-am stat decât într-o singură cameră, iar acolo nici nu țin lumina aprinsă, doar televizorul e aprins. Cât să și consume televizorul ăsta?! S-au scumpit toate. Rufe spăl o dată la trei săptămâni pentru că eu sunt singură, las acolo să se adune și spăl o dată la trei săptămâni.

Viața e foarte grea. Acum a venit și frigul. Celelalte camere sunt înghețate. Nu țin caloriferul pornit decât în camera mea. Nu e cald, e așa, călduț. Apă caldă am avut doar o zi săptămâna asta. E joi și încă n-am apă caldă. Ne dau apă caldă cu porția”, a declarat Saveta Bogdan pentru spynews.ro.

Cântăreața recunoaște că bătrânețea este grea

În același timp, Saveta Bogdan recunoaște că niciodată nu s-ar fi gândit cât de grea poate fi bătrânețea. A observat că prețurile sunt tot mai mari și că se întoarce acasă cu plasa aproape goală, fără bani.

„Este urâtă bătrânețea, e urât de tot. Am crezut că o să fie mai bine, dar e tot mai rău. Azi am fost în piață și prețurile sunt foarte mari. La pensiile noastre nu-ți permiți să mai iei orice. Am luat o țelină, un morcov, două legături de ceapă verde, niște ceapă roșie. Pensiile sunt foarte mici. Nu-ți mai permiți nimic. Vii acasă cu plasele goale și mai dai și o grămadă de bani”, a mai povestit artista pentru sursa citată.

Și Oana Lis s-a plâns de facturile enorme

Saveta Bogdan nu este singura vedetă care s-a plâns de facturi. Și Oana Lis a mărturisit că, deși n-a dat drumul la căldură, are de plătit 330 de lei la curent. Aceasta se teme de următoarea plată, după ce o să pornească aerul condiționat sau caloriferul electric.

Ce nervi am, a venit factura de lumină vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dat drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, ca îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”, a scris Oana Lis pe rețelele de socializare.  

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