Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp

O familie de români, cu doi copii, stabilită în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, a dezvăluit cum au arătat facturile la curent pentru o locuință de aproximativ 140 de metri pătrați. Cât costă să te încălzești în SUA.

Cât costă curentul electric în SUA. Foto: shutterstock

O postare a unei românce stabilită cu familia în Carolina de Nord a devenit virală, după ce a atașat fotografii cu facturile la curent. Aceasta a precizat faptul că locuința ei nu este racordată la rețeaua de gaze naturale, ci încălzirea pe timpul iernii și aerul condiționat funcționează doar cu energie electrică.

Cât plătește o familie de români curentul electric în SUA

Potrivit facturilor prezentate, familia formată din doi adulți și doi copii au achitat 193,39 dolari pentru perioada 10 decembrie – 12 ianuarie, echivalentul a aproximativ 920 de lei. În perioada 13 ianuarie – 9 februarie 2026, factura a crescut la 244,36 dolari, aproximativ 1.162 de lei, aceasta fiind cea mai mare dintre facturile prezentate.

Vara, între 11 iulie și 11 august, când aerul condiționat este utilizat frecvent, factura a fost de 171,86 dolari, adică aproximativ 817 lei. Cea mai recentă factură a fost de numai 138,93 dolari, echivalentul a aproximativ 660 de lei.

În același timp, românca a menționat că, pe factura cea mai mare, prețul mediu al energiei electrice a fost de 0,136 dolari/kWh, aproximativ 0,60 lei/kWh.

Ce prețuri au alimentele de bază în America

Tot ea a publicat recent și o listă de prețuri la alimentele obișnuite, ce se găsesc în orice bucătăriel. Aceasta a mers la un magazin Aldi, tot din Carolina de Nord și a arătat pe rețelele de socializare ce a găsit.

Așadar, 3,79 de litri de lapte costă circa 11 lei, 12 ouă sunt aproape 8 lei, iar aproape 500 de grame de carne tocată de pui aproximativ 18 lei. 2,27 de kilograme de făină costă 8,79 lei, 1,42 litri de ulei de porumb 23,52 lei, iar 1,42 litri de ulei de rapiță 18,48 lei.

În magazin, la raft, a găsit pâine italiană de 454 de grame la 14,97 lei, mere la 907 grame cu 9,46 lei, iar bananele se vindeau cu 5,13 lei/kilogram. 1,36 kg de ceapă galbenă costă 11,36 lei, 2,27 kg de cartofi 18,01 lei, 907 g de morcovi 9,46 lei, iar un castravete costa 3,56 de lei. La sfârșit, românca a menționat că la casă se mai adaugă o taxă de 2%.