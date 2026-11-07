 Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O familie de români, cu doi copii, stabilită în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, a dezvăluit cum au arătat facturile la curent pentru o locuință de aproximativ 140 de metri pătrați. Cât costă să te încălzești în SUA.

Cât costă curentul electric în SUA.
Cât costă curentul electric în SUA. Foto: shutterstock

O postare a unei românce stabilită cu familia în Carolina de Nord a devenit virală, după ce a atașat fotografii cu facturile la curent. Aceasta a precizat faptul că locuința ei nu este racordată la rețeaua de gaze naturale, ci încălzirea pe timpul iernii și aerul condiționat funcționează doar cu energie electrică.

Cât plătește o familie de români curentul electric în SUA

Potrivit facturilor prezentate, familia formată din doi adulți și doi copii au achitat 193,39 dolari pentru perioada 10 decembrie – 12 ianuarie, echivalentul a aproximativ 920 de lei. În perioada 13 ianuarie – 9 februarie 2026, factura a crescut la 244,36 dolari, aproximativ 1.162 de lei, aceasta fiind cea mai mare dintre facturile prezentate.

Vara, între 11 iulie și 11 august, când aerul condiționat este utilizat frecvent, factura a fost de 171,86 dolari, adică aproximativ 817 lei. Cea mai recentă factură a fost de numai 138,93 dolari, echivalentul a aproximativ 660 de lei.

În același timp, românca a menționat că, pe factura cea mai mare, prețul mediu al energiei electrice a fost de 0,136 dolari/kWh, aproximativ 0,60 lei/kWh.

Ce prețuri au alimentele de bază în America

Tot ea a publicat recent și o listă de prețuri la alimentele obișnuite, ce se găsesc în orice bucătăriel. Aceasta a mers la un magazin Aldi, tot din Carolina de Nord și a arătat pe rețelele de socializare ce a găsit.

Așadar, 3,79 de litri de lapte costă circa 11 lei, 12 ouă sunt aproape 8 lei, iar aproape 500 de grame de carne tocată de pui aproximativ 18 lei. 2,27 de kilograme de făină costă 8,79 lei, 1,42 litri de ulei de porumb 23,52 lei, iar 1,42 litri de ulei de rapiță 18,48 lei.

În magazin, la raft, a găsit pâine italiană de 454 de grame la 14,97 lei, mere la 907 grame cu 9,46 lei, iar bananele se vindeau cu 5,13 lei/kilogram. 1,36 kg de ceapă galbenă costă 11,36 lei, 2,27 kg de cartofi 18,01 lei,  907 g de morcovi 9,46 lei, iar un castravete costa 3,56 de lei. La sfârșit, românca a menționat că la casă se mai adaugă o taxă de 2%.

Ghid de cumpărături

Lacrimi și emoții pentru Emily Burghelea! Elisabeta a făcut primii pași înainte de un an
„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului Vedete românești
tudor de la fly project jpg
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme Vedete românești
image
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de mitralieră” adevarul.ro
image
Dan Șucu vine cu o propunere pentru tinerii care visează la propria casă: un nou program pentru cumpărarea locuințelor adevarul.ro

Parteneri

image
Daniel Pancu a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Rapid! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
🚨 Proteste în Franța. Manifestanții încep să se strângă treptat în Piața Republicii din Paris. Autoritățile estimează că 170.000 de oameni vor ieși în stradă la nivel național astăzi www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe playtech.ro
image
Galerie foto. Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic! S-a ajuns deja la 5 morți și peste 12 răniți. Video șocant www.fanatik.ro
image
Emily Burghelea este disperată! Soțul ei nu vrea să se opereze: 'Chistul crește și, sincer, nu știu ce... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
mihail si gavriil jpeg
Cine au fost Sfinții Mihail si Gavriil și de ce sunt sărbătoriți împreună. Povestea celor doi Arhangheli prăznuiți pe 8 noiembrie Fapt divers
855602630 1643855367535894 3928890616345521326 n jpg
Când se deschide târgul de Crăciun de la Craiova în 2026 și care vor fi atracțiile Național
top view black friday assortment black background jpg
Pe ce au cheltuit românii sute de milioane de lei în primele minute de Black Friday. Au epuizat stocurile în doar câteva secunde Național
Unitatea de Primire Urgenţe Iaşi jpg
Șoc pentru medicii din Iași. O femeie a stabilit recordul de alcoolemie, iar un bărbat a ajuns de trei ori în comă în 24 de ore Național
Design fără titlu (5) png
Coincidență uluitoare! Două surori au născut în aceeași zi, la 29 de minute distanță Internațional
banner tentaiva rapire jpg
#Exclusiv Click!
Reacția psihologului Radu Leca, după posibila tentativă de răpire a băiatului din Caracal. Ce trebuie învățați copiii, reguli de aur care le pot salva viața Național
Netflix, foto shutterstock jpg
#Exclusiv Click!
De ce ne plac filmele de Crăciun și ce efect au, de fapt, asupra noastră? Național
Hot care doarme in pat
A intrat să fure, dar l-a furat somnul! Ce a făcut un român în Italia Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net