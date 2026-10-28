Cum să îți menții casa caldă fără facturi uriașe la energie. Sfaturile experților pentru sezonul rece

Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai multe gospodării caută soluții pentru a rămâne la confort termic fără să plătească facturi exagerate la energie. Specialiștii în eficiență energetică spun că există câteva măsuri simple care pot reduce consumul și pierderile de căldură, fără a afecta confortul din locuință.

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Utilizarea inteligentă a încălzirii din casă

Una dintre cele mai importante recomandări este folosirea eficientă a sistemului de încălzire. Experții spun că nu este necesar ca centrala să funcționeze permanent pe parcursul zilei. Programarea încălzirii astfel încât aceasta să pornească înainte de trezire și să se oprească înainte de culcare poate contribui la reducerea consumului de energie, potrivit The Independent.

Temperatura din locuință joacă, de asemenea, un rol important. Pentru majoritatea gospodăriilor, un nivel cuprins între 18 și 21 de grade Celsius este considerat suficient pentru confort.

Specialiștii atrag atenția că majorarea temperaturii termostatului atunci când afară este foarte frig nu încălzește locuința mai rapid, ci doar poate duce la un consum mai mare.

O sursă importantă de pierdere a căldurii o reprezintă ferestrele și ușile exterioare. Potrivit experților, între 10% și 20% din căldura unei locuințe se poate pierde prin aceste zone. O soluție accesibilă este utilizarea draperiilor groase sau termoizolante și menținerea lor trase pe timpul nopții.

Specialiștii recomandă și verificarea zonelor prin care pot pătrunde curenți de aer, inclusiv în jurul ușilor, ferestrelor, cutiilor poștale sau găurilor pentru chei. Chiar și mici spații neetanșate pot contribui la pierderi constante de căldură.

Nu porni căldura în camerele neocupate

O altă măsură utilă este reducerea temperaturii în camerele nefolosite, fără oprirea completă a caloriferelor. Astfel se poate limita consumul energetic și se reduce riscul apariției umezelii și mucegaiului.

Pentru persoanele care pleacă de acasă pentru mai multe zile în sezonul rece, experții recomandă să nu oprească complet încălzirea. Menținerea unei temperaturi minime poate preveni înghețarea și spargerea conductelor, situație care poate genera costuri mult mai mari decât economia realizată la încălzire.

Nu în ultimul rând, eficiența centralei termice poate influența considerabil factura la energie. Centralele moderne, cu un randament ridicat, consumă mai puțin combustibil pentru a produce aceeași cantitate de căldură, ceea ce se traduce prin costuri mai mici pe termen lung.

Cum se aerisește caloriferul

Partea cea mai bună atunci când vine vorba despre această procedură este faptul că nu este nevoie de echipamente specializate, în afară de o simplă cheie de aerisire. Ne mai trebuie și un recipient pentru a colecta apa și o cârpă.

Primul pas care trebuie urmat este să setăm termostatul pe o treaptă înaltă, iar apoi să lăsăm totul să se încălzească. Recipientul trebuie pus sub ventilul de aerisire, iar apoi vom folosi cheia specială pentru a-l deschide.

Inițial, se va auzi aerul care iese din calorifer. Atunci când începe să curgă constant apă, înseamnă că aerisirea este gata și trebuie să închidem totul. Aerisirea caloriferului ne va ajuta să plătim facturi mai mici și să avem camere mai calde.