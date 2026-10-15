Ramona Olaru a arătat totul pe rețelele sociale! A lăsat eleganța deoparte și s-a apucat de treabă

FotoRamona Olaru a arătat totul pe rețelele sociale! A lăsat eleganța deoparte și s-a apucat de treabă
Ramona Olaru le-a arătat urmăritorilor săi o latură mai puțin obișnuită a vieții de zi cu zi. Prezentatoarea TV a dezvăluit ce face atunci când este singură și are de rezolvat probleme practice, iar imaginile au surprins-o într-un spațiu tehnic, înconjurată de țevi și robineți.
Îmbrăcată într-o bluză verde, Ramona Olaru s-a filmat în timp ce le vorbea direct celor care o urmăresc pe rețelele sociale. Cu un ton spontan, aceasta a anunțat că le va arăta ce face o femeie singură la acea oră, înainte de a dezvălui activitatea de care se ocupa. În locul unei activități relaxante, prezentatoarea era preocupată de instalația de încălzire și încerca să regleze robineții.
Ramona Olaru, în mijlocul unei intervenții la instalația de căldură
„Dacă vă întrebați sau poate nu, ce face o femeie singură la oră asta... Vă arăt imediat ce face o femeie singură... Sunt în duba mea tehnică, adică aici. O umblu la robineții de căldură. Fie vorba între noi, Doamne... S-a rezolvat... Ia uite cum ieșim...”, a spus Ramona Olaru în filmarea publicată.
După ce le-a stârnit curiozitatea urmăritorilor, vedeta s-a îndreptat către spațiul tehnic în care se aflau mai multe țevi și robineți. Acolo, aceasta a început să umble la instalație, încercând să regleze căldura. Momentul a fost prezentat într-o manieră naturală, cu explicații oferite chiar de ea, pe măsură ce se ocupa de problemă.
Ce investiție a făcut vedeta TV
Ramona Olaru a făcut o investiție importantă în domeniul imobiliar. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a cumpărat un apartament exclusivist în zona Pipera, a cărui valoare este estimată la aproximativ 300.000 de euro. Vedeta a dezvăluit însă că nu a plătit întreaga sumă, deoarece a ales locuința încă din perioada în care imobilul se afla în construcție.
„Valoarea lui atât era, (n.r. 300.000 de euro), dar nu am plătit atât de mult pentru că l-am luat când era în faza de construcție. Știm foarte bine că așa sunt mai ieftine față de variantele finale”, a explicat Ramona Olaru pentru Playtech.