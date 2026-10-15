 Ramona Olaru a arătat totul pe rețelele sociale! A lăsat eleganța deoparte și s-a apucat de treabă
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FotoRamona Olaru a arătat totul pe rețelele sociale! A lăsat eleganța deoparte și s-a apucat de treabă

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Ramona Olaru le-a arătat urmăritorilor săi o latură mai puțin obișnuită a vieții de zi cu zi. Prezentatoarea TV a dezvăluit ce face atunci când este singură și are de rezolvat probleme practice, iar imaginile au surprins-o într-un spațiu tehnic, înconjurată de țevi și robineți. 

Ramona Olaru
Ramona Olaru Foto: Instagram

Îmbrăcată într-o bluză verde, Ramona Olaru s-a filmat în timp ce le vorbea direct celor care o urmăresc pe rețelele sociale. Cu un ton spontan, aceasta a anunțat că le va arăta ce face o femeie singură la acea oră, înainte de a dezvălui activitatea de care se ocupa. În locul unei activități relaxante, prezentatoarea era preocupată de instalația de încălzire și încerca să regleze robineții.

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Foto: Instagram

Ramona Olaru, în mijlocul unei intervenții la instalația de căldură

„Dacă vă întrebați sau poate nu, ce face o femeie singură la oră asta... Vă arăt imediat ce face o femeie singură... Sunt în duba mea tehnică, adică aici. O umblu la robineții de căldură. Fie vorba între noi, Doamne... S-a rezolvat... Ia uite cum ieșim...”, a spus Ramona Olaru în filmarea publicată.

După ce le-a stârnit curiozitatea urmăritorilor, vedeta s-a îndreptat către spațiul tehnic în care se aflau mai multe țevi și robineți. Acolo, aceasta a început să umble la instalație, încercând să regleze căldura. Momentul a fost prezentat într-o manieră naturală, cu explicații oferite chiar de ea, pe măsură ce se ocupa de problemă.

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Foto: Instagram

Ce investiție a făcut vedeta TV

Ramona Olaru a făcut o investiție importantă în domeniul imobiliar. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a cumpărat un apartament exclusivist în zona Pipera, a cărui valoare este estimată la aproximativ 300.000 de euro. Vedeta a dezvăluit însă că nu a plătit întreaga sumă, deoarece a ales locuința încă din perioada în care imobilul se afla în construcție.

„Valoarea lui atât era, (n.r. 300.000 de euro), dar nu am plătit atât de mult pentru că l-am luat când era în faza de construcție. Știm foarte bine că așa sunt mai ieftine față de variantele finale”, a explicat Ramona Olaru pentru Playtech.

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