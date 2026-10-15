Valerie Lungu, replică acidă după ce s-a spus că pozează în cuplul perfect cu Alex: „Dacă vrea să plece, nu-l ține nimeni”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează una dintre echipele de la Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii. Parcursul lor în competiție a stârnit numeroase reacții în mediul online, fiind atât apreciat de unii telespectatori, cât și criticat de alții. Recent, influencerița a răspuns comentariilor potrivit cărora ea și soțul său ar încerca să afișeze imaginea unui cuplu perfect.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Foto: Instagram

„Imaginea de cuplu perfect vinde bine în online”

Discuțiile au apărut după ce Valerie Lungu a vorbit despre cele întâmplate în ediția de miercuri a emisiunii Asia Express, în timp ce Alex Gîlcă nu a făcut prea multe comentarii. Diferența de atitudine dintre cei doi nu a trecut neobservată, iar un internaut le-a reproșat că încearcă să lase impresia că au o relație fără probleme, deși, în opinia sa, situația ar putea fi cu totul alta în spatele camerelor.

„De ce nu pleacă Alex? Pentru că imaginea de cuplu perfect vinde bine în online. Din felul în care ea răspunde, zici că au un parteneriat, o colaborare, nu o relație”, a scris cineva, pe TikTok.

Răspunsul oferit de Valerie Lungu. Foto: TikTok

Valerie Lungu: „Tot pentru internet se căsătoresc și fac copii”

Valerie Lungu nu a lăsat comentariile fără răspuns și a intervenit în secțiunea de comentarii cu două mesaje ironice. Prin replicile sale, influencerița a vrut să contrazică speculațiile apărute în mediul online și să transmită că relația cu soțul ei nu este doar o imagine construită pentru public. „Dacă vrea să plece, nu-l ține nimeni” și „Adevărat. Tot pentru internet se căsătoresc și fac copii”, a scris Valerie Lungu.

Răspunsul oferit de Valerie Lungu. Foto: TikTok

Cum s-au cunoscut Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit soț și soție în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unei ceremonii discrete, departe de agitația publică. Deși preferă să își păstreze relația departe de ochii curioșilor, cei doi mai împărtășesc din când în când detalii despre povestea lor de iubire.

Cu ceva timp în urmă, Valerie Lungu le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soț. Totul a pornit de la un mesaj pe Instagram, trimis de Alex, iar discuțiile lor despre fotografie și crearea de conținut au dus, în cele din urmă, la prima întâlnire. Influencerița a povestit atunci și un detaliu amuzant despre începuturile relației lor.

„Totul a început acum patru ani, când mi-a dat mesaj pe Instagram. Am început să vorbim despre fotografie, camere foto și crearea de conținut și, în cele din urmă, am decis să ne întâlnim. Prima noastră întâlnire este, de fapt, o poveste destul de amuzantă, pentru că, dacă nu îmi dau seama cât de mult îi place lui Alex să vorbească, cu siguranță nu acum! Acum știu! Este un introvertit în adevăratul sens al cuvântului”, a povestit, pe Instagram, Valerie.