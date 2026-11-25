În spatele zâmbetului inconfundabil și al optimismului care au consacrat-o de-a lungul unei cariere legendare, Dolly Parton a trăit, în ultimele luni ale vieții, o perioadă marcată de suferință.

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Potrivit dezvăluirilor făcute de sora sa, Stella Parton, artista a ales să-și țină boala departe de ochii publicului și să se retragă treptat din preajma familiei, pentru a nu-i face pe cei apropiați să sufere.

Stella a povestit că a păstrat legătura telefonică cu sora sa în perioada tratamentelor, inclusiv atunci când Dolly se afla în Germania, însă n-a mai văzut-o pe Dolly în ultimele ei luni de viață. Și asta pentru că Parton n-a vrut să fie văzută în acele momente cumplite…

Pe măsură ce starea vedetei s-a deteriorat, Dolly a devenit tot mai slăbită și mai fragilă. Tocmai din acest motiv, nu și-a dorit ca sora ei să o vadă în acea ipostază. „Nu voia să mă vadă plângând sau să observe tristețea pe chipul meu”, a explicat Stella, evocând felul în care Dolly a încercat să-i protejeze emoțional pe membrii familiei.

Dolly Parton nu a dorit ca diagnosticul ei să devină public și nici ca întreaga familie să fie copleșită de îngrijorare. Unele dintre rudele ei au aflat despre boală, în timp ce altele au fost ținute departe de adevăr.

În ultimele luni de viață, regretata cântăreață a călătorit în Germania pentru a urma un tratament experimental împotriva cancerului. Dolly a avut încredere în tratamentul urmat, iar acesta a contribuit la recăpătarea forței sale. Cu toate acestea, detaliile privind terapia, diagnosticul exact și evoluția bolii nu au fost făcute publice în mod oficial.

Pentru Stella Parton, relația cu sora sa a rămas una specială, chiar și în acele momente în care distanța fizică devenise inevitabilă. „A fost un dar. Și nimeni nu-ți poate lua amintirile”, a mărturisit Stella, vorbind despre legătura profundă dintre cele două surori.