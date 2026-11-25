O prezentatoare TV în vârstă de 59 de ani, care urmează să devină mamă pentru a treia oară, a dezvăluit mesajele șocante pe care le-a primit în mediul online după ce și-a anunțat sarcina. Printre comentariile extrem de agresive s-a numărat și unul în care un internaut i-a urat ca bebelușul să nu supraviețuiască.

Dr. Renee Hoenderkamp, cunoscută publicului din Marea Britanie drept expert medical la GB News Foto: captură video youtube

Dr. Renee Hoenderkamp, cunoscută publicului din Marea Britanie drept expert medical la GB News, a anunțat recent că este însărcinată, după ce a apelat la fertilizare in vitro (FIV), realizată în străinătate. Bucuria anunțului a fost însă umbrită de valul de critici și insulte venite din partea unor utilizatori ai rețelelor sociale.

Dr. Renee Hoenderkamp, ținta unor mesaje revoltătoare după ce a anunțat sarcina la 59 de ani

Invitată în emisiunea „This Morning”, prezentatoarea a povestit că, inițial, nu a văzut mesajele ofensatoare. În ziua de după anunțul sarcinii, aceasta a participat la o competiție de trampolină alături de fiica sa, Alice, și a petrecut întreaga zi fără acces la internet sau semnal telefonic.

Abia după ce s-a întors acasă și a început să citească mesajele primite, a realizat amploarea atacurilor.

„Când am ajuns acasă în acea seară și am început să citesc mesajele, a venit un moment în care a trebuit pur și simplu să mă îndepărtez de calculator, pentru că erau atât de pline de venin”, a povestit Renee.

Vedeta a explicat că a fost insultată și acuzată că este egoistă, dezgustătoare și lipsită de responsabilitate. Unul dintre mesajele primite a depășit însă orice limită.

„Am primit chiar și un mesaj în care cineva mi-a spus: «Sper să-ți moară copilul». Este pur și simplu îngrozitor”, a mărturisit aceasta.

Prezentatoarea a încercat, la început, să le răspundă celor care o atacau, însă a renunțat, realizând că discuțiile nu aveau niciun rost.

„Oamenii nu mă cunosc. Știu doar că am 59 de ani”

Dr. Renee Hoenderkamp consideră că multe dintre atacurile primite au fost generate exclusiv de vârsta sa, fără ca oamenii să știe cine este, ce viață are sau ce a stat în spatele deciziei de a mai avea un copil.

„Oamenii vin și mă atacă fără să mă cunoască. Nu o cunosc pe Renee, știu că am 59 de ani, dar nu mă cunosc pe mine. Iar oamenii pe care i-am întâlnit față în față nu s-au comportat așa. Este foarte ușor să fii curajos în spatele unei tastaturi”, a spus prezentatoarea, citată de metro.co.uk.

Aceasta a recunoscut că mesajele răutăcioase au afectat-o și că, la un moment dat, a început chiar să se îndoiască de propria decizie.

Renee i-a mărturisit partenerului său, Colin, că se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală și dacă decizia de a deveni mamă din nou, la aproape 60 de ani, este una potrivită.

Partenerul i-a oferit sprijin: „Copilul nostru va fi iubit enorm”

Colin a încurajat-o și i-a reamintit că viitorul copil va crește într-o familie în care va fi iubit și îngrijit. Cei doi au discutat inclusiv despre responsabilitățile financiare și despre eventualele dificultăți care ar putea apărea.

„Nimeni nu știe ce se va întâmpla. Vom aduce pe lume un copil care va fi iubit enorm. Suntem într-o situație financiară în care putem face față și, dacă s-ar întâmpla ceva neprevăzut, copilul va avea toate cele necesare”, a declarat Renee, relatând discuția cu partenerul său.

Prezentatoarea are deja doi copii: un fiu adult, în vârstă de 37 de ani, care este la rândul său tată, și o fiică de șapte ani, Alice.

Ideea de a avea încă un copil a apărut anul trecut, iar după discuții și cântărirea mai multor aspecte, Renee și Colin au decis să urmeze acest drum. În ciuda criticilor, cei doi spun că sunt foarte fericiți de alegerea făcută.

Sarcina la aproape 60 de ani, între bucurie și prejudecăți

Anunțul sarcinii a atras atenția publicului din Marea Britanie și din alte țări, atât prin vârsta prezentatoarei, cât și prin faptul că aceasta a apelat la fertilizare in vitro.

Decizia de a deveni mamă la o vârstă înaintată a generat dezbateri în mediul online, însă Renee Hoenderkamp a transmis că viața sa personală și decizia de a avea un copil nu ar trebui să devină un motiv pentru atacuri și ură.

Experiența sa readuce în atenție fenomenul hărțuirii online, în care oamenii ajung să transmită mesaje extrem de violente unor persoane pe care nu le cunosc, fără să se gândească la impactul emoțional pe care îl pot avea cuvintele lor.

Pentru Dr. Renee Hoenderkamp, momentul care ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai fericite din viața sa a fost umbrit de comentarii crude. Cu toate acestea, prezentatoarea spune că sprijinul partenerului și al celor apropiați a ajutat-o să depășească momentele de îndoială și să privească cu optimism spre venirea pe lume a copilului.