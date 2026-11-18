O veste neașteptată a surprins telespectatorii unei emisiuni britanice, după ce o prezentatoare TV în vârstă de 59 de ani a dezvăluit, în direct, că urmează să devină mamă pentru a treia oară. Dr. Renée Hoenderkamp a anunțat că este însărcinată în 12 săptămâni, la aproape patru decenii după nașterea primului său copil. Povestea ei a stârnit numeroase reacții, mai ales după ce a explicat că sarcina a fost posibilă datorită fertilizării in vitro și ovulelor pe care le-a congelat în urmă cu mulți ani.

Renée Hoenderkamp Foto: captură Youtube

Renée Hoenderkamp a anunțat în direct că va deveni mamă pentru a treia oară, la 59 de ani

Momentul emoționant a avut loc pe 14 noiembrie, în timpul unei transmisiuni în direct a postului britanic GB News. Dr. Renée Hoenderkamp, medic și asistentă specializată în cadrul sistemului național de sănătate din Marea Britanie (NHS), dar și coprezentatoare TV, a făcut dezvăluirea în fața colegilor săi, care nu știau nimic despre sarcină, scriu cei de la People.

Discuția din emisiune pornise de la un subiect politic, iar prezentatoarea își exprimase nemulțumirea față de decizia secretarului pentru Locuințe, Angela Rayner, privind asigurarea unor spații de cazare pentru aproximativ 1.200 de solicitanți de azil de sex masculin în localitatea Piddington.

În timp ce își explica poziția, Renée a făcut o mărturisire personală, care a schimbat complet atmosfera din platou.

„Nu-mi venea să cred. Motivul este că sunt, evident, femeie, dar sunt și mamă, mama unui băiat deja adult și a unei fetițe foarte mici. Și astăzi am o veste pe care vreau să o împărtășesc cu colegii mei din platou, deși ei nu o cunosc încă și, de fapt, nici altcineva nu știe”, a spus prezentatoarea.

Apoi a făcut anunțul care i-a lăsat fără cuvinte pe cei prezenți: „În curând voi fi, de fapt, mama a trei copii.”

Renée Hoenderkamp a dezvăluit că este însărcinată în 12 săptămâni. Ulterior, a explicat că situația din Piddington o îngrijorează în special atunci când se gândește la viitorul copiilor săi, mărturisind că numai când se gândește la acest subiect simte cum îi fierbe sângele.

Colegii au rămas fără cuvinte după anunțul sarcinii

Reacția celor aflați în platou a fost una de surprindere totală. Prezentatoarea a observat imediat liniștea instalată în studio și chiar le-a atras atenția colegilor săi.

„Ați amuțit cu toții”, le-a spus ea, după ce a făcut anunțul.

Membrii panelului, format numai din bărbați, au început să vorbească unii peste alții, încercând să înțeleagă dacă informația era reală. Unul dintre ei a recunoscut că este confuz, în timp ce altul a întrebat-o direct dacă vorbește serios.

După primele momente de uimire, colegii au felicitat-o pentru vestea primită. Unul dintre ei s-a ridicat chiar de la birou pentru a o îmbrățișa, iar un altul a descris sarcina drept o adevărată minune.

Prezentatoarea mai are un fiu în vârstă de 37 de ani și o fiică de 8 ani, iar noul copil va veni pe lume într-o familie în care diferența de vârstă dintre frați va fi considerabilă.

Cum a reușit să rămână însărcinată la 59 de ani: a apelat la fertilizarea in vitro

După anunțul făcut în direct, numeroși oameni au vrut să afle cum a fost posibilă sarcina la această vârstă. Renée Hoenderkamp a explicat că a apelat la fertilizarea in vitro (FIV), folosind ovule congelate în perioada în care se afla în jurul vârstei de 30 de ani.

Embrionii obținuți au fost ulterior testați pentru identificarea eventualelor anomalii cromozomiale, iar sarcina a apărut după a treia încercare.

Așadar, prezentatoarea nu a obținut sarcina printr-o concepție naturală la 59 de ani, ci prin intermediul unei proceduri de reproducere asistată, folosind material biologic conservat cu mulți ani în urmă.

Această precizare este importantă pentru înțelegerea poveștii sale, deoarece vârsta la care au fost recoltate și congelate ovulele diferă de vârsta actuală a femeii.

Renée a confirmat ulterior că așteaptă o fetiță și că sarcina evoluează bine.

„Nu-mi pasă ce credeți!” Mesajul transmis celor care au criticat-o

După ce vestea a devenit publică, prezentatoarea a primit mii de mesaje. Unele au fost felicitări și urări de bine, însă altele au conținut comentarii extrem de dure despre decizia ei de a avea un copil la aproape 60 de ani.

Pe 15 noiembrie, Renée a revenit pe platforma X și a explicat că fusese ocupată cu un eveniment sportiv la care participa fiica sa și că nu avusese acces la internet pentru o perioadă. Privind retrospectiv, a spus că această pauză fusese probabil un lucru bun, având în vedere reacțiile apărute în mediul online.

În mesajul publicat, ea a transmis mulțumiri celor care au felicitat-o pentru vestea că va avea o nouă fetiță, dar a avut și un răspuns categoric pentru criticii săi:

„Acum sunt din nou online și vreau să le mulțumesc tuturor miilor de persoane care mi-au trimis mesaje de felicitare pentru vestea că voi avea o nouă fetiță. VĂ MULȚUMESC!!!! În ceea ce-i privește pe ceilalți, nu-mi pasă ce credeți.”

Prezentatoarea a povestit și într-un articol publicat în Daily Mail despre amploarea reacțiilor negative. Unele persoane au folosit cuvinte precum „respingătoare” și „dezgustătoare” pentru a-și exprima dezaprobarea față de sarcina ei.

Renée a mărturisit că a fost rănită în special de comentariile potrivit cărora ar fi egoistă pentru că a ales să aducă pe lume un copil la vârsta de 59 de ani.

„Recunosc că există un detaliu neobișnuit în povestea mea. La 59 de ani sunt considerabil mai în vârstă decât o viitoare mamă obișnuită și sunt deja mama unui băiat de 37 de ani și a unei fetițe de 8 ani. Până când fiica mea va veni pe lume anul viitor, voi fi împlinit deja 60 de ani”, a scris ea în articolul publicat în Daily Mail.

De ce a ales să devină mamă din nou, după vârsta de 50 de ani

Renée Hoenderkamp a vorbit deschis și despre parcursul personal care a determinat-o să își dorească încă un copil. Ea a devenit mamă pentru prima dată la 21 de ani, însă experiența de atunci a fost diferită de cea pe care o trăiește în prezent.

Prezentatoarea a explicat că, la începutul vieții de adult, avea stabilitate financiară și putea să îi ofere fiului său condiții bune, însă relația cu tatăl copilului s-a încheiat la scurt timp după naștere.

După ce s-a întors la serviciu când băiețelul avea doar 28 de zile, acesta a fost îngrijit în mare parte de o bonă. Renée a recunoscut că experiența maternității la 21 de ani a fost diferită de ceea ce avea să trăiască mai târziu, când cariera și viața personală au căpătat mai multă stabilitate.

„Dar, pe măsură ce am înaintat în jurul vârstei de 40 de ani, ceva s-a schimbat. Mă simțeam așezată în viață, cariera mea era deja consolidată, iar ceasul meu biologic a început să se facă auzit”, a povestit ea.

Dorința de a avea încă un copil a devenit tot mai puternică, iar fiica sa a venit pe lume când Renée avea 50 de ani.

Acum, după aproape un deceniu, prezentatoarea se pregătește să își mărească din nou familia, de data aceasta cu ajutorul embrionilor obținuți din ovulele congelate în tinerețe.

„Nu pot promite că voi fi în viață când copilul meu va avea 30 de ani. Dar cine poate?”

Unul dintre argumentele folosite de criticii săi a fost diferența de vârstă dintre mamă și copil și posibilitatea ca Renée să nu fie prezentă în toate etapele importante ale vieții fiicei sale.

Prezentatoarea a răspuns și acestor îngrijorări, recunoscând că nu poate garanta că va fi în viață atunci când fetița va împlini 20 sau 30 de ani, dar a subliniat că nimeni nu poate avea o asemenea certitudine, indiferent de vârsta la care devine părinte.

În eseul său, ea a comparat experiența primei maternități, trăită la 21 de ani, cu cea de acum, când se pregătește să își țină în brațe cel de-al treilea copil.

„La 21 de ani aveam tinerețea de partea mea, dar înțelegeam mult mai puțin ce presupunea cu adevărat rolul de mamă. Aproape patru decenii mai târziu, deși am mai puțini ani înaintea mea, am și înțelepciunea, răbdarea și libertatea de a mă bucura din plin de fiecare moment”, a scris Renée.

Ea a adăugat că fetița va veni pe lume într-o familie în care este dorită cu disperare și înconjurată de oameni care o iubesc deja.

„Noua mea fiică va veni într-o familie în care este dorită din tot sufletul și în care va fi înconjurată de oameni care o iubesc deja. Într-o lume în care multe dintre știrile pe care le primim sunt extrem de sumbre, nu este oare acesta un motiv de bucurie?”, a transmis prezentatoarea.

Sarcina la aproape 60 de ani, posibilă cu ajutorul medicinei moderne

Povestea lui Renée Hoenderkamp readuce în atenție posibilitățile oferite de medicina reproductivă femeilor care își doresc să devină mame la o vârstă mai înaintată. Congelarea ovulelor la o vârstă mai tânără și fertilizarea in vitro pot permite obținerea unei sarcini mulți ani mai târziu, însă rezultatele depind de numeroși factori medicali individuali.

Este important de precizat că o sarcină obținută prin fertilizare in vitro cu ovule congelate nu elimină riscurile asociate vârstei femeii care poartă sarcina. La vârste înaintate, monitorizarea medicală atentă este esențială, deoarece pot exista riscuri obstetricale suplimentare atât pentru mamă, cât și pentru copil.

În cazul prezentatoarei britanice, vestea a fost primită cu emoție de o parte dintre telespectatori și cu numeroase controverse din partea altora. Renée Hoenderkamp spune însă că decizia îi aparține și că este pregătită să își întâmpine fiica, indiferent de comentariile celor din jur.