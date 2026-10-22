Descoperire șocantă pentru o femeie de 41 de ani. Ce au găsit medicii în timpul unui control de rutină: „Mă simțeam cam ciudat”

O femeie în vârstă de 41 de ani din Bournemouth, Marea Britanie, a trecut printr-o experiență incredibilă după ce a mers la medic pentru a verifica un nodul apărut în zona coastelor. În locul unui diagnostic legat de o hernie, aceasta a aflat că este însărcinată și, doar câteva ore mai târziu, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.

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Cum a descoperit sarcina

Sammy Evans nu bănuia că este însărcinată atunci când s-a prezentat la medic, pe 14 septembrie, acuzând o serie de simptome neobișnuite și apariția unei formațiuni abdominale. Cazul său a fost unul de „sarcină criptică”, un fenomen rar în care femeia nu își dă seama că este însărcinată până în ultimele luni de sarcină sau chiar până la debutul travaliului.

Femeia a povestit că nu mai avusese menstruație de mai multe luni, însă a asociat schimbările cu pierderea semnificativă în greutate, programul de exerciții fizice și vârsta. Cu doi ani înainte, suferise o intervenție de micșorare a stomacului și slăbise aproximativ 63 de kilograme, potrivit People.

„Deci, mă simțeam cam ciudat”, a spus Sammy Evans. „Mă simțeam așa de ceva vreme și nu eram sigur ce anume era”.

La consultație, medicii au luat în calcul inițial posibilitatea unei hernii. Deși primul test de sarcină a părut negativ, un medic a observat o linie foarte slabă și i-a recomandat să repete testul acasă. Rezultatul a fost pozitiv, însă Sammy Evans nu și-a imaginat nicio clipă că urma să nască atât de curând.

Foto: Sammy Evans

A mers la aerobic în apă înainte să intre în travaliu

După vizita la medic, femeia și-a continuat programul obișnuit. A luat antibiotice pentru o infecție urinară și a participat la cursul său obișnuit de aerobic în apă. În cursul nopții însă, în jurul orei 1:00, au apărut dureri abdominale puternice.

Inițial, a crezut că este vorba despre crampe menstruale. Pe măsură ce durerile s-au intensificat, fiul său de 10 ani s-a oferit să cheme ambulanța. Ajunsă la spital, un nou test de sarcină a confirmat că este însărcinată, iar ecografia a dezvăluit că bebelușul era deja pregătit să vină pe lume.

„Nu știam cum se simt durerile travaliului, pentru că la primul copil am avut cezariană de urgență și travaliu indus. Nu am putut face legătura între simptome”, a povestit femeia.

Surpriza a fost și mai mare atunci când medicii i-au spus că se află deja în travaliu. Femeia și-a sunat partenerul, Triston McKend, care lucra în Spania la acel moment. Până când acesta a reușit să ajungă la spital, băiețelul lor, Noah, se născuse deja.

Nou-născutul a venit pe lume la termen, cântărind aproximativ 3,7 kilograme, și este perfect sănătos.

Ce este sarcina criptică

Potrivit specialiștilor de la Cleveland Clinic, aproximativ una din 475 de sarcini rămâne nedetectată până în jurul jumătății perioadei de gestație, iar aproximativ una din 2.500 de sarcini este descoperită abia în momentul nașterii.

O sarcină criptică poate trece neobservată din mai multe motive: simptome foarte discrete, interpretarea greșită a semnelor de sarcină sau rezultate neconcludente ale testelor efectuate în primele etape.

La câteva săptămâni după eveniment, Sammy Evans spune că încă îi vine greu să creadă ce s-a întâmplat, însă s-a adaptat noului rol de mamă și consideră că micuțul Noah este „o adevărată binecuvântare”.