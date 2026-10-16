Gravida Hilary Swank, asaltată de critici dure: „Ești prea bătrână ca să faci copii la 52 de ani!”

Sarcina obținută de celebra actriță la 52 de ani e un adevărat miracol, însă bucuria gravidei e umbrită valul de critici pe care l-a primit de când a făcut marele anunț.

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La 52 de ani, Hilary Swank se pregătește să devină mamă pentru a treia oară, însă minunata veste a fost însoțită și de comentarii răutăcioase. Actrița premiată cu două statuete Oscar a vorbit deschis despre criticile pe care le primesc femeile care aleg să aibă copii la o vârstă mai înaintată și despre dublul standard al societății, care pare să îi judece mult mai puțin pe bărbați pentru aceeași decizie.

Vedeta din „Million Dollar Baby” a abordat subiectul în cadrul unui interviu cu Drew Barrymore, care urmează să fie difuzat pe 20 octombrie. Hilary a atras atenția asupra diferenței de atitudine în privința femeilor și bărbaților, remarcând că aceștia din urmă pot deveni tați chiar și la vârste foarte înaintate fără să fie supuși aceluiași val de critici.

„Există multe reacții negative la adresa femeilor care au copii mai târziu în viață, dar nu și la adresa bărbaților”, a explicat actrița. La rândul ei, Drew Barrymore a catalogat această diferență drept una ciudată și a amintit că bărbații pot avea copii chiar și la 80 de ani, fără ca alegerea lor să fie privită cu asprime.

Hilary Swank știe deja ce înseamnă să fie judecată pentru decizia de a deveni mamă după prima tinerețe. În 2023, când avea 48 de ani, actrița i-a adus pe lume pe gemenii Aya și Ohm, alături de soțul ei, Philip Schneider. Bucuria de a-și întemeia o familie a fost, însă, umbrită, de o remarcă dureroasă venită din partea unei femei.

„Cum îndrăznești? Ești prea bătrână ca să faci copii la vârsta asta!”, i-a spus aceasta, criticând-o pentru alegerea făcută. Însă Hilary nu-și trăiește viața pentru a primi aprobări din partea celorlalți, ci ca să se simtă ea însăși împlinită.