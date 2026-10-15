Jessica Biel a revenit la Hollywood după o pauză de nouă ani: „După naștere, corpul o ia razna”

Celebra actriță vorbește deschis despre maternitate, la mai bine de un deceniu după ce a devenit mamă pentru prima dată alături de soțul ei, Justin Timberlake.

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În timp ce actrița în vârstă de 44 de ani revine pe marele ecran cu un rol care-i testează calitățile fizice, aceasta a dezvăluit motivul pentru care s-a retras de la Hollywood timp de nouă ani. „După ce ai copii, corpul o ia razna”, a explicat Biel pentru revista People. „Și te întrebi: când o să mai simt vreodată că acest corp îmi aparține din nou?”

Actrița are doi fii cu Justin Timberlake (45 de ani), pe Silas, de 11 ani, și Phineas, de 6 ani. „Simt, într-un fel, că am redevenit eu însămi după 11 ani, ceea ce sună nebunește, dar este cât se poate de real”, a mărturisit mama celor doi copii.

„A fost o experiență nebună!”, recunoaște făcând referire la perioada filmărilor. „Singurul mod în care viața noastră poate funcționa este datorită echipei extraordinare de bone, celor care ne sprijină constant, asistenților și colegilor noștri. Nu pot face asta singură. Viața mea nu ar funcționa fără toți acești oameni minunați”, a subliniat actrița, care îmbină, cât poate de bine, cariera cu responsabilitățile parentale.

Vorbind despre decizia de a juca în filmul „Matchbox: The Movie”, Jessica Biel a dezvăluit că și copiii săi au avut un rol în procesul de luare a deciziei. Despre acest rol solicitant din punct de vedere fizic, Biel a declarat: „Am simțit cu adevărat că pot avea încredere în mine și în capacitățile mele fizice pentru a face din nou ceva de genul acesta.” Și, având în vedere că a făcut față provocărilor fizice de la filmări, putem trege concluzia că trupul ei și-a revenit după cele două nașteri, lucru deja vizibil pe covorul roșu, unde actrița etalează o siluetă de invidiat.