Actriță celebră de la Hollywood, arestată în avion după ce a mușcat doi membri ai echipajului. A fost încătușată la aterizare

Un incident de o violență extremă a avut loc la bordul unui avion care efectua o cursă internă în Statele Unite. Actrița americană Selma Blair a fost reținută duminică noaptea și transportată la spital, după ce a atacat fizic doi însoțitori de bord chiar în timpul zborului.

Actriță celebră de la Hollywood, arestată în avion Foto: Profimedia

Aeronava companiei Delta Airlines efectua cursa 938 pe ruta Los Angeles – New York. În jurul orei locale 23:00, echipajul a lansat un apel de urgență semnalând prezența unui „pasager agresiv fizic”, doi însoțitori de zbor fiind răniți în altercație, dintre care unul a necesitat spitalizare imediată.

Înregistrarea din cabina piloților: „Un nas însângerat și urme de mușcături”

Dimensiunea agresiunii a reieșit din înregistrările audio dintre pilot și turnul de control, obținute de postul american CBS News. În timpul procedurilor de apropiere de destinație, pilotul a solicitat ca echipele medicale și forțele de ordine să intervină direct la scara avionului pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy.

Pe fundalul solicitărilor oficiale au fost menționate explicit leziunile suferite de echipaj: un însoțitor de zbor prezenta un nas însângerat, iar pe corpul membrilor de la bord existau multiple urme de mușcături provocate de vedetă. Pentru că faptele s-au consumat la bordul unei aeronave aflate în zbor, cazul a intrat direct în competența Biroului Federal de Investigații (FBI), care a confirmat deschiderea unei anchete pentru un posibil atac aerian, potrivit BBC.

Compania aeriană Delta Airlines a transmis că forțele de ordine au preluat cazul imediat după aterizare, reafirmând politica dură de toleranță zero față de comportamentele turbulente sau ilegale care pun în pericol securitatea zborului.

Reacția reprezentanților actriței: urgență medicală invocată după scandal

Publicistul Selmei Blair a oferit o poziție oficială pentru BBC, susținând că reacția violentă a fost consecința directă a unei crize de sănătate:

„A avut o urgență medicală care a dus la presupusul comportament. După aterizare, a primit imediat îngrijiri medicale și se află în prezent în stare stabilă”.

Actrița în vârstă de 54 de ani, celebră pentru rolurile din „Legally Blonde”, „Hellboy” și „Cruel Intentions”, s-a retras aproape complet din lumina reflectoarelor în ultimii ani, pe fondul luptei cu scleroza multiplă, boală diagnosticată în 2018 și aflată în remisie din 2021.

Precedentul din 2016: scoasă pe targă dintr-un avion din Mexic

Episodul violent de la bordul cursei Delta Airlines nu reprezintă o premieră pentru Selma Blair. În 2016, actrița a fost protagonista unui scandal uriaș la bordul unui avion care venea din Mexic către Los Angeles. La acel moment, pe fondul combinării unor medicamente prescrise cu alcoolul, artista a suferit o cădere nervoasă, a început să țipe necontrolat și a fost calmată doar prin intervenția a două asistente medicale aflate întâmplător la bord, care i-au administrat oxigen.

La aterizarea din Los Angeles în 2016, Blair a fost evacuată pe targă și dusă de urgență la spital, cerându-și ulterior iertare în mod public: „Am făcut o mare greșeală. Sunt un om cu defecte, care face greșeli, și îmi este rușine de acest incident. Îmi pare sincer foarte rău”.

În prezent, procurorii din New York analizează datele adunate de FBI pentru a stabili dacă Selma Blair va fi pusă oficial sub acuzare penală pentru agresiune la bordul aeronavei.