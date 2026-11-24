Ada Dumitru traversează una dintre cele mai complicate perioade din viața personală. Deși profesional se bucură de proiecte importante și de roluri care îi aduc satisfacții, actrița se confruntă cu o suferință despre care a vorbit deschis. Povestea de dragoste cu Marco Marques, influencerul elvețian de travel cu care era logodită, a ajuns la final, iar despărțirea pare să fi afectat-o profund. Într-un interviu acordat pentru Viva!, vedeta a dezvăluit că ultimul an a fost extrem de dificil pentru ea, chiar dacă, la exterior, lucrurile păreau să meargă din ce în ce mai bine.

Ada Dumitru Foto: Facebook

Cunoscută publicului din serialele „Vlad” și „Clanul”, dar și în urma participării la „Survivor România”, Ada Dumitru continuă să își construiască un parcurs profesional în actorie. În prezent, face parte din distribuția serialului „Băieți buni”, un proiect pe care și l-a dorit foarte mult. Bucuria noilor oportunități a venit însă într-un moment în care actrița se confrunta cu schimbări importante în viața privată.

Povestea de dragoste cu Marco Marques părea să se îndrepte spre un viitor împreună. Cei doi au avut o relație intensă, iar logodna a reprezentat un pas important în povestea lor. Din păcate, lucrurile nu au evoluat așa cum sperau, iar în acest an au decis să se despartă. Ada nu ascunde faptul că ruptura a afectat-o și că încă încearcă să depășească această perioadă.

Ada Dumitru, o nouă provocare profesională în serialul „Băieți buni”

Chiar dacă viața sentimentală i-a adus dezamăgiri, actrița continuă să se concentreze asupra carierei. Noul proiect de televiziune reprezintă o experiență specială pentru ea, nu doar prin rolul interpretat, ci și prin atmosfera creată pe platourile de filmare. Ada Dumitru spune că apreciază în mod deosebit legăturile care se formează între membrii echipei, mai ales atunci când aceștia petrec luni întregi împreună.

„Experiența este fascinantă la orice filmări. Mi-aș dori ca oamenii să simtă și ei ce simțim noi acolo, că este o echipă de 200 de oameni nomazi, care schimbă locurile, corturile în diverse locuri. Este ca o familie, cu adevărat. Și stai luni de zile cu oamenii aceia. Este lucrul pe care îl iubesc eu cel mai mult. Sunt bucuroasă. Îmi doream mult să fac parte din acest serial. Acum s-a întâmplat”, a povestit actrița.

Pentru Ada, succesul nu a venit peste noapte. Înainte de „Băieți buni”, aceasta a făcut parte și din distribuțiile serialelor „Vlad” și „Clanul”, unde a interpretat-o pe Diamanta. Artista recunoaște că a muncit pentru fiecare oportunitate și că drumul său profesional a fost construit pas cu pas.

„Nu. Am mai fost și în 'Clanul', am mai fost și în 'Vlad'. În 'Clanul' am apărut mai mult. Am fost Diamanta. Am muncit. Am pavat drumul. N-a venit nimic ușor. Dar, cu mare bucurie am întâmpinat acest proiect”, a declarat Ada Dumitru.

Ada Dumitru, despre mama sa, Iulia Dumitru: „Este o luptătoare”

Dincolo de carieră și de experiențele trăite în lumina reflectoarelor, familia a avut un rol important în formarea Adei Dumitru. Mama sa, actrița Iulia Dumitru, este una dintre persoanele pe care le admiră cel mai mult, mai ales pentru curajul de a-și schimba radical viața și de a începe o carieră artistică după vârsta de 30 de ani.

Puțini știu că părinții Adei au fost oameni de afaceri, iar mama sa a descoperit actoria mai târziu, după o perioadă dificilă. Actrița spune că a fost martora eforturilor făcute de aceasta și că au pornit, într-un fel, împreună pe drumul teatrului.

„Ce nu știe lumea e că mama s-a apucat la 30 și ceva de ani de meseria aceasta. Mama și tatăl meu biologic erau oameni de afaceri, comercianți, atunci când eram mică, mai exact spus, în clasa a doua. Încă de pe atunci lumea îmi spunea că o să fiu actriță. Mai târziu, când mama a intrat într-o depresie – pentru că nu era fericită, a luat-o de la zero, cum se spune, mai întâi cu facultatea. Eu jucam 'Fulgul de nea' la grădiniță și la școală, și aș putea spune că împreună cot la cot am luat acest drum”, a povestit Ada.

Actrița mărturisește că nu a fost neapărat exemplul profesional al mamei cel care a determinat-o să aleagă aceeași meserie, ci mai degrabă puterea cu care aceasta a înfruntat dificultățile. Ada a văzut cât de mult a muncit și cât de greu i-a fost să o ia de la capăt, având deja o familie și responsabilități.

„Am văzut toate încercările ei. Și, mă mai întreabă lumea: 'Te-a inspirat să te faci actriță, că ai văzut-o pe ea?' Nu. Și dacă te uiți, vezi cât de greu este și cât de mult s-a luptat ea, dar și cât de dificil este să te apuci de actorie la 30 și ceva de ani, cu un copil, o căsnicie în spate. De aceea o și apreciez foarte mult pe mama, pentru că este o luptătoare”, a mai spus actrița.

Nici tatăl său biologic nu a fost străin de artă. În tinerețe, acesta a fost acordeonist, cântăreț și lăutar, înainte ca familia să se ocupe de afaceri.

„Da, chiar. Pe de altă parte, și tatăl meu este artist, pentru că a fost acordeonist, cântăreț, lăutar… în tinerețe. Dar aveau magazine de copii părinții mei, pentru că se ocupau cu negoțul. Mulți ani au avut și o autoservire…”, a dezvăluit Ada Dumitru.

Ada Dumitru, despre experiența Survivor România: „A fost un pivot în viața mea”

Un alt moment care a contribuit semnificativ la evoluția personală a actriței a fost participarea la „Survivor România”, în 2023. Deși la început a privit competiția și ca pe o oportunitate de a deveni mai cunoscută, experiența s-a transformat într-o adevărată lecție despre propriile limite, valori și capacitatea de a merge mai departe.

Privind acum în urmă, Ada Dumitru consideră că perioada petrecută în Republica Dominicană a fost una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții sale.

„Acum că au trecut câțiva ani și văd mai limpede, cred că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”, a mărturisit actrița.

Mai mult, vedeta spune că nu ar repeta aventura, tocmai pentru că simte că a fost o experiență potrivită pentru momentul respectiv al vieții sale. Confruntarea cu lipsurile și cu situațiile-limită a ajutat-o să se descopere și să renunțe la preocuparea constantă pentru opiniile celor din jur.

„Nu. S-a potrivit pentru atunci, bine zis. A fost revelator pentru mine, mai ales că eu mă dusesem așa, mai mult pentru popularitate. Și m-am întors cu cea mai profundă experiență pe care puteam să o am eu cu mine însămi. A fost incredibil! E ceva ce nu poți să trăiești oricât de mulți bani ai da”, a explicat Ada Dumitru.

Actrița a vorbit și despre momentele dificile din competiție, când ajunsese să își pună la îndoială propriile valori și să își reevalueze întreaga perspectivă asupra vieții.

„Ajungi la niște puncte joase din viața ta de nu mai știi cine ești, nu mai știi ce valori ai. Înnebunești! Și de acolo crești! Eu cred că a fost un pivot în viața mea. Înainte mă gândeam și mă întrebam că 'oare ce crede lumea despre mine'. Aveam tot felul de gânduri. Și, când m-am întors de la Survivor, mi-am dat seama că nu contează nimic. Și când nu mi-a mai păsat, din acel moment am început să cresc. Că nu mi-a mai păsat de nimic”, a încheiat actrița.

Astăzi, Ada Dumitru se află într-un nou capitol al vieții sale. Deși despărțirea de Marco Marques i-a lăsat o suferință profundă, actrița continuă să își urmeze drumul profesional și încearcă să găsească liniștea de care are nevoie. După un an în care bucuriile profesionale au fost umbrite de problemele din viața personală, vedeta pare să aibă nevoie, înainte de toate, de timp pentru ea.