Mădălin Ionescu a făcut o dezvăluire cu umor despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Prezentatorul a mărturisit că a acumulat 14 kilograme, iar vinovatul principal, după cum spune chiar el, ar fi programul de lucru din timpul nopții, care l-a făcut să ajungă tot mai des în fața frigiderului.

Mădălin Ionescu Foto: Facebook

Vedeta a povestit că s-a apucat să scrie serios, însă orele târzii la care termina munca au venit la pachet cu un obicei deloc prietenos cu silueta. Într-o postare savuroasă, acesta a explicat cum s-a schimbat în ultimul an și a glumit inclusiv pe seama formei fizice pe care o are în prezent.

Mădălin Ionescu a pus 14 kilograme după nopți petrecute la scris

Prezentatorul a explicat că, în ultima perioadă, a ajuns să se culce foarte târziu, uneori în jurul orei 3 dimineața. După ore întregi de scris, tentația de a deschide frigiderul a devenit, spune el, greu de ignorat.

„Aproape în fiecare noapte m-am culcat pe la două și jumătate, trei… dimineața. Și ce faci la trei dimineața, după câteva ore de scris? Te bagi cu capul în frigider. Eu am făcut-o cu îndârjire, cu pasiune”, a povestit Mădălin Ionescu.

Acesta a recunoscut că rezultatele unui asemenea obicei nu au întârziat să apară, iar cele 14 kilograme acumulate într-un an se observă din plin. Cu aceeași ironie care îl caracterizează, prezentatorul a făcut și o glumă despre posibilitatea de a participa la competiții de lupte.

„M-am remodelat atât de bine, încât acum pot să intru liniștit într-o gală RXF sau K-1. Dacă sunteți în domeniu și vreți să rupeți audiența, luați-mă în calcul. Dacă dau cu pumnul, cade zidul”, a scris acesta, continuând în spirit ironic că nu a testat încă efectul asupra unui adversar.

A mai slăbit în trecut zeci de kilograme

Mădălin Ionescu nu este la prima experiență de acest fel. Prezentatorul a povestit că, de-a lungul anilor, a reușit în mai multe rânduri să slăbească, inclusiv perioade în care a pierdut 25 de kilograme în aproximativ un an și jumătate, înainte de a începe relația cu Cristina.

Au mai existat și alte episoade în care a reușit să scadă în greutate. Într-o perioadă, a slăbit 16 kilograme în aproximativ șase luni, iar în alte două rânduri a pierdut câte 10, 11 sau chiar 12 kilograme.

De data aceasta, însă, spune că lucrurile nu stau la fel, chiar dacă simte că ar trebui să facă o schimbare. Banda de alergare nu a devenit încă parte din rutina sa, dar prezentatorul speră să își recapete forma fizică odată cu începerea emisiunilor.

„Acum e nevoie și, culmea, nu prea am chef. Nu știu ce se întâmplă. Cu banda de alergare încă ne salutăm de la distanță. Dar încep emisiunile și vă promit că-mi revin. Vreau să mă vedeți în toată splendoarea mea”, a mărturisit el.