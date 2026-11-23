Jorge a recunoscut că a trecut și prin momente dificile în viața sa și a apelat chiar și la specialiști. Totul s-a întâmplat după despărțirea de fosta soție. Cum s-a luptat cu depresia și care a fost momentul în care a realizat că suferă de această afecțiune.

Jorge. Foto: Instagram

Jorge a vorbit sincer despre faptul că divorțul de fosta soție l-a afectat fără să-și dea seama. Semnele depresiei le-a depistat la ceva timp după acest moment greu din viața sa sentimentală, și iubita lui, care îi este și soție în prezent, a fost cea care i-a atras atenția.

Soția l-a salvat de depresie

Vedeta a vorbit despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vieții și despre cum le-a depășit. Jorge a recunoscut, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, că a avut anumite stări pe care nu și le putea explica.

Cea care a observat comportamentul său schimbat a fost chiar soția lui, care i-a sugerat atunci că ar putea avea depresie. Acela a fost momentul în care a realizat că s-ar putea să aibă dreptate și a decis să ceară ajutor specializat. A urmat mai multe ședințe de terapie, acolo unde a simțit că își găsește liniștea. A continuat să meargă la specialist chiar și după ce și-a rezolvat problema.

„Prima oară am zis că nu există, nu am. După aceea, soția mea, Ramona, mi-a zis: «Te-ai gândit că s-ar putea să ai depresie?» Și în momentul în care mi-a zis, parcă s-a aprins becul în cameră. Nu-mi explicam anumite stări, ea mă vedea pe mine că nu sunt ok. Am apelat la un specialist, am început să fac câteva ședințe, am făcut mai multă terapie ulterior, pentru că am prins gustul și mi-a plăcut”, a declarat Jorge.

Nu credea vreodată că ar putea suferi de depresie

În același timp, Jorge a declarat că nu a crezut vreodată că s-ar putea confrunta cu depresia, drept dovadă că nici nu luase în considerare această variantă la început. De asemenea, consideră că oamenii ar trebui să apeleze la ajutor specializat.

„Dar e important să nu judeci, că nu arăți cu degetul. E important ca atunci când treci prin greu, să ceri ajutor. Pentru că e mândria noastră că nu vrem să fim ajutați, nu ne e greu, suntem invincibili. Așa am fost crescuți și, din păcate, nu e benefic. E important să cerem ajutor”, a mai declarat Jorge pentru sursa citată.

Ce simptome avea

În urmă cu mai bine de un an, Jorge a vorbit, chiar în cadrul podcastului său, și despre ceea ce simțea în acele momente. Simptomele erau destul de puternice și, deși era într-o nouă relație, adormea plângând.

„La vreo trei ani de la divorț m-a lovit depresia. Pentru că atunci lăsasem garda jos că am zis că a trecut. Și abia atunci m-a lovit, dar m-a lovit puternic. Nu mai aveam încredere în nimic, nu se întâmpla nimic, nu se lega nimic. Eram la pământ. Eram într-o nouă relație. Puneam capul pe pernă plângeam.

Abia așteptam să stingem lumina și să pun capul pe pernă să plâng. Și mă întrebam ce am, de ce plâng. Ce se întâmplă. De ce simt asta? Și mă întrebam: care e problema? E o problemă cu ce? Niciodată nu a fost o problemă cu relația., cu soția mea, cu Ramona. Niciodată nu m-a dus acolo răspunsul. Dar era ceva ce nu îmi puteam explica”, a mărturisit Jorge.

Jorge a fost căsătorit cu Alina Laufer, iar în anul 2012 au divorțat, el fiind cel care a dorit despărțirea. Împreună au o fiică, pe Karina. Din 2013, el și-a refăcut viața alături de Ramona Prodea, alături de care are un băiețel.