Casa lui Will Smith din California, în valoare de 42 de milioane de dolari, a fost cuprinsă de flăcări în dimineața zilei de luni. În urma unui apel la numărul de urgență 911, la fața locului s-au deplasat pompierii, care au evaluat situația.

Incendiu la casa lui Will Smith. Foto: X

Locuința lui Will Smith de 42 de milioane de dolari, în flăcări

Incendiul a pornit de la un șopron aflat pe proprietatea de peste 600.000 de metri pătrați a lui Will Smith. Pompierii au intervenit în scurt timp și au reușit să limiteze incendiul, astfel că nu s-a extins și la alte construcții, scrie Page Six.

Mai multe autospeciale au fost văzute intrând în proprietatea de pe Cold Canyon Road pe poarta principală. Autoritățile au comunicat faptul că nu există victime.

„Nimeni nu a fost rănit”, a declarat un purtător de cuvânt al secției de șerif din Malibu/Lost Hills pentru publicația menționată. „Cauza incendiului a fost accidentală”.

Nu e primul incident de acest fel

Din păcate, nu este primul incendiu izbucnit la casa lui Will Smith. În 2021 a fost un incendiu care a pornit de la subsolul conacului, provocând degajări mari de fum și pagube la structură, ce a afectat o porțiune a casei. De asemenea, în urma intervenției, un pompier a primit îngrijiri medicale.

Revista Architectural Digest a prezentat casa în 2011, înainte ca familia Smith să o scoată la vânzare pentru 42 de milioane de dolari în 2013. Actorii au păstrat-o în cele din urmă, iar Pinkett Smith, soția lui Will Smith, a filmat în interiorul conacului show-ul ei „Red Table Talk”, pe care l-a prezentat împreună cu fiica sa Willow Smith și mama sa, Adrienne „Gammy” Banfield-Norris.

Pe lângă aceste două incidente de pe proprietate, vila din Calabasas a fost amenințată de incendii de vegetație masive în noiembrie 2018, incendiul Woolsey, când flăcările s-au apropiat la câțiva kilometri de casă, și în ianuarie 2025, cu incendiile devastatoare din zona Los Angeles/Palisades, când familia a fost nevoită să evacueze zona.