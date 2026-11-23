Tyson Fury a făcut mărturisiri emoționante despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat de-a lungul vieții, în documentarul dedicat carierei sale care va fi lansat pe Netflix. Celebrul boxer britanic a dezvăluit că a fost diagnosticat cu schizofrenie, pe lângă tulburare bipolară, depresie, anxietate, tulburare obsesiv-compulsivă și ADHD.

Tyson Fury, mărturii despre diagnosticul său Foto: Getty images

Succesul profesional nu i-a adus fericirea

Sportivul a explicat că problemele sale s-au agravat după unul dintre cele mai importante momente ale carierei, victoria obținută în fața lui Wladimir Klitschko, în 2015. Deși și-a îndeplinit visul de a deveni campion mondial la categoria grea, succesul nu i-a adus liniștea pe care o aștepta.

După victoria care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți boxeri din lume, Tyson Fury spune că și-a pierdut sensul și motivația, intrând într-o perioadă marcată de excese.

„Am avut lumea în mâinile mele și am aruncat totul. Eram dependent de alcool și droguri. Pierdusem tot ceea ce conta pentru mine”, a povestit sportivul.

În acea perioadă, boxerul a trecut printr-un episod psihotic sever. Potrivit mărturiilor sale, a început să audă voci și să creadă că persoane influente complotează împotriva lui.

„Credeam că radioul îmi vorbește și amenință că mă va ucide pe mine și pe familia mea. Nu pot descrie în cuvinte întunericul în care mă aflam. Era ca o versiune vie a iadului”, a declarat Fury, potrivit Daily Mail.

Soția sa a observat semnele încă din adolescență

Soția boxerului, Paris Fury, spune că semnele problemelor emoționale au fost vizibile încă din perioada în care cei doi erau adolescenți. Potrivit acesteia, Tyson avea schimbări bruște de dispoziție și perioade de energie intensă urmate de căderi emoționale puternice.

„Nu era niciodată o persoană echilibrată. Erau mereu urcușuri și coborâșuri. Simțeam că mă aflu în fața unei persoane diferite de fiecare dată”, a explicat aceasta.

Diagnosticul de schizofrenie a venit după ce boxerul a fost internat în spital, convins că suferă un infarct. Medicii au stabilit însă că trecea printr-un atac de panică și o cădere psihică severă.

Trauma pierderii unui copil și moartea unchiului său

Problemele lui Tyson Fury au fost amplificate și de mai multe tragedii personale. Unul dintre cele mai dificile momente a fost pierderea unui copil pe care îl aștepta împreună cu soția sa. Paris Fury a suferit o pierdere de sarcină în luna a cincea, în timp ce familia se confrunta și cu problemele de sănătate ale unchiului boxerului, Hughie Fury, care ulterior a murit.

„Nu am vorbit aproape deloc despre ceea ce s-a întâmplat. Eram amândoi distruși”, a mărturisit Paris.

Tyson spune că, în loc să își exprime suferința, a preferat să își reprime emoțiile. „Simțeam că trebuie să fiu puternic și să mă prefac că totul este în regulă. Am îngropat totul adânc în mintea mea”, a spus sportivul.

O copilărie marcată de lipsuri și pierderi

În documentar, Fury vorbește și despre copilăria sa, pe care o descrie ca fiind dificilă. Boxerul spune că tatăl său era aproape mereu plecat la muncă, iar mama sa era afectată de numeroase pierderi de sarcină.

„Mama mea a avut poate 14 sau 15 sarcini. Aproape toate s-au pierdut. O fetiță a trăit doar patru zile. Nu cred că și-a revenit vreodată complet după acel moment”, a povestit campionul.

Tyson Fury mai spune că a crescut într-un mediu marcat de certuri și tensiuni și că a fost nevoit să se descurce singur încă de la o vârstă fragedă. De asemenea, boxerul susține că a reușit să depășească dependențele și cele mai grele perioade ale vieții sale datorită familiei, credinței și disciplinei impuse de sport.

Astăzi, el își gestionează sănătatea mintală prin antrenamente regulate, obiective pe termen scurt și sprijinul celor apropiați. În plus, campionul spune că încearcă să își învețe și copiii să vorbească deschis despre problemele lor, pentru a nu repeta greșelile pe care el consideră că le-a făcut în trecut.

„Am multe realizări și mult succes în viața mea. Dar cea mai mare realizare a mea este familia: copiii și soția mea (...). Le spun mereu copiilor mei să vorbească despre orice. Rezolvăm problema astăzi, nu o ascundem”, a mărturisit sportivul.