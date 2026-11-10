7 semne că ai putea suferi de depresie „înalt funcțională” fără să-ți dai seama

Depresia „înaltă funcțională” nu reprezintă un diagnostic clinic oficial însă, multe persoane pot avea simptome subtile ale depresiei, continuând în același timp să-și îndeplinească responsabilitățile zilnice. Specialiștii avertizează că nerecunoașterea acestor semne poate duce la agravarea problemelor de sănătate mintală, afectând inclusiv sănătatea fizică și relațiile personale.

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Se estimează că această formă de depresie afectează până la unul din șase adulți.

Depresia nu este întotdeauna ușor de recunoscut. Mulți oameni nu își dau seama că sunt bolnavi și încearcă să meargă mai departe, făcând față simptomelor fără niciun suport. Din acest motiv, uneori este nevoie de intervenția unei persoane apropiate pentru ca cineva să conștientizeze că trece printr-o perioadă dificilă.

Faptul că depresia poate trece neobservată poate avea consecințe serioase. Dr. Monica Berntsen, psiholog clinician consultant și neuropsiholog, avertizează că, în absența unui diagnostic, „riscul este ca depresia să se agraveze”.

„Afectează relațiile, munca și sănătatea fizică, iar oamenii pierd ani întregi crezând că așa este, pur și simplu, viața”, adaugă specialista.

La rândul său, dr. Tom MacLaren, medic psihiatru consultant la Re:Cognition Health, explică:

„Întâlnesc persoane care continuă să meargă la serviciu și să aibă performanțe bune, își îngrijesc familiile, își mențin relațiile și își îndeplinesc responsabilitățile cotidiene, dar care, în interior, se confruntă cu dificultăți importante.

Uneori numim această situație «depresie înalt funcțională», deși termenul nu reprezintă un diagnostic clinic oficial.”

Iată, potrivit specialiștilor, care sunt semnele mai puțin evidente care ar putea indica faptul că suferi de depresie înalt-funcțională.

1. Simți că nimic nu te mai bucură

Dr. Berntsen explică faptul că depresia nu se manifestă întotdeauna prin tristețe. Uneori, poate apărea o senzație de gol emoțional, în care activitățile care înainte îți făceau plăcere ajung să ți se pară simple obligații de bifat.

Acest fenomen poartă uneori numele de anhedonie, adică diminuarea sau pierderea capacității de a simți plăcere.

Dr. MacLaren adaugă că este un semnal de alarmă atunci când lucrurile pe care le iubeai, precum întâlnirile cu prietenii sau practicarea unui hobby, nu îți mai aduc bucurie.

2. Începi să te izolezi social

Dacă observi că te îndepărtezi treptat de prieteni, spunându-ți că ești „doar foarte ocupat”, ar putea fi momentul să acorzi mai multă atenție stării tale emoționale, explică dr. Berntsen.

„Multe persoane capabile și responsabile reușesc să țină totul sub control printr-un efort uriaș. Din exterior, totul pare în regulă, însă în interior sunt epuizate. Creierul nu este defect, ci a intrat într-un fel de mod de economisire a energiei”, spune specialista.

Faptul că reușești să îți îndeplinești sarcinile esențiale nu înseamnă neapărat că ai o sănătate mintală bună, mai ales dacă aspecte importante ale unui stil de viață sănătos, precum socializarea, încep să dispară din rutina ta.

Dr. MacLaren confirmă că persoanele cu depresie înalt funcțională pot începe să inventeze scuze pentru a evita întâlnirile cu prietenii sau familia ori pot constata că interacțiunile sociale devin din ce în ce mai obositoare.

3. Devii irascibil fără un motiv evident

Acesta este încă un indiciu că depresia nu se manifestă exclusiv prin tristețe.

„Unele persoane devin mai nerăbdătoare, mai frustrate sau își pierd cumpătul mai ușor, în special în relațiile cu cei apropiați”, explică dr. MacLaren.

La rândul său, dr. Berntsen avertizează că iritabilitatea și tendința de a reacționa exagerat la lucruri mărunte pot fi uneori semne ale depresiei.

4. Ai senzația de „ceață mentală” și dificultăți de concentrare

Ai putea pune dificultățile de concentrare pe seama unei zile lungi de muncă. Totuși, ambii specialiști explică faptul că depresia poate afecta și capacitatea de a-ți menține atenția asupra unei activități.

Potrivit dr. Berntsen, acest lucru se poate manifesta prin „ceață mentală și dificultăți în luarea deciziilor”.

Dr. MacLaren adaugă că ai putea observa că îți este tot mai greu să iei decizii, să îți amintești anumite lucruri sau să te concentrezi asupra unor sarcini care, în mod normal, ți s-ar părea simple.

5. Observi schimbări ale calității somnului

„Somnul de proastă calitate sau faptul că dormi mult mai mult decât de obicei” însoțesc frecvent depresia, amintește dr. Berntsen.

Dr. MacLaren subliniază că depresia poate determina și reducerea duratei somnului.

Cu alte cuvinte, atât faptul că dormi prea mult, cât și faptul că dormi prea puțin pot reprezenta semne ale unei probleme de sănătate mintală.

6. Ești excesiv de critic cu tine însuți

Cercetările au arătat că depresia este asociată cu o imagine de sine mai negativă.

Potrivit dr. MacLaren, depresia se poate manifesta și prin „sentimentul că nu faci niciodată suficient, tendința de a te pune permanent la îndoială sau o senzație persistentă de vinovăție ori de inadecvare”.

Dacă ai impresia că, indiferent cât de mult te străduiești, eforturile tale nu sunt niciodată suficiente, acest lucru ar putea indica o problemă emoțională mai profundă.

7. Simți că orice activitate presupune un efort uriaș

Un efect frecvent al depresiei este că până și sarcinile aparent simple pot deveni mult mai dificile și mai obositoare decât ar trebui.

Ai putea avea senzația că „totul necesită mai mult efort decât ar fi normal”, explică dr. Berntsen.

De asemenea, este posibil să continui să faci tot ceea ce trebuie, dar să te simți deconectat emoțional, ca și cum singurul tău obiectiv ar fi să treci cu bine peste încă o zi, adaugă dr. MacLaren.

Ce ar trebui să faci dacă bănuiești că ai depresie?

Dacă te-ai simțit astfel în majoritatea zilelor, timp de cel puțin două săptămâni, discută cu medicul de familie.

„Vorbește cu o persoană în care ai încredere. Și pașii mici pot ajuta: o rutină zilnică simplă, puțină mișcare și întâlniri cu alte persoane, chiar și atunci când nu ai neapărat chef”, recomandă dr. Berntsen.

Dr. MacLaren transmite, la rândul său, un mesaj important:

„Cel mai important lucru pe care vreau să îl subliniez este că nu trebuie să ajungi la capătul puterilor pentru ca sănătatea ta mintală să merite atenție. Doar pentru că reușești să treci peste fiecare zi, să mergi la serviciu și să ai grijă de toți ceilalți nu înseamnă că nu te confrunți cu dificultăți.”

În cele din urmă, cei doi specialiști avertizează că, dacă ai gânduri suicidare sau simți că nu îți mai poți asigura propria siguranță, trebuie să soliciți ajutor de urgență.

Te poți adresa medicului de familie, unui psiholog clinician sau unui medic psihiatru. Dacă te afli într-un pericol imediat ori există riscul să îți faci rău, sună la 112.

De reținut că simptomele descrise nu confirmă singure un diagnostic de depresie. O evaluare realizată de un specialist este necesară pentru stabilirea cauzei și alegerea tratamentului potrivit.

Sursa: Huffington Post