 Ce spune Andreea Tonciu despre divorțul de Daniel Niculescu, după 12 ani de relație: „Ne mai certăm”
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Ce spune Andreea Tonciu despre divorțul de Daniel Niculescu, după 12 ani de relație: „Ne mai certăm”

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Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit publicul, Andreea Tonciu a făcut noi declarații despre căsnicia sa cu Daniel Niculescu. Vedeta a povestit de la ce pornesc certurile dintre ea și soțul său, dar și cum s-a schimbat viața de familie de când au devenit părinți. Totodată, bruneta a vorbit despre relația cu fiica lor, Rebecca, și despre felul în care se descurcă în rolul de mamă.

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au împreună o fetiță.
Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au împreună o fetiță. Foto: Arhiva Click!

De mai bine de 12 ani, Andreea Tonciu și Daniel Niculescu formează un cuplu cunoscut în showbizul românesc. Deși preferă să păstreze anumite aspecte ale vieții personale departe de ochii publicului, vedeta nu ezită să împărtășească, din când în când, detalii despre familia sa.

Recent, aceasta a povestit cum s-a schimbat relația cu soțul ei de când au devenit părinți și cum reușesc să gestioneze micile neînțelegeri. Potrivit brunetei, discuțiile dintre ei pornesc, de cele mai multe ori, de la lucruri banale, așa cum se întâmplă în orice cuplu.

De la ce pornesc certurile dintre Andreea Tonciu și Daniel Niculescu

Andreea Tonciu a recunoscut că, deși ea și Daniel Niculescu au o relație de peste 12 ani, nici în căsnicia lor nu lipsesc momentele tensionate. Cu toate acestea, vedeta susține că nu s-a pus niciodată problema unei despărțiri sau a unui divorț, iar micile conflicte fac parte din viața de cuplu.

Bruneta a mai explicat că, în prezent, fiica lor ocupă primul loc în familie, iar timpul petrecut împreună cu soțul este organizat și în funcție de responsabilitățile de părinți.

„Că mai avem și noi viața noastră personală, asta e partea a doua, dar trebuie întâi copilul pe primul loc. Am timp să-mi petrec cu el (n.r. cu soțul). Suntem un cuplu de peste 12 ani de zile. La noi nu s-a pus vreodată problema vreunui divorț sau a unei despărțiri majore. Ne mai certăm, ca în orice cuplu. Nu pot să zic că: «Mamă, eu nu mă cert», dar ne certăm din lucruri banale: «De ce ai lăsat aia acolo? De ce ai făcut aia acolo? De ce...?»”, a spus Andreea Tonciu pentru Spynews.ro.

Cum este Andreea Tonciu în rolul de mamă. Vedeta se ocupă personal de fiica sa

Dincolo de aparițiile televizate și de imaginea energică pe care publicul o cunoaște, Andreea Tonciu spune că maternitatea a schimbat-o foarte mult. Vedeta se descrie drept o mamă devotată și grijulie, care își organizează întreaga zi în funcție de nevoile fiicei sale, Rebecca.

Aceasta a povestit că se ocupă personal de programul școlar al fetei, o duce și o ia de la școală, pregătește mâncarea și are grijă ca locuința să fie mereu în ordine. 

„Dacă zic cum sunt, cred că ai rămâne mască și tu. Nu m-ai recunoaște. Adică nimeni nu s-ar aștepta în lumea asta ca eu să fiu o mamă atât de devotată și atât de grijulie. Programul meu constă în programul copilului. Adică eu totul fac pentru Reby, să nu-i lipsească nimic din frigider, să aibă mâncarea pe care ea o poftește, să aibă curățenia pe care ea o dorește. Adică eu zilnic fac chestia asta.

O duc la școală, o iau de la școală, iar până ajunge acasă pregătesc casa, fac curățenie, îi pregătesc camera și mâncarea. Chiar îmi place ceea ce fac și chiar mă simt o femeie foarte împlinită. Nu mă așteptam nici eu să fiu așa, adică, față de cum eram eu pe vremea mea, acum sunt complet diferită.”

„Mie îmi place să stau la bucătărie, îmi place să gătesc”

Mai mult, bruneta mărturisește că îi place foarte mult să gătească și că preferă să cumpere alimentele din piață, în special legumele și fructele, în timp ce carnea o achiziționează de la măcelărie.

Andreea Tonciu spune că se simte împlinită în acest rol și că nici ea nu se aștepta să devină atât de implicată în viața de familie.

„Și crede-mă că gătesc tot ce vrei tu. Adică la mine nu e că știu să fac un fel, două de mâncare, știu să fac de toate. Mie îmi place să stau la bucătărie, îmi place să gătesc. Mâncarea de acasă este cea mai sănătoasă. Cumpăr mâncarea numai din piață, deci fii atentă, din piață! Adică nu mă duc să-mi fac cumpărăturile la supermarket. Legumele și fructele le cumpăr din piață, iar carnea o cumpăr de la o măcelărie. Și mai puțin cu supermarketurile, că nu sunt de acord”, a mai spus Andreea Tonciu.

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