 Andreea Tonciu, criticată dur după ce s-a fotografiat cu animale sălbatice în Dubai! Cum le-a răspuns celor care au acuzat-o că sunt sedate
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Andreea Tonciu, criticată dur după ce s-a fotografiat cu animale sălbatice în Dubai! Cum le-a răspuns celor care au acuzat-o că sunt sedate

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Andreea Tonciu a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din vacanța petrecută recent în Dubai, însă unele imagini au stârnit controverse în rândul internauților. Vedeta apare alături de animale sălbatice, iar mai mulți urmăritori au criticat-o, susținând că acestea ar fi fost sedate pentru a putea fi fotografiate de turiști.

Andreea Tonciu, criticată dur
Andreea Tonciu, criticată dur Foto: Facebook

Cunoscută pentru aparițiile sale care nu trec neobservate, Andreea Tonciu nu a lăsat comentariile negative fără răspuns. După ce a fost aspru criticată pentru fotografiile publicate dintr-o grădină zoologică din Dubai, aceasta a revenit cu un mesaj în care a explicat că animalele nu ar fi fost sedate, ci dresate pentru a putea interacționa cu vizitatorii.

Andreea Tonciu: „În Dubai este o activitate să vii să vezi animale sălbatice”

Vedeta a susținut că astfel de activități sunt întâlnite în Dubai și că turiștii pot ajunge aproape de animale, le pot atinge și chiar pot intra în piscină alături de acestea.

„Am fost foarte criticată că am făcut poze cu aceste animale sălbatice… Țin să vă anunț că nu erau sedate, ci dresate! În Dubai este o activitate să vii să vezi animale sălbatice, să faci poze cu ele, să le atingi, ba mai mult, să te bagi în piscină cu ele. Așa că nu mai dați cu hate… Cunoscătorii știu despre ce vorbesc. Vă las mai multe poze”, a declarat Andreea Tonciu, pe Facebook.

Ce i-au reproșat internauții Andreei Tonciu

O urmăritoare a susținut că animalele păreau mai degrabă sedate decât dresate. Femeia a lăsat un comentariu în care și-a exprimat nemulțumirea față de imaginile publicate de Andreea Tonciu.

„Sincer, faza asta cu Dubaiul a cam luat mințile tuturor… Nu sunt sedate, sunt extrem de sedate. Un animal dresat nu stă «leșinat». Toate stau pe jos fiindcă nu mai au putere să se ridice, atât de «dresate» sunt”, a scris o fană în secțiunea de comentarii a postării făcute de Andreea Tonciu.

Ce planuri are Andreea Tonciu pentru fiica sa, Rebecca

Pe plan personal, Andreea Tonciu este căsătorită de mai mulți ani cu Daniel Niculescu, iar împreună au o fetiță, Rebecca Ana Maria, în vârstă de 9 ani. Vedeta își răsfață fiica și își dorește să îi ofere tot ce are nevoie pentru a-și urma visurile.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, bruneta a dezvăluit că Rebecca își dorește să devină make-up artist și chiar să aibă propriul salon de înfrumusețare. Andreea este hotărâtă să o susțină financiar și să investească în pregătirea ei pentru a-și îndeplini acest vis.

„Rebe seamănă cu tatăl ei, dar comportamentul este al mămicii. E foarte cuminte și învață și foarte bine. Ea vrea să-i deschidem un salon de înfrumusețare când va fi mare. Vrea să fie make-up artist! Ne bagă la cheltuieli. Trebuie să strângem bani ca să-i îndeplinim dorința: vrea să fie patroană!

Ea nu mai vrea acum cadouri păpuși de ziua ei. Mă ia de mână și mergem direct la magazinele specializate cu produse de make-up. Pentru că asta e dorința ei să fie make-up artist și i-am promis că voi investi foarte mulți bani ca să facă cel mai tare curs din lume. Ea va fi numărul unu în România în acest domeniu!”, a declarat Andreea Tonciu, în exclusivitate pentru Click!

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