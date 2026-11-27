La trei ani de la moartea lui Matthew Perry, mormântul său din Hollywood Hills a trecut printr-o schimbare care nu a rămas neobservată.

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Matthew Perry a fost înmormântat în 2023, după ce a murit la vârsta de 54 de ani din cauza unei supradoze. Inițial, actorul a fost comemorat printr-o placă simplă, pe care erau trecute numele său complet, data nașterii și a decesului, dar și un epitaf scurt: „Much Loved – Friend” (n.r. „Mult iubit – Prieten”, făcând referire la serialul care l-a făcut faimos, „Prietenii tăi”).

Ulterior, placa memorială a fost înlocuită cu una mai mare, însă noua inscripție nu mai conține nicio referire la serialul care i-a adus celebritatea. Mesajul gravat începe cu două cuvinte, „REST NOW” („Odihnește-te acum”), urmate de numele complet al actorului și de datele sale de naștere și deces.

În locul vechiului mesaj, familia sau cei apropiați au ales un mesaj simplu, dar fără nicio trimitere la rolul care l-a scos din anonimat: „WE LOVE YOU WITH OUR WHOLE HEARTS” („Te iubim din toată inima”).

Schimbarea ridică întrebări, mai ales în condițiile în care nu a fost oferită nicio explicație oficială. De ce a fost eliminată referirea la „Friends”? A fost o decizie a familiei, o alegere menită să păstreze memoria actorului departe de imaginea personajului care l-a consacrat sau pur și simplu a fost o dorință de a transmite un mesaj mai intim? Deocamdată, nu există niciun răspuns.

Mormântul lui Matthew Perry se află la Forest Lawn Memorial Park, în Hollywood Hills, într-o zonă privată a cimitirului, unde sunt înmormântate și alte nume cunoscute din lumea cinematografiei, printre care Michael Clarke Duncan, Bette Davis, Liberace și Ronnie James Dio.

Matthew Perry a fost găsit fără viață în jacuzzi-ul locuinței sale din Los Angeles, în octombrie 2023. Raportul medico-legal a stabilit că decesul a fost provocat de ketamină, iar ancheta care a urmat a dus la condamnarea mai multor persoane implicate în procurarea și administrarea substanței.