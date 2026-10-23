 „Doamne, el e!” Sora lui Matthew Perry dezvăluie ce s-a întâmplat la înmormântarea actorului din „Prietenii tăi”,
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„Doamne, el e!” Sora lui Matthew Perry dezvăluie ce s-a întâmplat la înmormântarea actorului din „Prietenii tăi”,

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La aproape trei ani de la dispariția lui Matthew Perry, noi mărturii despre înmormântarea actorului scot la iveală momente emoționante, marcate de suferință, dor și amintiri care au reușit să aducă, pentru câteva clipe, zâmbete.

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Foto: Profimedia

Moartea lui Matthew Perry, celebrul actor care l-a interpretat pe îndrăgitul Chandler Bing în serialul „Prietenii tăi” („Friends”), a lăsat în urmă o durere evidentă în rândul familiei sale. Ce noi detalii au ieșit la iveală?

Detaliile au fost dezvăluite în documentarul Netflix „The One About Matthew Perry”, o serie în trei episoade care urmărește viața actorului, ascensiunea sa la Hollywood, succesul uriaș obținut cu „Friends”, relațiile personale și lupta îndelungată cu dependența de droguri.

Mary Robertson, regizoarea documentarului, a povestit pentru publicația Page Six că unul dintre cele mai puternice momente ale seriei este mărturia oferită de Mia Perry Bowick, sora vitregă a actorului, despre ziua în care familia și cei apropiați și-au luat rămas-bun de la Matthew.

În ciuda atmosferei apăsătoare, sora lui Matthew Perry a rememorat și un moment cu totul neașteptat, în care a început să râdă în mijlocul ceremoniei. În acea clipă, a avut senzația că fratele ei era alături de ea, păstrându-și simțul umorului chiar și într-un moment atât de tragic.

„A apărut în spatele umărului meu drept și mi-a spus: «Cât de aiurea este toată situația asta?»”, și-a amintit Mia Perry Bowick în documentar.

Aceasta a povestit că a izbucnit într-un râs puternic, simțind că îl recunoaște pe Matthew în acel gând ironic, atât de specific personalității actorului. „Doamne, iată-l! Mă face să râd în cel mai îngrozitor moment. Era și incredibil de nepotrivit să încep să râd, dar pur și simplu nu m-am mai putut opri. Și mi-am spus: «Da, omule, chiar este o situație îngrozitoare»”, a relatat sora actorului.

Pentru ea, acel moment a reprezentat o clipă de apropiere emoțională, în care amintirea personalității lui Matthew a reușit să străpungă tristețea despărțirii.

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