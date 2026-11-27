Lucian Viziru și soția sa, Ema, au demonstrat încă o dată că umorul și tachinările sunt ingrediente importante în relația lor. Cei doi au vorbit pentru Viva! despre povestea lor de dragoste, despre experiența VIVA! Couple, dar și despre reacția fiului lor după ce i-a urmărit. Replica adolescentului i-a amuzat pe amândoi și spune multe despre dinamica familiei.

Lucian Viziru și Ema, puși la punct de propriul fiu! Foto: Facebook

Actorul și partenera sa de viață au fost într-o dispoziție excelentă și au povestit cu sinceritate despre felul în care își trăiesc relația, după aproape 17 ani împreună. Cei doi nu s-au ferit nici de glume, iar Lucian Viziru a dezvăluit, în stilul său caracteristic, care ar fi secretul unei căsnicii fericite.

Ce ținute au ales Lucian Viziru și Ema pentru evenimentul VIVA!

Pe lângă buna dispoziție, cei doi au atras atenția și prin aparițiile lor vestimentare la petrecerea Viva!. Ema a oferit câteva detalii despre piesele pe care le-a ales pentru seara respectivă, dezvăluind că pantalonii sunt de la Styland, în timp ce restul ținutei provine din propria garderobă.

„Ținuta mea este… pantalonii sunt Styland. Da, este, nu știu dacă știți, e o firmă care are magazine și la Hollywood. Restul sunt din garderoba proprie, iar domnul să vă povestească cu ce s-a îmbrăcat”, a spus soția actorului.

Lucian Viziru a precizat că a optat pentru un costum și o cămașă de la Consilieri, însă nu și-a mai amintit de unde provin pantofii. Ema a intervenit imediat, dezvăluind că ea este cea care i-a cumpărat încălțămintea.

Cum a fost experiența VIVA! Couple pentru cei doi soți

Lucian Viziru și Ema au vorbit și despre participarea la VIVA! Couple, unde au avut ocazia să răspundă unor întrebări despre relația lor și să se distreze împreună. Ema a mărturisit că i-a plăcut în mod special interviul, apreciind originalitatea întrebărilor.

„Măi, ne-am distrat, chiar ne-am distrat la VIVA! Couple, pe bune. Țin minte că am făcut interviul ăla, eu m-am distrat și bănuiesc că și el, că nu s-a plâns. Au fost întrebări super smart, ceea ce e, fără falsă, cum să zic, hai că oricum mi s-a dus buhul că sunt încrezută, că sunt elitistă, că sunt nu știu cum, chiar au fost deștepte întrebările. Deci mie, mie personal mi-a plăcut. Ba da, sunt și e ok să fii (n.r.: încrezută)”, a declarat Ema.

Cei doi au fost întrebați și despre chimia pe care o afișează și despre felul în care reușesc să păstreze atmosfera relaxată în cuplu. Lucian Viziru a explicat că secretul este să nu se ia prea în serios, în timp ce Ema a completat că râsul și glumele fac parte din viața lor de zi cu zi.

„Bine, chimie… pur și simplu, exact așa cum a zis și Ema mai devreme altcuiva, încercăm să nu ne luăm prea tare în serios, că dacă ne luăm prea tare în serios, unde ajungem? Da, na…”, a spus actorul.

„Nu, noi glumim foarte mult, râdem foarte mult, ne distrăm împreună în continuare”, a adăugat Ema.

Lucian a dezvăluit că tachinările sunt, de fapt, unul dintre modurile lor preferate de a petrece timpul împreună: „Și mai ales ne tachinăm. Asta e… ăsta e sportul nostru preferat”.

Reacția fiului lui Lucian Viziru și al Emei după ce și-a văzut părinții la VIVA! Couple

Unul dintre cele mai amuzante momente ale interviului a fost cel în care Ema a povestit cum a reacționat fiul lor după ce și-a urmărit părinții în mediul online. Adolescentul a remarcat comportamentul jucăuș al celor doi și nu a ezitat să le spună exact ce crede despre felul în care se comportă împreună.

„Da, ne urmărește online, să știi. Poate nu ți-a spus ție, dar mie mi-a spus. Ba da, mi-a spus și a zis: «Băi, voi vă comportați ca niște copii de 17 ani». Și i-am zis: «Da, mamă, noi ne-am cunoscut când aveam 17 ani, da, am stat despărțiți 17 ani și anul viitor, adică peste două luni, facem 17 ani de când suntem împreună». Adică… suntem… ne comportăm ca… na”, a povestit Ema, amuzată.

Replica fiului lor a venit ca o confirmare a faptului că Lucian și Ema și-au păstrat spiritul tineresc și după atâția ani de relație. Cei doi continuă să se tachineze, să râdă împreună și să se bucure de compania celuilalt, fără să renunțe la spontaneitatea care îi caracterizează.

Care este secretul relației dintre Lucian Viziru și Ema

Întrebați ce anume îi ajută să mențină armonia în cuplu, cei doi au continuat seria replicilor amuzante. Lucian Viziru a oferit un răspuns în stilul său, susținând că secretul unei relații reușite este să îți asculți întotdeauna soția.

„Să asculți de soție tot timpul, să faci ce vrea soția”, a spus actorul.

Ema a fost de acord cu această perspectivă, iar Lucian a insistat că aceasta este, de fapt, rețeta lor.

„Ăsta e secretul”, a încheiat el, demonstrând încă o dată că umorul ocupă un loc important în relația lor.

După aproape 17 ani de când și-au construit din nou povestea împreună, Lucian Viziru și Ema par să fi găsit echilibrul dintre iubire, prietenie și voie bună. Iar reacția fiului lor la apariția de la VIVA! Couple este dovada că buna dispoziție a părinților nu trece neobservată nici în familie.