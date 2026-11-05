Ema Viziru, despre aparițiile publice alături de soțul ei. Cum a lăudat-o Lucian Viziru: „Este blondă, frumoasă și devreme acasă”

Ema și Lucian Viziru formează unul dintre cele mai efervescente cupluri din showbizul românesc. De-a lungul anilor, soția actorului a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor și a avut o prezență discretă în spațiul public. În ultimele luni, însă, aceasta a început să apară tot mai des pe micile ecrane, inclusiv alături de soțul ei, iar recent a povestit cum a gestionat atenția de care a început să se bucure.

Ema și Lucian Viziru. Foto: Facebook

Într-un interviu acordat împreună, Ema și Lucian Viziru au vorbit despre mai multe aspecte ale vieții lor de cuplu. Printre subiectele abordate s-a numărat și modul în care actorul și-a încurajat soția să fie mai prezentă în spațiul public și să participe la evenimente mondene și emisiuni televizate.

Ema Viziru, despre aparițiile publice alături de soțul ei

Ema a explicat că Lucian nu a făcut-o niciodată să se simtă ca o simplă însoțitoare la evenimentele la care participau împreună, ci i-a oferit întotdeauna sentimentul că formează o echipă. Soția actorului a mărturisit că nu își dorește să apară în public doar de dragul expunerii și că preferă să vorbească atunci când simte că are ceva de spus.

„În primul rând, Lucian nu m-a făcut niciodată să mă simt ca și cum aș fi o invitată sau un simplu plus unu al lui. Întotdeauna mi-a dat, încă de când ne-am cunoscut, inclusiv la petreceri mondene și la emisiuni, sentimentul că suntem împreună acolo. Eu am repetat-o și o spun în continuare: dacă nu am nimic de spus, nu apar. Acum suntem la o petrecere, suntem cuplul Lucian Viziru, ne distrăm, râdem, dăm interviuri”, a spus Ema, potrivit Spynews.

Lucian Viziru, cuvinte de laudă la adresa soției sale

Nici Lucian Viziru nu s-a lăsat mai prejos și a vorbit cu multă apreciere despre femeia care îi este alături. Actorul a enumerat câteva dintre calitățile Emei și a mărturisit că inteligența, frumusețea și sufletul ei sunt printre lucrurile pe care le admiră cel mai mult la aceasta.

„Este blondă, este frumoasă și devreme acasă. Nu... Sunt multe, o grămadă. Prea multe. Prima care îmi vine în minte este inteligența. Și aici nu e neapărat o chestie care pe mine mă avantajează! Dar așa mi-am dorit eu și ea de aici, Luciane. Și gătește bine, este probabil cel mai sufletist om din lume, cel mai sufletist om pe care îl cunosc eu.”

Ema Viziru: „Pentru mine e Lucian cu totul”

La rândul ei, într-un interviu acordat revistei Viva!, Ema a dezvăluit ce o atrage cel mai mult la partenerul său, după 17 ani de relație. Potrivit mărturisirilor sale, personalitatea lui Lucian este cea care o cucerește cel mai mult, mărturisind că îl apreciază în întregime, atât pentru felul său de a fi, cât și pentru omul care este.

„Cel mai sexy la partenerul meu, în momentul de față, sau acum, după 17 ani de căsnicie, este personalitatea. Nu, la modul serios. Mie îmi place de el ca om. Nu. E cu totul. Pentru mine e Lucian cu totul. Ce să zic, că are privirea sexy, are, ce… brand, nu. E Lucian”, a spus Ema în ultima ediție a emisiunii Viva!.