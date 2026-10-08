 Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ema Petre Viziru a fost eliminată din competiția MasterChef în ediția din 6 octombrie 2026. Decizia a venit după testul sub presiune, în urma căruia chefii au analizat preparatele concurenților și au constatat că diferențele dintre aceștia au fost foarte mici. Iată ce mărturisiri ne-a făcut soția lui Lucian Viziru, la ieșirea din emisiunea de la Pro TV. 

Ema Daniela, soția lui Lucian Viziru
1/5
Ema Daniela, soția lui Lucian Viziru Foto: Click!

În timp ce Lucian Viziru este un personaj cunoscut în show-biz-ul românesc, soția sa, Ema Daniela (49 de ani), a preferat de-a lungul timpului să păstreze discreția în privința mariajului lor și să stea departe de lumina reflectoarelor. 

Ema Viziru a decis însă să facă un pas important în cariera ei și s-a înscris la MasterChef. Ea a fost eliminată din competiție însă, în ediția din 6 octombrie, după testul sub presiune. Chefii au analizat preparatele concurenților, iar una dintre greșelile care au cântărit în cazul Emei a fost faptul că rizotto-ul nu a fost gătit suficient.

Iată ce planuri are soția lui Lucian Viziru după ieșirea din competiția de la Pro TV. 

Click!: Ema, ce te-a făcut să te înscrii la MasterChef?

Ema Viziru:  Mie îmi place să gătesc. De la 12-13 ani, cred că am început să-mi descoper pasiunea. Acesta e hobby-ul meu. Și la toate mesele de sărbători, toți prietenii vin la noi, iar eu gătesc pentru toți. 

La aproape 50 de ani, pur și simplu am vrut să încerc ceva nou, am vrut să văd dacă încă mai am pofta aia de viață. Am vrut să arăt și altor oameni, nu neapărat femei, că nu e niciodată târziu să-ți urmezi pasiunea.

„Voi organiza niște cine private”

Click!: Ai vrea să-ți deschizi un restaurant? Ai în plan așa ceva? 

Ema Viziru: Nu știu dacă o să am vreo dată restaurat sau o să lucrez într-o bucătărie profesională. Mi-aș dori să am însă da, chiar am un proiect în lucru în sensul acesta, despre care o să vorbim mai încolo însă, pentru că acest proiect e acum la statut de idee. E vorba mai degrabă despre niște cine private, mai mult tot așa, pe spectacol, cum ne place nouă. 

MasterChef a fost un pariu personal cu mine că pot. Am vrut să-mi demonstrez că pot să trec de frica de cameră, de frica de vorbit. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, nu prea mai e nimic de dovedit la 50 de ani.

Pentru că, gândește-te, am avut ocazia 16 de ani de zile să mă expun, să apar la tv, ca soție a lui Lucian. Însă acum am vrut să mă cunoască lumea oarecum și pe mine Ema, nu doar pe soția  lui Lucian Viziru. Și asta a fost o chestie unde Lucian nu prea avea loc.

Care e mâncarea preferată a lui Lucian Viziru?

Click!: El nu gătește deloc? Nu se pricepe? Nici cartofi prăjiți nu face?

Ema Viziru: Nu, nu gătește deloc! Dar uite, a făcut ceva burtică și el, care era fit. Pentru că gătesc eu foarte bine! 

Click!: Să înțeleg că tu ești bucătăreasa familiei…

Ema Viziru: Da, dar gătesc mâncăruri sănătoase. Adică țin cont de valorile nutriționale, dar să fie și gustos. Am totuși un adolescent acasă, care vrea numai cartofi prăjiți și pizza. 

Însă eu încerc să gătesc cu mai mult cu ulei de măsline. Noi mâncăm foarte multă carne, de orice fel, deși eu sunt nutriționist specializat în veganism. Sunt foarte mulți oameni care vor să fie vegani și nu știu să țină un regim vegan, ajung și se îmbolnăvesc, pentru că  țin o dietă foarte strictă. 

„Nu mai am răbdare cu falsitatea”

Click!: Cum ți s-a părut acum la final această experiență? 

Ema Viziru: Per total, m-am descoperit pe mine, am descoperit niște chestii despre mine. Mi-am dat seama, de exemplu, că nu prea mai am răbdare. Nu mai am răbdare cu falsitatea mai ales, adică atunci când predici ceva, trebuie să văd că e așa cum spui.

Toți avem impresia că suntem cei mai buni bucătari și ca noi nu face nimeni!  Dar mulți nu au structura morală și caracterul unui chef excelent, pentru că tehnica învață oricine. Dar, când ești un om cu două fețe, șapte, opt, câte vrei tu, degeaba, nu o să ajungi niciodată la excelență! Pentru mine contează excelența în orice domeniu, că de asta m-am și măritat cu o vedetă.

image jpeg
Foto: Pro TV

Click!: Dintre chefi, de care ți-a fost cel mai frică? 

Ema Viziru: De toți trei! Dar chef-ul meu favorit, a fost și cel cu care am lucrat cel mai mult: Florin Dumitrescu. Cu restul n-am prea interacționat foarte mult. Dar îi respect pe toți, îi admir, ca oameni sunt extraordinari și ne-au ajutat foarte mult. Au fost tot timpul lângă noi, deși sunt foarte stricți, așa și trebuie. Și am învățat foarte multe de la ei. După experiența MasterChef am învățat că îmi place să vorbesc, îmi place să încerc lucruri noi. 

Click!: Ai rămas cu prieteni, ai rămas cu dușmani?

Ema Viziru: Nu, nu e în cazul de dușmani! Dușmanii înseamnă o risipă de energie și eu n-am energie pentru așa ceva. În schimb, am rămas cu 4-5 prieteni pe care vreau să-i mai văd, cu care vreau să construiesc lucruri împreună. Dar, într-adevăr, există și oameni pe care nu vreau să-i mai văd nici în poze. Dar, asta e!

Click!: Care este mâncarea favorită a lui Lucian? 

Ema Viziru: Creveți saganachi și paste bologneze. Astea-mi și ies cel mai bine. Dar și carnea îmi iese perfectă, asta fără falsă modestie. 

Ghid de cumpărături

Vedete la festival două valuri celebre png
Michael Douglas, mărturisire stânjenitoare despre Julia Roberts: „Eram foarte beat”. Incidentul care a rupt prietenia Vedete internaționale
Captură de ecran 2026 10 08 100808 png
VideoBen Affleck, adevărul despre scena în care a apărut complet dezbrăcat în „Fata dispărută”: „Nu am purtat proteză” Vedete internaționale
image
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem” adevarul.ro
image
„Tanga” există de mii de ani. Cum arătau cele mai vechi „lenjerii sexy” din istorie adevarul.ro

Parteneri

image
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Salarii de până la 3.500 de euro net pe lună în România. O companie de top face recrutări observatornews.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori www.antena3.ro
image
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Actrița Eva Marie Saint, câștigătoare a premiului Oscar și vedetă în filmul lui Hitchcock, s-a stins din viață la 102 ani www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” as.ro
image
Satul din România devenit punct-cheie pentru apărarea țării. Mulți români nici nu știu să-l arate pe hartă playtech.ro
image
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
Robert Tudor, dezvăluiri despre căsnicia lui
#Exclusiv Click!
VideoCe a făcut magicianul Robert Tudor cu banii de la „Power Couple”: „Am vrut ca oamenii s-o descopere și pe soția mea” Interviurile Click!
banner Aylin Cadîr jpg
#Exclusiv Click!
Cum se împarte Aylin Cadîr între actorie şi viața de familie: „Sunt un om normal, cu doi copii acasă” Interviurile Click!
Elena Gheorghe jpg
#Exclusiv Click!
VideoElena Gheorghe, trasă prin inel. Secretul siluetei de invidiat: „După 35 de ani e musai” Interviurile Click!
banner emily burghelea jpg
#Exclusiv Click!
Emily Burghelea, adevărul despre întoarcerea din Tenerife: „Sunt foarte obosită!” Cum arată viața cu trei copii, fără bonă Interviurile Click!
banner andreea Eremia jpg
#Exclusiv Click!
Bomba sexy de la „Burlacii: Foc în Paradis”, Andreea Eremia, adevăruri fără perdea despre viața intimă: „Creez obsesii pentru anumiți bărbați” Interviurile Click!
cub ramona bădescu png
#Exclusiv Click!
VideoRamona Bădescu vrea să înfrățească Sanremo cu Mamaia: „E greu, dar nu imposibil”. Cu cine își lasă băiatul când vine în țară? Interviurile Click!
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net