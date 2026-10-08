Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

Ema Petre Viziru a fost eliminată din competiția MasterChef în ediția din 6 octombrie 2026. Decizia a venit după testul sub presiune, în urma căruia chefii au analizat preparatele concurenților și au constatat că diferențele dintre aceștia au fost foarte mici. Iată ce mărturisiri ne-a făcut soția lui Lucian Viziru, la ieșirea din emisiunea de la Pro TV.



1/5 Ema Daniela, soția lui Lucian Viziru Foto: Click!

În timp ce Lucian Viziru este un personaj cunoscut în show-biz-ul românesc, soția sa, Ema Daniela (49 de ani), a preferat de-a lungul timpului să păstreze discreția în privința mariajului lor și să stea departe de lumina reflectoarelor.

Ema Viziru a decis însă să facă un pas important în cariera ei și s-a înscris la MasterChef. Ea a fost eliminată din competiție însă, în ediția din 6 octombrie, după testul sub presiune. Chefii au analizat preparatele concurenților, iar una dintre greșelile care au cântărit în cazul Emei a fost faptul că rizotto-ul nu a fost gătit suficient.

Iată ce planuri are soția lui Lucian Viziru după ieșirea din competiția de la Pro TV.

Click!: Ema, ce te-a făcut să te înscrii la MasterChef?

Ema Viziru: Mie îmi place să gătesc. De la 12-13 ani, cred că am început să-mi descoper pasiunea. Acesta e hobby-ul meu. Și la toate mesele de sărbători, toți prietenii vin la noi, iar eu gătesc pentru toți.

La aproape 50 de ani, pur și simplu am vrut să încerc ceva nou, am vrut să văd dacă încă mai am pofta aia de viață. Am vrut să arăt și altor oameni, nu neapărat femei, că nu e niciodată târziu să-ți urmezi pasiunea.

„Voi organiza niște cine private”

Click!: Ai vrea să-ți deschizi un restaurant? Ai în plan așa ceva?

Ema Viziru: Nu știu dacă o să am vreo dată restaurat sau o să lucrez într-o bucătărie profesională. Mi-aș dori să am însă da, chiar am un proiect în lucru în sensul acesta, despre care o să vorbim mai încolo însă, pentru că acest proiect e acum la statut de idee. E vorba mai degrabă despre niște cine private, mai mult tot așa, pe spectacol, cum ne place nouă.

MasterChef a fost un pariu personal cu mine că pot. Am vrut să-mi demonstrez că pot să trec de frica de cameră, de frica de vorbit. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, nu prea mai e nimic de dovedit la 50 de ani.

Pentru că, gândește-te, am avut ocazia 16 de ani de zile să mă expun, să apar la tv, ca soție a lui Lucian. Însă acum am vrut să mă cunoască lumea oarecum și pe mine Ema, nu doar pe soția lui Lucian Viziru. Și asta a fost o chestie unde Lucian nu prea avea loc.

Care e mâncarea preferată a lui Lucian Viziru?

Click!: El nu gătește deloc? Nu se pricepe? Nici cartofi prăjiți nu face?

Ema Viziru: Nu, nu gătește deloc! Dar uite, a făcut ceva burtică și el, care era fit. Pentru că gătesc eu foarte bine!

Click!: Să înțeleg că tu ești bucătăreasa familiei…

Ema Viziru: Da, dar gătesc mâncăruri sănătoase. Adică țin cont de valorile nutriționale, dar să fie și gustos. Am totuși un adolescent acasă, care vrea numai cartofi prăjiți și pizza.

Însă eu încerc să gătesc cu mai mult cu ulei de măsline. Noi mâncăm foarte multă carne, de orice fel, deși eu sunt nutriționist specializat în veganism. Sunt foarte mulți oameni care vor să fie vegani și nu știu să țină un regim vegan, ajung și se îmbolnăvesc, pentru că țin o dietă foarte strictă.

„Nu mai am răbdare cu falsitatea”

Click!: Cum ți s-a părut acum la final această experiență?

Ema Viziru: Per total, m-am descoperit pe mine, am descoperit niște chestii despre mine. Mi-am dat seama, de exemplu, că nu prea mai am răbdare. Nu mai am răbdare cu falsitatea mai ales, adică atunci când predici ceva, trebuie să văd că e așa cum spui.

Toți avem impresia că suntem cei mai buni bucătari și ca noi nu face nimeni! Dar mulți nu au structura morală și caracterul unui chef excelent, pentru că tehnica învață oricine. Dar, când ești un om cu două fețe, șapte, opt, câte vrei tu, degeaba, nu o să ajungi niciodată la excelență! Pentru mine contează excelența în orice domeniu, că de asta m-am și măritat cu o vedetă.

Foto: Pro TV

Click!: Dintre chefi, de care ți-a fost cel mai frică?

Ema Viziru: De toți trei! Dar chef-ul meu favorit, a fost și cel cu care am lucrat cel mai mult: Florin Dumitrescu. Cu restul n-am prea interacționat foarte mult. Dar îi respect pe toți, îi admir, ca oameni sunt extraordinari și ne-au ajutat foarte mult. Au fost tot timpul lângă noi, deși sunt foarte stricți, așa și trebuie. Și am învățat foarte multe de la ei. După experiența MasterChef am învățat că îmi place să vorbesc, îmi place să încerc lucruri noi.

Click!: Ai rămas cu prieteni, ai rămas cu dușmani?

Ema Viziru: Nu, nu e în cazul de dușmani! Dușmanii înseamnă o risipă de energie și eu n-am energie pentru așa ceva. În schimb, am rămas cu 4-5 prieteni pe care vreau să-i mai văd, cu care vreau să construiesc lucruri împreună. Dar, într-adevăr, există și oameni pe care nu vreau să-i mai văd nici în poze. Dar, asta e!

Click!: Care este mâncarea favorită a lui Lucian?

Ema Viziru: Creveți saganachi și paste bologneze. Astea-mi și ies cel mai bine. Dar și carnea îmi iese perfectă, asta fără falsă modestie.