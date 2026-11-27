Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu este departe de a se încheia. Cei doi foști soți continuă să își aducă acuzații, iar disputa privind relația cu cei doi băieți ai lor a ajuns din nou în atenția publicului. De această dată, afaceristul a readus în discuție o declarație făcută de artistă în urmă cu șase ani, referitoare la dorința copiilor de a locui alături de tatăl lor.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu sunt protagoniștii unui nou schimb de replici. Foto: Instagram

Tensiunile dintre cei doi au reizbucnit în contextul în care Nicolas, băiatul cel mic al fostului cuplu, locuiește de câteva luni alături de tatăl său. Claudia Pătrășcanu consideră că fiul ei ar fi influențat să se îndepărteze de ea, în timp ce Gabi Bădălău susține că situația actuală ar trebui privită prin prisma dorințelor exprimate de copii.

Gabi Bădălău: „Am ajuns exact în acel moment, iar astăzi face contrariul”

Recent, afaceristul a publicat pe Instagram un mesaj în care i-a reamintit fostei soții ce spunea în urmă cu șase ani. Mai exact, artista declara atunci că, în momentul în care băieții vor avea 10 și 12 ani, dacă vor dori să locuiască împreună cu tatăl lor, le va respecta decizia, fără scandal și fără procese.

„Ce declara Claudia acum șase ani? Că atunci când copiii vor avea 10 și 12 ani, dacă își vor dori să locuiască la tatăl lor, le va respecta dorința, fără scandal și fără procese. Au trecut șase ani. Am ajuns exact în acel moment, iar astăzi face contrariul. Nu trebuie să o contrazic eu. Se contrazice singură”, a transmis Gabi Bădălău pe Instagram.

Cum răspunde Claudia Pătrășcanu?

După ce afaceristul i-a reproșat fostei soții că nu respectă o declarație făcută în urmă cu șase ani, artista a venit cu o reacție tranșantă. Aceasta susține că și la momentul respectiv se confrunta cu probleme și acuzații, iar situația actuală nu ar reflecta dorința exprimată de fiul ei.

Claudia Pătrășcanu a explicat că declarația făcută în trecut avea legătură cu dreptul copiilor de a-și exprima singuri dorințele atunci când vor ajunge la o vârstă la care pot lua astfel de decizii. Artista a amintit însă că, în urmă cu șase ani, băieții aveau doar doi și patru ani și că, potrivit spuselor sale, încă de atunci era nevoită să se apere în fața unor acuzații. Totodată, aceasta susține că familia Bădălău ar fi făcut intervenții împotriva ei și că, din 2019, se confruntă cu procese pe care afirmă că le-a câștigat.

„În urmă cu șase ani, când copiii mei aveau doar doi și patru ani, duceam aceeași luptă pentru a-i păstra lângă mine. Și atunci am fost nevoită să mă apăr în fața unor acuzații mincinoase și pentru care familia Bădălău au făcut N intervenții. Din 2019 se țin de viața mea și nu-mi dau liniște și pace. N procese deschise, dar pe care le-am câștigat cu dreptate”, a scris artista pe rețelele de socializare.

„Copilul meu a spus că vrea să vină acasă”

Mai mult, Claudia Pătrășcanu a ținut să sublinieze că fiul său cel mic are în prezent nouă ani și jumătate și că, din punctul ei de vedere, acesta nu i-a spus niciodată direct că își dorește să locuiască permanent la tatăl său. Artista susține că, în urmă cu aproximativ patru săptămâni, băiatul și-ar fi exprimat dorința de a reveni acasă, lucru pe care l-ar fi auzit atât ea, cât și fratele copilului.

„Copilul meu are doar nouă ani și jumătate. Îl cunosc, l-am crescut și niciodată nu mi-a spus personal că își dorește să locuiască la tatăl său. Copilul meu a spus că vrea să vină acasă, l-am auzit atât eu, cât și fratele lui acum 4 săptămâni. Înregistrările și mesajele unde tatăl scrie în locul copilului sunt doar ale abuzatorului disperat”, a mai transmis Claudia Pătrășcanu.