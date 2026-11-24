Claudia Pătrășcanu a revenit la poarta familiei Bădălău pentru a-și revedea fiul cel mic, Nicolas. Artista susține că, de aproximativ șase luni, băiatul ar fi ținut departe de ea și de fratele său. De această dată, cântăreața a povestit pe rețelele de socializare ce s-ar fi întâmplat atunci când a ajuns la locuința familiei fostului soț.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au împreună doi băieți. Foto: instagram

Claudia Pătrășcanu susține că nu a putut vorbi în liniște cu fiul ei

Artista a afirmat că telefonul copilului ar fi fost luat înainte de sosirea sa și că nu i s-ar fi permis să petreacă timp singură cu Nicolas. Claudia Pătrășcanu a descris situația ca fiind una extrem de dificilă atât pentru ea, cât și pentru băiat.

„Sunt în Bolintin, i-au luat telefonul copilului pentru că știau că ajung astăzi. Îmi țineți copilul departe de mine și fratele lui de 6 luni. A fost anunțat că am ajuns la poartă, tot să nu lase copilul singur cu mama lui care i-a dat viață. Este inuman ce trăiesc eu și copilul meu care nu poate să fie copil liber (...) Sunt filmată în prezența copilului, 2 minute să-mi văd copilul într-o teroare emoțională atât pentru mine, cât și pentru cel mic”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

„Nicolas a fost învățat să spună că este răcit încă de ieri”

Un alt motiv pentru care artista își dorește ca Nicolas să petreacă timp alături de familie este apropierea zilei de naștere a fratelui său mai mare, Gabriel, care își sărbătorește aniversarea pe 25 noiembrie. Potrivit Claudiei Pătrășcanu, băiatul cel mic ar fi fost învățat să spună că este răcit, astfel încât să nu poată veni.

Cântăreața a mai susținut că Nicolas ar fi fost scos la poartă abia după ce i s-ar fi cerut să îi trimită câteva mesaje vocale.

„Nicolas a fost învățat să spună că este răcit încă de ieri (...) A mai stat zece minute și l-a scos pe copil, după ce a pus copilul să îmi dea 2-3 vocale. Copilul le spune aceleași vorbe. Eu nu îl întreb nimic (...) El vorbește singur și spune 3 vorbe, atât, în continuare, tatăl lui mă filma”, a mai spus cântăreața.

Gabi Bădălău a reacționat după acuzațiile fostei soții

În urma afirmațiilor făcute de Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău a venit cu propria versiune asupra întâlnirii. Acesta susține că Nicolas a ieșit la poartă, și-a văzut mama și a îmbrățișat-o. Totodată, fostul soț al artistei consideră că atitudinea acesteia ar contribui la îndepărtarea copilului.

„Am ieșit cu Nicolas la poartă, mama lui l-a văzut, a vorbit cu el și l-a îmbrățișat. Din păcate, copilul reacționează atunci când consideră că mama lui minte și face scandal. Cred că tocmai această atitudine îl îndepărtează de ea. Nicolas îi cere un singur lucru: să îl înțeleagă și să îi respecte dorința de a locui cu tatăl său”, a scris Gabi Bădălău, pe Instagram.