Claudia Pătrășcanu, vizită tensionată la Protecția Copilului. Ce răspuns a primit despre fiul ei, Nicolas: „Domnul director mi-a confirmat”

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul soț, Gabi Bădălău, este departe de a se încheia. Artista a mers luni, 16 noiembrie, la sediul DGASPC Giurgiu, unde a discutat cu directorul instituției despre situația fiului său cel mic. Vedeta încearcă să îl aducă pe Nicolas acasă, după ce băiatul se află de aproximativ cinci luni în locuința tatălui. În urma întâlnirii, cântăreața a făcut dezvăluiri la emisiunea Acces Direct.

Claudia Pătrășcanu, de urgență la Protecția Copilului Foto: Facebook

Disputa dintre cei doi foști soți are în centru custodia copiilor. Deși instanța a stabilit domiciliul minorilor la mamă, Nicolas, fiul cel mic al artistei, locuiește în prezent cu Gabi Bădălău. Afaceristul susține că băiatul nu ar mai dori să petreacă timp alături de mama sa, însă Claudia Pătrășcanu contestă această variantă.

Luni, artista s-a prezentat la DGASPC Giurgiu pentru a discuta direct cu reprezentanții instituției despre situația copilului. Aceasta a susținut că băiatul, în vârstă de nouă ani, ar fi acumulat aproximativ 250 de absențe școlare de când se află la tatăl său.

În cadrul emisiunii Acces Direct, Claudia a povestit că directorul Vișinel Bălan i-ar fi transmis că Nicolas nu a spus că nu dorește să petreacă timp cu ea, ci dimpotrivă.

„Domnul director mi-a confirmat, spunând: «copilul vrea la mamă». L-am întrebat cine îl ține pe loc. Nu a răspuns. A făcut o pauză lungă. De ce nu e astăzi acasă, lângă mamă?! Copilul acesta a atins deja 5 luni în care legătura cu școala, cu fratele, cu mama s-a deteriorat absolut. Aseară, l-a întrebat pe fratele lui, Gabriel: «Gabi, tu ești fericit?»”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Ce i-a răspuns directorul DGASPC Giurgiu artistei

În timpul discuției surprinse de echipa emisiunii, Vișinel Bălan a explicat că băiatul și-ar fi exprimat dorința de a petrece timp și cu mama sa, fără să fi afirmat contrariul.

„El a spus că vrea să petreacă timp și cu mama. Nu a spus că nu vrea”, a spus directorul DGASPC Giurgiu, Vișinel Bălan.

Răspunsul a determinat-o pe artistă să ceară explicații suplimentare, întrebând de ce Nicolas nu se poate întoarce la ea, dacă aceasta este dorința lui.

„Dacă vrea să petreacă timp cu mine, de ce nu îl lasă tatăl? Am stat trei zile în Bolintin. Dați-mi un răspuns! Dvs. știți clar că vrea, de ce nu îl lasă?”, l-a întrebat artista pe directorul instituției.

Ce acuzații a adus Gabi Bădălău în conflictul cu fosta soție

De cealaltă parte, Gabi Bădălău a oferit un punct de vedere în cadrul aceleiași emisiuni. Afaceristul susține că neînțelegerile au legătură inclusiv cu înscrierea băiatului la o unitate de învățământ din București, decizie cu care Claudia Pătrășcanu nu ar fi fost de acord.

Acesta a amintit și un episod petrecut pe 30 octombrie, în Parcul Tăbăcăriei din Constanța, unde ar fi petrecut timp alături de fosta soție și de copii. Ulterior, potrivit declarațiilor sale, artista ar fi solicitat un ordin de protecție, susținând că el ar fi fost violent cu Nicolas.

Gabi Bădălău a negat acuzațiile și a afirmat că mama copiilor nu și-ar fi dat acordul pentru anumite decizii legate de educația băiatului.

„Nu s-ar fi ajuns la lucrul ăsta, dacă ea, ca mamă, înțelegea nevoile unui copil de 10 ani, care se exprimă, are dorințe și își dădea acordul , atunci când invitat-o să vină și să alegem educația cea mai bună pentru copil.

Nu a răspuns la niciun mail, nu a vrut să își dea acordul. Ne luptăm pentru această suplinire acord mamă. Am fost pe 30 octombrie la un eveniment, în Parcul Tăbăcăriei, unde am petrecut timp cu Claudia și copiii. Ea a cerut ordin de protecție, cum că aș fi bătut copilul. Avem o motivare de la judecători, unde spune Claudia a depus pribe nereale. Ambii copii își doreau să petreacă timp cu tatăl, iar Claudia nu l-a lăsat pe copilul cel mare.

Ea în fiecare zi l-a văzut pe copil (n.r. pe Nicolas), doar că el nu a vrut să meargă la Constanța. Copilul meu nu e un obiect!”, a explicat Gabi Bădălău.