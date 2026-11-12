 Claudia Pătrășcanu, din nou la poarta lui Gabi Bădălău! Ce s-a întâmplat când afaceristul ar fi ieșit cu Nicolas din casă: „Este inadmisibil!”
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VideoClaudia Pătrășcanu, din nou la poarta lui Gabi Bădălău! Ce s-a întâmplat când afaceristul ar fi ieșit cu Nicolas din casă: „Este inadmisibil!”

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Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, Gabi Bădălău, este departe de a se încheia. Cântăreața s-a deplasat din nou la locuința omului de afaceri, în încercarea de a-și revedea fiul cel mic, Nicolas, care, potrivit declarațiilor sale, locuiește de aproximativ cinci luni alături de tatăl lui. Artista a publicat un nou videoclip pe rețelele de socializare, în care a povestit ce s-a întâmplat și a lansat acuzații dure la adresa fostului soț.

Claudia Pătrășcanu este mama a doi băieți.
Claudia Pătrășcanu este mama a doi băieți. Foto: Arhiva Click!

În timp ce Gabriel, fiul cel mare al Claudiei Pătrășcanu și al lui Gabi Bădălău, se află la Constanța, Nicolas locuiește de aproximativ cinci luni cu tatăl său. În această perioadă, artista a susținut în repetate rânduri că nu reușește să își vadă băiețelul și că fostul soț nu îi permite să petreacă timp cu el.

Claudia Pătrășcanu susține că a stat trei ore în fața locuinței fostului soț

De această dată, cântăreața a povestit că a mers inclusiv la DGASPC Giurgiu, unde ar fi petrecut aproximativ trei ore. Ulterior, s-a deplasat la locuința fostului soț, în speranța că va putea petrece câteva momente alături de Nicolas.

Potrivit declarațiilor sale, după aproximativ jumătate de oră, Gabi Bădălău ar fi ieșit cu băiatul, însă nu ar fi fost de acord ca acesta să se vadă cu mama lui. Claudia a susținut că situația a afectat-o profund și că nu mai știe ce să facă pentru a-și putea vedea copilul.

„Am fost la DGASPC Giurgiu. Astăzi am stat trei ore acolo (...) Tatăl a scos după jumătate de oră, cât am stat în față aici, a scos copilul, deși de la DGASPC Giurgiu i-au spus să lase copilul să vină singur (...) Tatăl a scos copilul, a venit ca un gardian lângă copil și a spus, a avut timp suficient, timp suficient să-i spună copilului că nu vrea să vină cu mine, doamnă, la un film, la un restaurant. Este inadmisibil să fiu ștearsă din viața unui copil. Nu știu ce să mai fac (...) Copilul acesta este alienat de cinci luni și vine să-mi spună că nu vrea să iasă nici la un film cu mine, nu vrea să iasă să mănânce ceva cu mine. După ce că accept orice, am venit cu o doamnă, pe care n-am văzut-o în viața mea”, a declarat Claudia Pătrășcanu pe rețelele de socializare. 

Artista susține că Gabi Bădălău a plecat cu Nicolas cu mașina

Un alt moment care a revoltat-o pe cântăreață ar fi avut loc atunci când mașina omului de afaceri a ieșit din curte, iar Nicolas s-ar fi aflat în interiorul acesteia. Claudia a început să își strige băiețelul, însă susține că nu a reușit să obțină reacția pe care și-o dorea.

Artista a povestit că fostul soț ar fi filmat-o în timp ce se afla alături de copil și că, ulterior, ar fi plecat cu mașina pentru a evita ca ea să petreacă timp cu Nicolas.

„Să vin aici și el să iasă cu copilul de mână și să stea cu telefonul, să mă filmeze: «Zi, tati, tati te lasă» (...) Acest copil e alienat sever. Nu vrea la școală, nu vrea la mamă, nu mai vrea nimic, tot ce spune tatăl, asta spune și el (...) Aici stă baronul de Giurgiu, care dă telefoane peste tot, și acum ce face? Pleacă cu copilul meu de acasă (...) Pleacă cu copilul de acasă numai să nu pot eu să plec și să merg cu el (...) A urcat copilul în mașină și pleacă”, a mai spus artista.

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