Gabi Bădălău, reacție explozivă după ce Claudia Pătrășcanu l-ar fi acuzat că a vrut să o omoare: „Sunt pur și simplu șocat”

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu ia amploare! După ce artista ar fi făcut declarații potrivit cărora fostul partener ar fi amenințat-o cu moartea, omul de afaceri a reacționat public. Vizibil deranjat de acuzațiile care i-ar fi fost aduse, acesta a transmis un mesaj dur pe Instagram, în care a vorbit despre procesul dintre ei, despre copiii pe care îi au împreună și despre dorința de a pune capăt conflictului. Ce i-a reproșat fostei partenere și ce spune Claudia Pătrășcanu despre comportamentul afaceristului?

Gabi Bădălău, reacție explozivă după ce Claudia Pătrășcanu l-ar fi acuzat că a vrut să o omoare Foto: instagram

Gabi Bădălău, mesaj dur după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu: „Sunt pur și simplu șocat”

Relația dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă să fie marcată de tensiuni, chiar și la ani buni după despărțire. Cei doi au împreună doi băieți, însă neînțelegerile dintre foștii parteneri par departe de a se încheia.

De această dată, omul de afaceri a reacționat după ce a aflat că artista ar fi vorbit, în cadrul unui interviu, despre presupuse amenințări cu moartea. Acuzațiile l-au înfuriat pe Gabi Bădălău, care a ales să își spună punctul de vedere printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram.

Afaceristul a susținut că este șocat de gravitatea afirmațiilor și a făcut referire la un alt episod tensionat din trecut, când Claudia Pătrășcanu ar fi solicitat un ordin de protecție. Potrivit versiunii prezentate de acesta, cererea ar fi fost respinsă de instanță.

În același mesaj, Gabi Bădălău a acuzat-o pe fosta parteneră că duce conflictul în spațiul public și a susținut că cel mai mult au de suferit cei doi copii ai lor.

„Sunt pur și simplu șocat de cât de departe se poate ajunge cu asemenea acuzații! După ce Claudia m-a acuzat în instanță că aș fi bătut-o pe ea și pe copiii noștri, solicitând un ordin de protecție prin care să fiu obligat să păstrez o distanță de minimum 100 de metri față de ea și de propriii mei băieți, INSTANȚA I-A RESPINS CEREREA, după ce am prezentat inclusiv probe video care contraziceau acuzațiile! Acum apare din nou la televizor și mă acuză că aș fi vrut să plătesc pe cineva ca să o omoare! Serios, Claudia? Acum sunt și criminal? Ce urmează? Cât de departe vrei să mergi? Cât rău trebuie să le mai facă băieților noștri acest scandal mediatic? Claudia, oprește acest circ televizat! Copiii noștri au nevoie de liniște, nu de scandaluri și acuzații publice! În loc să mergi pe la televiziuni, vino la București să alegem împreună o școală pentru Nicolas! Respectă-i dorința! Respectă-i vocea! Ascultă-ți copilul! Nicolas, la aproape 10 ani, și-a construit aici o viață. Are foarte mulți prieteni la academia de fotbal unde este înscris, copii care îi vor putea deveni și colegi de școală. Aici are familia extinsă, oameni care îl iubesc și alături de care se simte bine”, a scris Gabi Bădălău pe Instagram.

Ce acuzații îi aduce Claudia Pătrășcanu fostului partener

De cealaltă parte, Claudia Pătrășcanu a vorbit despre relația tensionată cu Gabi Bădălău și despre modul în care acesta s-ar comporta în timpul întâlnirilor cu cei doi copii.

Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a susținut că fostul partener ar încerca să scape de plata pensiei alimentare. Totodată, aceasta a povestit că afaceristul ar fi anunțat că va filma de acum înainte întâlnirile cu ea și cu băieții, pentru a avea dovezi.

Claudia Pătrășcanu spune că o asemenea situație ar pune presiune atât asupra ei, cât și asupra copiilor, și susține că cei mici nu ar trebui să fie implicați în conflictul dintre părinți.

„El a comunicat atât mie, cât și presei, că va filma de acum înainte toate întâlnirile cu mine și copiii pentru dovezi. Păi, cum aș putea eu să fiu pusă în situația de a fi filmată permanent, sub presiune psihologică? Cum ar putea fi puși copiii în această situație? Copiii să plângă, să stea terorizați? De ce? De camera de filmat? De jignirile lui? De țipetele lui? Acesta este un scenariu al lui, prin care încearcă să scape de acea pensie alimentară. Când pensia alimentară era de 300 de lei, nu mai avea nicio treabă cu copiii. Ba chiar, în weekendurile în care trebuia să vină să ia copiii, spunea că tati nu poate. Tati este plecat în vacanță, în Dubai, în Turcia sau în Maldive. Nu poate tati. Ascultați-o pe mami, mergeți și ascultați-o pe mami, faceți alt program cu mami”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.RO.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, conflict fără sfârșit

Deși povestea lor de dragoste s-a încheiat, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă să fie implicați în dispute care ajung frecvent în atenția publicului. Fiecare dintre cei doi și-a prezentat propria versiune asupra conflictului, iar acuzațiile reciproce nu par să se oprească.

În centrul celor mai recente declarații se află și viitorul copiilor, în special alegerea școlii pentru Nicolas. Gabi Bădălău susține că băiatul și-ar fi construit deja o viață în București și că ar trebui să își continue aici parcursul școlar, în timp ce tensiunile dintre părinți continuă.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor reuși să ajungă la un numitor comun și să lase în urmă disputele care le afectează relația de foști parteneri.