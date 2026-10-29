Lovitură pentru Gabi Bădălău în instanță! Judecătorii i-au respins contestația la executare

Gabi Bădălău a primit o decizie nefavorabilă în procesul cu Claudia Pătrășcanu. Judecătoria Sectorului 5 i-a respins, în primă instanță, contestația la executare, ceea ce înseamnă că demersul său de a bloca procedura nu a avut succes. Mai mult, afaceristul a fost obligat să achite cheltuieli de judecată către fosta parteneră și costuri legate de dosarul de executare silită.

Gabi Bădălău Foto: instagram

Conflictul dintre cei doi este departe de a se încheia. Pe lângă neînțelegerile din instanță, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se confruntă și cu tensiuni legate de situația fiului lor cel mic, în vârstă de nouă ani, potrivit Spy News.

Gabi Bădălău a pierdut contestația la executare

Disputa juridică dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu are în centru recuperarea unor sume pe care artista le-ar fi solicitat cu titlu de pensie alimentară pentru copii. Potrivit informațiilor prezentate, cântăreața ar fi cerut plata a 121.000 de euro, sumă aferentă perioadei din 2022 până în prezent.

Claudia Pătrășcanu ar fi susținut că fostul partener nu și-ar fi îndeplinit obligațiile financiare față de copii și că executarea silită reprezintă modalitatea prin care poate încerca să recupereze banii.

Gabi Bădălău a încercat să oprească această procedură și, la un moment dat, a obținut suspendarea executării silite. În luna august, însă, procedura a putut continua, iar afaceristul a formulat o nouă contestație, solicitând din nou blocarea executării.

De această dată, Judecătoria Sectorului 5 i-a respins cererea ca neîntemeiată. Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță, iar Gabi Bădălău are la dispoziție zece zile de la comunicarea acesteia pentru a formula apel.

Ce sume trebuie să achite fostei partenere

Pe lângă respingerea contestației, instanța a stabilit că Gabi Bădălău trebuie să îi plătească Claudiei Pătrășcanu 3.180 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Totodată, afaceristul trebuie să achite 1.048,16 lei, sumă aferentă costurilor de fotocopiere a dosarului de executare silită, potrivit informațiilor menționate pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Gabi Bădălău a solicitat și restituirea taxei judiciare de timbru, însă instanța i-a respins cererea. La rândul său, Claudia Pătrășcanu a cerut aplicarea unei amenzi judiciare fostului partener, dar nici această solicitare nu a fost admisă de judecători, fiind respinsă ca neîntemeiată.

Decizia nu pune capăt neapărat disputei, întrucât hotărârea poate fi atacată cu apel în termenul prevăzut de instanță. Rămâne de văzut dacă Gabi Bădălău va contesta soluția și care va fi deznodământul procedurii de executare silită.

Tensiunile dintre cei doi continuă și în privința fiului lor

În paralel cu procesul privind executarea silită, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt implicați într-un conflict legat de fiul lor cel mic. Potrivit informațiilor prezentate, băiatul locuiește de mai bine de patru luni la tatăl său și nu și-ar mai dori să se întoarcă la Constanța, unde se află mama sa.

Situația este cu atât mai delicată cu cât, potrivit articolului, instanța a stabilit domiciliul copilului la Claudia Pătrășcanu. În ultimele săptămâni, cei doi foști parteneri au făcut declarații publice despre neînțelegerile dintre ei, atât în apariții în presă, cât și în mediul online.

Deocamdată, situația copilului ar fi rămas neschimbată, iar băiatul se află în continuare în grija tatălui. Astfel, pe fondul disputelor privind pensia alimentară și executarea silită, conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă pe mai multe planuri.