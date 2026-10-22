Gabi Bădălău îi dă replica Claudiei Pătrășcanu și publică dovezile plăților pentru copii. Ce sumă a achitat

Războiul declarațiilor dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a atins un nou punct culminant. Sătul de acuzațiile repetate aduse în spațiul public de fosta sa soție, omul de afaceri a ales să răspundă prin dovezi concrete.

Gabi Bădălău a prezentat dovezi după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu Foto: instagram

Gabi Bădălău a publicat o serie de extrase bancare care atestă sumele consistente virate de-a lungul anilor pentru creșterea, educația și activitățile celor doi băieți pe care îi au împreună.

Scânteia noului conflict: dorința fiului de a se muta în București

Tensiunile dintre cei doi foști soți s-au reaprins după ce unul dintre băieți și-ar fi exprimat intenția de a se muta în Capitală, alături de tatăl său. Decizia minorului a declanșat o reacție promptă din partea Claudiei Pătrășcanu, care a lansat pe rețelele sociale o serie de mesaje dure la adresa afaceristului.

În replică, Gabi Bădălău nu s-a rezumat doar la replici acide, ci a decis să demonteze public afirmațiile artistei arătând documentele financiare oficiale.

Tranzacții de zeci de mii de euro: „Astăzi vreau să las documentele să vorbească”

Afaceristul a încărcat pe rețelele de socializare capturi ale ordinelor de plată și ale extraselor de cont, subliniind că plățile au fost realizate constant și fără întrerupere. În postările sale, sumele virate către Claudia Pătrășcanu oscilează de la câteva mii de lei până la transferuri individuale impresionante, de până la 150.000 de lei.

Printre documentele prezentate se disting plăți punctuale în valoare de aproximativ 61.000 de lei, precum și o altă tranzacție de 27.000 de lei, bani direcționați direct către conturile artistei.

„Astăzi vreau să las documentele să vorbească! Voi publica doar câteva dintre numeroasele dovezi de plată, din care se poate observa cât de multe transferuri bancare am efectuat către Claudia, în mod constant, de-a lungul anilor, pentru întreținerea și nevoile copiilor noștri. Timp de aproximativ șapte ani am plătit integral școlile private pentru ambii copii, inclusiv taxele școlare, transportul, masa și programul after-school”, a transmis Gabi Bădălău, potrivit Pro Tv.

Omul de afaceri a menționat că documentele făcute publice reprezintă doar o mică parte din totalul tranzacțiilor efectuate în ultimii ani pentru întreținerea copiilor, taxele școlare și activitățile extrașcolare ale acestora.