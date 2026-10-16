 Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat totul. Ce a spus despre filmarea din fața bisericii
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Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat totul. Ce a spus despre filmarea din fața bisericii

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Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul soț, Gabi Bădălău, e departe de final. Aceasta a apărut recent într-o filmare în care se afla în genunchi în fața unei biserici, plângând. Acum, afaceristul o acuză că a înscenat totul.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău.
Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Foto: Click!

Tensiunile dintre cei doi sunt la cote maxime. Scandalul din mediul online s-a mutat și la televizor, după ce Claudia Pătrășcanu a mers în emisiunea Mirelei Vaida și a povestit despre drama prin care trece. La rândul său, Gabi Bădălău a intrat telefonic în direct.

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Cei doi se războiesc pe copii. Artista l-a acuzat pe fostul soț că nu respectă deciziile instanței în ceea ce-i privește pe cei mici. În mediul online, a apărut o filmare în care Claudia Pătrășcanu apare plângând la ușa unei biserici și implorându-l pe Dumnezeu să-și revadă copiii.

În acel lăcaș de cult cei doi i-au botezat pe aceștia, însă era închis la momentul în care artista a mers. Astfel, Gabi Gădălău o acuză că ar fi mers acolo împreună cu o prietenă, care a filmat-o și apoi a trimis imaginile presei.

„Sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit! (...) Cât de patetică să fii să te duci în fața unei biserici închise, să-ți pui prietena să te filmeze în timp ce plângi și apoi trimiți filmarea «pe surse»?! (...) Eu nu mi-am dorit și nu îmi mai voi dori niciodată să-mi despart copiii de mama lor! Îmi doresc ca băieții mei să crească lângă mama lor și lângă mine, să aibă o educație bună, un viitor frumos și o copilărie liniștită!”, a scris Gabi Bădălău, pe Instagram.

Ce este dispus să facă afaceristul pentru liniște 

Cearta lor a început de la faptul că fiul cel mic al cuplului Nicolas, se află de aproape patru luni la tatăl său, în București, deși judecătorii i-au stabilit domiciliul la mamă, în Constanța. Ulterior, conflictele au escaladat în urma altor episoade tensionare, care au implicat copiii. 

Gabi Bădălău a făcut un apel public la Claudia Pătrășcanu, susținând că nimic nu o leagă pe aceasta de Constanța și că ar trebui să se mute la București pentru a fi amândoi prezenți în viața copiilor, la diverse evenimente importante din viața lor. Acesta este dispus să acopere toate cheltuielile pentru a avea parte de liniște și pace.

„Ai deja o locuință în București, cumpărată de mine. Sunt dispus să contribui financiar pentru a o schimba cu una mai bună. Plătesc integral școlile copiilor, îți pun la dispoziție șofer, bonă și tot sprijinul necesar.

Eu am munca și afacerile în București. Tu ai deja o casă aici și, din câte cunosc, NU ai un loc de muncă sau o afacere care să te lege de Constanța. Te rog să accepți să vii la București pentru ca băieții noștri să crească aproape de amândoi părinții. Să îi ducem la școală, să îi luăm, să mergem la meciurile lor și să fim amândoi prezenți în viața lor.

Nu vreau să iau copiii de lângă mama lor. Vreau doar să nu mai fie nevoiți să trăiască departe de unul dintre părinți”, se arată în mesajul postat de Bădălău pe Instagram.

Copiii au fost foarte afectați din cauza divorțului

Claudia Pătrășcanu și gabi Bădălău au divorțat în anul 2019, și după cum vedem scandalurile nu s-au oprit. Afaceristul a declarat într-un podcast acum ceva timp faptul că și după cinci ani băieții lor sufereau în urma separării.

Copiii încă sunt foarte afectați, chiar dacă au trecut 5 ani de la divorț. Copiii își doresc să ne vadă împreună”, a declarat afaceristul în 2024, la podcastul lui Nasrin. 

Relația lor a început în 2014, iar la scurt timp au devenit părinți. Pe lume au venit cei doi băieți, Gabriel și Nicolas. Căsătoria civilă a avut loc în 2015, iar cea religioasă în 2016. Pentru câțiva ani părea familia perfectă, însă după divorț scandalurile și procesele s-au ținut lanț de aceștia.

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