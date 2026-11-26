Daniela Crudu a stârnit curiozitatea urmăritorilor din mediul online după ce a publicat un videoclip în care apare pe fundalul unei melodii cu versuri despre iubire, gelozie și despărțire. Fosta asistentă TV nu a oferit explicații cu privire la mesajul clipului, însă alegerea piesei a ridicat semne de întrebare în rândul internauților, care s-au întrebat dacă nu cumva există probleme în relația cu partenerul ei.

Daniela Crudu s-a retras treptat din aparițiile televizate Foto: Arhivă

Deși bruneta a preferat, în ultimii ani, să își țină viața sentimentală departe de atenția publicului, postările sale de pe rețelele sociale continuă să atragă interes. De această dată, melodia pe care s-a filmat a alimentat speculațiile privind o eventuală perioadă mai dificilă în cuplu, fără ca vedeta să confirme însă că ar fi vorba despre o despărțire.

Daniela Crudu, videoclip pe o melodie despre separare

Daniela Crudu s-a retras treptat din aparițiile televizate și și-a concentrat atenția asupra familiei și a creșterii celor doi copii. Chiar dacă nu mai este prezentă la fel de des pe micile ecrane, bruneta rămâne activă pe platformele sociale, unde publică imagini și filmări din viața sa.

Recent, aceasta a ales să se filmeze pe o melodie interpretată de Adrian Minune, ale cărei versuri vorbesc despre o relație în care iubirea nu mai este sigură și despre posibilitatea ca partenerul să aibă pe altcineva, scrie spynews.ro.

„Sărutul tău aș vrea mereu să știu că este tot al meu / Dar dacă ai pe altcineva, mai bine pleci din viața mea”, sunt versurile care au atras atenția celor care au urmărit videoclipul postat de Daniela Crudu.

Foto: Instagram

Alegerea unei asemenea melodii a făcut ca unii internauți să se întrebe dacă mesajul ar putea avea legătură cu situația sentimentală a brunetei. Totuși, până în acest moment, postarea nu reprezintă o confirmare a unor probleme în relația sa, iar vedeta nu a anunțat că s-ar fi separat de partener.

Cine este Daniel, bărbatul alături de care Daniela Crudu și-a întemeiat familia

Daniela Crudu a fost întotdeauna rezervată atunci când a venit vorba despre viața sentimentală, iar partenerul ei, Daniel, a preferat să rămână departe de expunerea publică. Bărbatul nu este atras de lumea televiziunii și nici de atenția pe care o poate aduce notorietatea vedetei.

În urmă cu aproximativ trei ani, bruneta a vorbit despre relația lor în cadrul emisiunii Xtra Night Show, unde l-a descris pe partenerul său ca fiind un om modest, care nu își dorește să devină cunoscut prin intermediul ei.

Daniela a explicat atunci că acesta nu urmărește să fie în centrul atenției și că nu este interesat să profite de popularitatea ei. Relația lor a fost ținută discretă, tocmai pentru că partenerul vedetei nu și-a dorit să apară în lumina reflectoarelor.

Daniel este mai mic decât Daniela Crudu cu câțiva ani și, conform declarațiilor făcute de vedetă în trecut, îi este alături în planurile și proiectele sale.

Daniela Crudu, mamă a doi copii

În timp, relația dintre Daniela Crudu și Daniel a evoluat, iar cei doi și-au întemeiat o familie. Bruneta a devenit mamă pentru prima dată în perioada în care povestea de dragoste era încă ținută departe de public.

Primul copil al cuplului este o fetiță, Daiana, iar ulterior familia s-a mărit și cu un băiețel. De atunci, Daniela Crudu și-a dedicat o mare parte din timp creșterii celor mici, alegând să fie mai puțin prezentă în proiectele televizate.