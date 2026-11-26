Tudor Chirilă a dat detalii despre ceea ce se întâmplă în culise, când se închid camerele de filmat de la „Vocea României”. Cum se aleg piesele concurenților și cu cine se consultă înainte de show.

Tudor Chirilă, despre alegerile pieselor concurenților. Foto: captură Instagram

Să pui la punct o astfel de emisiune nu este tocmai ușor. Astfel, Tudor Chirilă a dezvăluit ce se întâmplă în culise, atunci când trebuie să aleagă piesele pe care concurenții le vor interpreta pe scenă. Se pare că nu face singur aceste alegeri. Cu cine se sfătuiește înainte.

Cum alege Tudor Chirilă piesele concurenților

Tudor Chirilă este juratul de la „Vocea României” care a câștigat 8 din 11 sezoane. Acesta a fost premiat și în cadrul Galei Premiilor TVmania, pentru emisiune, cu trofeul pentru Cel mai bun talent-show.

În acest context, el a dat detalii neștiute până acum despre cum se desfășoară lucrurile în culise. Ceea ce fanii emisiunii nu știu, este cum alege el piesele pentru concurenți. Există niște negocieri înainte de a stabili repertoriul, iar juratul a dezvăluit că discută aici cu Miki, showrunner-ul emisiunii.

„Nu, nu. La început eram mai dictator așa și acum problema... Miki, vino un pic! Aș vrea să v-o prezint pe Miki. Miki este showrunner-ul nostru și, din păcate, eu trebuie să mă consult câteodată și cu Miki, ceea ce mă enervează foarte tare, pentru că Miki, care trebuie să țină în mână tot playlist-ul unei emisiuni, vine cu condiții: «Tudor, nu poți să dai trei piese lente pentru că doarme lumea acasă, trebuie să dai și o piesă... Tudor, este Ziua Națională, te rog să dai o piesă în românește. Tudor, Tudor», și aud. Și deja, lucrând de atâta timp cu Miki, știu ce vrea Miki și încerc să mă adaptez înainte, ca să nu mai aud «Tudor!»”, a povestit artistul pentru libertatea.ro.

Antrenorii nu pot lua deciziile singuri în totalitate

Astfel, și Miki a explicat de ce este nevoie de intervenția ei. Antrenorii nu pot face totul doar după bunul plac, ci trebuie să țină cont de anumite reguli ale emisiunii, ca publicul din fața televizoarelor să aibă un show „cu de toate”.

„Da, așa este. E o măsură necesară, pentru că eu cumva am o imagine de ansamblu a show-ului. Și atunci, da, trebuie creat un balans în așa fel încât să nu adormim la televizor, să existe și emoție. Bineînțeles, asta este treaba lui Tudor, să fie piese pe vocile concurenților. Dar, da, privirea de ansamblu o are Miki. Și Miki câteodată mai intervine subtil, cu o rugăminte, frumos”, a spus showrunner-ul de la Vocea României pentru sursa citată.

Discuții aprinse și în toiul nopții

Negocierile nu se opresc pe platourile de filmare. Tudor Chirilă a mărturisit că mereu luptă pentru alegerile sale și, uneori, ajunge și la certuri telefonice cu Miki la 1 noaptea. Finala emisiunii este una și mai dificilă.

„De obicei ne înțelegem. Miki nu a fost întotdeauna showrunner, a fost content responsible, content producer. Și înainte au fost fricțiuni și mai mari cu showrunnerii dinainte. Dar să știți că asta se întâmplă ...

Am avut ocazia să stau de vorbă cu solistul de la Hooverphonic din Belgia, care îmi spunea că și el are aceleași probleme la Vocea Belgiei cu producția, că tu vrei să dai niște piese și producția trebuie să aibă imaginea de ansamblu. Eu pun și foarte multă patimă în treaba asta și mă lupt pentru piesele mele. Așa că sunt telefoane pe la 1 noaptea, ne certăm, urlăm. Săptămâna finalei e groaznică pentru Miki, mai ales. Dar, de fapt, asta e partea mișto din show-ul ăsta”, a mai spus Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă, criticat dur de Horia Brenciu pentru alegerea unei piese

Aici este dovada că Tudor Chirilă face lucrurile așa cum consideră el, fără a ține cont prea mult de sugestiile celorlalți. Chiar la începutul duetelor, s-a iscat și un scandal pe aceeași temă. Francoise Manuel și Eduard Cotoară, au interpretat melodia „Oameni” la începutul lunii noiembrie, iar Horia Brenciu a criticat dur această alegere.

Brenciu a comparat atunci duetul cu o interpretare de stil karaoke într-un club, subliniind faptul că melodia nu i-a avantajat pe concurenți.

„Trebuie să spun ceva despre piesa asta? Sunt multe versiuni pe care le-am ascultat, dar cred că versiunea asta nu o să reziste. Prima parte... mi s-a părut că suntem într-un club de karaoke în care doi tineri au prins microfoanele în mână. Prima parte nu a fost la nivelul vocilor voastre. În rest, îl felicit pe colegul meu, Tudor Chirilă, și tuturor celor care au auzit această melodie... vă doresc sănătate multă! Pentru fata asta, Francoise, eram în stare să-mi dau și cămașa de pe mine. Iertați-mă că m-am aprins așa”, a spus atunci Horia Brenciu.

La fel au considerat și ceilalți antrenori. Theo Rose a declarat că momentul „a fost rău”, iar Smiley a declarat că ar fi ales o altă piesă pentru cei doi concurenți.