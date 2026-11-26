Oana Monea și iubitul ei, Alex, polițist de profesie, au planuri importante după ce și-au mai dat o șansă în iubire. Cei doi s-au împăcat în vara acestui an și au început să discute despre planurile de viitor pe care le au împreună.

Oana Monea are planuri mari de viitor alături de iubitul ei. Foto: Antena 1

Oana Monea și Alex vor să se mute la casă

După împăcarea din această vară, Oana Monea și Alex par să fie mai hotărâți ca niciodată să își construiască un viitor împreună. Cei doi își văd fiecare de activitățile profesionale, dar au și planuri comune, printre care achiziționarea unei locuințe.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit că își dorește foarte mult o casă cu curte și verdeață. Fiind crescută la țară, vedeta spune că simte nevoia să aibă din nou pământ sub picioare și să se bucure de natură, departe de agitația blocurilor.

Mai mult, aceasta a dezvăluit că cei doi au găsit deja o locuință pe care și-ar fi dorit să o cumpere, însă proprietatea a fost vândută chiar în ziua în care intenționau să facă achiziția. Acum, fosta ispită și Alex caută o altă variantă, fiind dispuși să aloce un buget mai mare.

„Suntem așa cum trebuie să fie orice cuplu. Fiecare cu treburile lui, cu munca. Ne înțelegem. Ne-am înțeles rolurile foarte bine de data aceasta, adică el este bărbat, eu îmi văd de lucrurile mele de femeie. Ne uităm de o casă, să ne cumpărăm o casă. Aproape că am și găsit-o. Bine, pe una am găsit-o, dar s-a vândut exact în ziua în care voiam să o cumpărăm și acum mai așteptăm un pic și luăm alta, la un buget mai mare.

Va fi o casă pe pământ. Îmi doresc foarte tare să-mi pun cedru în curte, să am verdeață, pentru că sunt un copil de la țară și atunci simt neapărat nevoia de pământ sub picioare și pentru că de apartament m-am săturat și de vecinii de la bloc m-am săturat, chiar dacă sunt niște oameni extraordinari, tot m-am săturat de ei (râde)”, a spus Oana Monea pentru Spynews.ro.

Cum vor împărți Oana Monea și iubitul ei banii pentru casă

Deși își dorește să facă acest pas alături de Alex, Oana Monea are o viziune foarte clară în ceea ce privește contribuția financiară a fiecăruia. Vedeta a explicat că nu este de acord ca locuința să fie deținută în cote egale, dacă investițiile celor doi nu sunt egale.

Aceasta a mărturisit că preferă ca fiecare contribuție să fie stabilită și consemnată în acte, pentru a evita eventualele neînțelegeri în viitor.

„Și acolo, cu casa, la fel e o situație: eu cu casa, el cu ce e interior. Eu nu sunt de acord, el zice că vine cu o parte, cu nu știu ce. Eu nu sunt de acord să fie casa jumătate-jumătate, pentru că, așa cum am zis, nu cred în lucruri pe termen lung. Nu se știe niciodată ce-ți oferă viitorul și atunci e bine să-ți pui totul deoparte așa cum trebuie și fiecare cu ale lui”, a mai zis ea.

De ce nu vrea Oana Monea ca locuința să fie trecută jumătate-jumătate

Fosta ispită a explicat că nu exclude contribuția financiară a partenerului, însă își dorește ca totul să fie transparent și stabilit prin documente. Oana consideră că, indiferent cât de bine se înțeleg doi oameni în prezent, este important să existe siguranță pentru fiecare.

Vedeta este conștientă că perspectiva sa ar putea fi criticată de unele persoane, însă preferă să își asume această alegere decât să ajungă la conflicte în cazul în care relația nu ar mai funcționa.

„Participă și el la casă, dar participă cum vreau eu, adică cu acte. Ok, tu ai venit cu atât, eu am venit cu atât, fiecare, în caz de ceva, face așa. Înțelegi? E ciudat cumva și multă lume n-ar fi de acord și ar zice: «A, păi nu e nimic serios între voi dacă gândiți așa».

Lasă, mai bine să credeți voi că nu e nimic serios între noi și, în momentul în care, Doamne ferește, unul vrea să o ia pe alt drum, să plece liniștit, să nu se gândească: «Vai, facem totul acum de gura lumii împreună, punem amândoi și așa» și după aceea să ne dăm cap în cap. Nu, în niciun caz”, a conchis Oana Monea.