Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a deschis o discuție pe rețelele de socializare despre limite, respect și bun-simț în educația celor mici, după ce a distribuit un clip video publicat de un vânzător dintr-o librărie.

Gabriela Prisăcariu vorbește despre limitele pe care părinții trebuie să le impună copiilor Foto: Instagram

Modelul a folosit întâmplarea povestită de acesta pentru a-și exprima ferm punctul de vedere cu privire la curentele moderne de parenting și la tendința unor părinți de a nu le impune copiilor reguli clare.

Mesajul tranșant al Gabrielei Prisăcariu despre parenting și limite

Impresionată de atitudinea vânzătorului, dar și de reacția echilibrată a mamei implicate în incident, Gabriela Prisăcariu le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj direct, criticând ideea potrivit căreia copiilor nu ar trebui să li se spună niciodată „nu” de teamă să nu fie frustrați.

„Și acum vă întreb eu pe voi: câte dintre mămicile astea fierte pe parenting s-ar fi luat de acest domn, care i-a dat copilului o lecție bine-venită? Mai ales în vremurile astea, în care copiii sunt învățați că pot face orice vor, că nu trebuie să le spunem «NU», să nu-i supărăm, să nu-i frustrăm și alte prostii de genul ăsta... Educația cu blândețe nu înseamnă educație fără limite! Copiii trebuie să învețe ce înseamnă respectul, bunul-simț și faptul că orice acțiune are și consecințe. Îmi place mult și de el și mai ales de reacția mămicii”, a scris Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

De la ce a pornit totul: lecția primită de un băiețel într-o librărie

Reacția soției lui Dani Oțil a pornit de la un videoclip realizat de un angajat al unei librării, care a relatat o scenă la care a fost martor la casa de marcat. Potrivit relatării sale, un băiețel venise împreună cu mama lui să își cumpere un pachet de cărți Pokémon, așa cum stabiliseră de acasă, întrucât bugetul nu permitea achiziționarea a două pachete.

Ajuns la tejghea, copilul a început însă să se răstească la mama lui, insistând că vrea două pachete, iar după ce femeia i-a explicat calm situația, băiatul a avut o ieșire nervoasă și a aruncat banii pe jos.

Mama și-a păstrat cumpătul și i-a cerut ferm să ridice banii de pe podea, avertizându-l că altfel nu îi va mai cumpăra nimic. Copilul a strâns banii și i-a pus pe tejghea, însă în acel moment a intervenit vânzătorul, care i-a spus scurt: „Ia-ți banii de aici, nu-ți mai vând nimic!”, refuzând să finalizeze vânzarea. În loc să se revolte, mama a apreciat gestul angajatului și s-a întors ulterior să îi ofere o cutie de bomboane Merci, în semn de mulțumire.