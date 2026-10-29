 Gabriela Prisăcariu, criticată dur după ce s-a pozat sexy. Replica dată celor care i-au amintit că e măritată. „Ce-ar trebui să fac?”
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Gabriela Prisăcariu, criticată dur după ce s-a pozat sexy. Replica dată celor care i-au amintit că e măritată. „Ce-ar trebui să fac?”

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Gabriela Prisăcariu, taxată dur de fani după ce s-a pozat într-o ipostază sexy. Modelul a și-a așteptat soțul, pe Dani Oțil, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, dar cu sarmelele pe masă, iar acum a zguduit internetul cu o nouă ședință foto.

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Foto: Instagram

Soția lui Dani Oțil a intrat în vizor după ce a publicat mai multe forografii sexy. Fotomodelul a fost ținta unor critici și le-a răspuns pe măsură haterilor. 

Gabriela Prisăcariu, fotografii incendiare din sufragerie

Gabriela Prisăcariu și-a surprins din nou fanii de pe Instagram cu o nouă ședință foto. Soția lui Dani Oțil s-a pozat într-un body negru, cu o pereche de dresuri negre, accesorizate cu o pereche de tocuri negre și ochelari de soare. De asemenea, în poze aceasta ține în mână o farfurie cu paste, pe care pare că o savurează pe canapea, în acea ținută sexy

Nu toată lumea a apreciat ideea ei. Gabriela Prisăcariu le-a răspuns celor care au criticat-o pentru faptul că se afișează în ipostaze sexy pe internet. Fotomodelului i s-a spus că nu este normal ca o femeie măritată să se posteze așa.

„Cum să postezi AȘA poze?! Ești femeie măritată!”, i-a spus lumea.

Cu toate acestea, ea le-a răspuns într-un story pe Instagram: „Adică cum? Păi eu ACUM mă simt mișto! Ce-ar trebui să fac? Să aștept să divorțez ca să mă redescopăr, să mă reinventez, să renasc, să re... re... și toate celelalte cu „re”?”.

Cum l-a așteptat acasă pe Dani Oțil

Dani Oțil a fost plecat din țară pentru filmările la emisiunea „Power Couple”. Gabriela Prisăcariu a arătat pe Instagram că îl așteaptă pe acesta într-o ținută sexy, mai mult goală decât îmbrăcată, dar cu o oală de sarmale pregătită. Prezentatorul a dezvăluit ce i-a scris soția sa după ce a aterizat în țară.

„Haide mai repede. Mă dezbrac sau încălzesc sarmalele?”, i-a scris pe WhatsApp Gabriela Prisăcariu. „Du sarmalele în dormitor.  Rezolv concomitent…”, a fost răspunsul lui Dani Oțil.

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