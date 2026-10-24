Mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată și cu sarmalele gata! Cum l-a așteptat Gabriela Prisăcariu pe Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu știe cum să îmbine senzualitatea cu umorul și să atragă toate privirile în mediul online. Soția lui Dani Oțil a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii îndrăznețe, în care apare într-o ținută provocatoare, dar și un mesaj savuros pentru partenerul său.

Cum l-a așteptat Gabriela Prisăcariu pe Dani Oțil Foto: Arhivă Click!

Modelul l-a anunțat pe prezentator că a terminat de pregătit sarmalele și îl așteaptă acasă, iar replica acestuia nu a întârziat să apară.

Gabriela Prisăcariu, apariție sexy în lenjerie intimă

Pe lângă fotografia cu oala de sarmale, publicată pe Instagram, Gabriela Prisăcariu a împărtășit și câteva imagini în care își pune în evidență silueta. Vedeta poartă un top negru, cu mâneci lungi, asortat cu lenjerie intimă și portjartier, într-o apariție senzuală care nu a trecut neobservată.

Cu această ocazie, Gabriela a îmbinat imaginile provocatoare cu o surpriză culinară pregătită pentru soțul său. Mesajul adresat lui Dani Oțil a fost pe măsura fotografiilor, lăsând loc și pentru o notă de umor.

„Dani Oțil, am terminat de făcut sarmalele. Te aștept ca și când...”, a scris vedeta în dreptul fotografiilor.

Cum a reacționat Dani Oțil la mesajul soției sale

Replica prezentatorului TV nu a întârziat să apară. Dani Oțil a răspuns în stilul său caracteristic, cu o glumă:

„Am băgat motorină de 20 de lei și vin.”

Reacția lui Dani Oțil la mesajul soției sale. Foto: Instagram

Cum s-au cunoscut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Dezvăluirile amuzante făcute de prezentator

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au reușit să își construiască familia pe care și-au dorit-o. Dincolo de momentele frumoase pe care le împărtășesc cu publicul, începutul relației lor a fost unul cu totul neașteptat.

Prezentatorul emisiunilor „Power Couple” și „Neatza cu Răzvan și Dani” a povestit, la un moment dat, cum a cunoscut-o pe femeia care avea să-i devină soție și mama copilului său. Dani Oțil și-a amintit cu umor de prima lor întâlnire și a dezvăluit cum a reușit să îi atragă atenția Gabrielei.

„M-a pus dracu'. Am curentat-o pe holul emisiunii. Am găsit-o la altă emisiune și am zis că nu o să se uite la unul mai scund decât ea”, a început să povestească, amuzat, Dani Oțil.

Ce a făcut Dani Oțil pentru a-i atrage atenția

Prezentatorul a explicat că, la vremea respectivă, folosea în emisiune o zgardă pentru câini care producea șocuri electrice și pe care o aplica în glumă colegelor sale atunci când acestea răspundeau greșit la întrebările de cultură generală. Gabriela Prisăcariu era îmbrăcată în mireasă când s-au cunoscut, iar întâlnirea lor a rămas o amintire specială pentru prezentator.

Dani Oțil a povestit și cum a decurs prima lor interacțiune, recunoscând că a abordat-o direct, fără să știe că, în timp, aceasta avea să devină partenera sa de viață.

„Era îmbrăcată în mireasă când ne-am cunoscut. Am adus la emisiune o zgardă pentru câini, din aceea care curentează prin păr. Acum se folosește la mai multe emisiuni. Am fost printre primii la televizor care au folosit-o și am pus-o pe diverse colege, iar la răspunsuri greșite de cultură generală le curentam. A fost un test de «cunoaștere a femeii», care nu e om… pentru că, în mod ciudat, două din trei colege nu sufereau, ci ziceau: «Dă-i mai tare!».

Chiar una, nu pot să spun acum cine, pentru că e femeie la casa ei și are și un job foarte important, cu copil acasă, ne-a zis: «Mi-o dai și acasă?». M-a prins viitoarea mea soție, pentru că am știut din start, m-a prins pe hol, acolo unde aveam studioul. Am intrat în vorbă cu ea foarte abrupt. Nu cred că am cerut-o chiar de nevastă atunci, dar am curentat-o”, a povestit Dani Oțil la Neatza.