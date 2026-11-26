Deea Cătăramă traversează o perioadă frumoasă, atât pe plan personal, cât și profesional. Vedeta s-a căsătorit în primăvara acestui an cu Constantin Cătăramă, alături de care dezvoltă mai multe afaceri. Recent, aceasta le-a răspuns celor care au criticat-o pentru timpul petrecut pe rețelele de socializare.

Deea și soțul ei, Constantin Cătăramă, se ocupă împreună de afaceri. Foto: Instagram

De ce este atât de activă Deea Cătăramă pe TikTok

Vedeta are o comunitate numeroasă de urmăritori și a transformat activitatea din mediul online într-o sursă importantă de venit. Deea a explicat că folosește TikTok inclusiv pentru promovarea afacerilor pe care le are împreună cu soțul său.

Cei doi dețin o agenție de marketing și una imobiliară, iar vedeta are și colaborări profesionale și ocupă o funcție de director într-o companie globală.

Ce le-a transmis celor care o critică

Deranjată de comentariile celor care îi reproșează timpul petrecut pe TikTok, Deea a explicat că activitatea sa online este una profitabilă și face parte din munca pe care o desfășoară.

„Fără lipsă de modestie, da, fac TikTok. Recunosc! Și pe bani mulți, pentru că împreună cu soțul meu am o agenție de marketing, pe lângă agenția imobiliară, pe lângă colaborările pe care le avem și pe lângă faptul că sunt director într-o companie globală, da, fac TikTok!”, a declarat Deea Cataramă.

Deea Cataramă, despre afacerile cu care se ocupă

De altfel, într-un interviu acordat pentru Click!, Deea ne-a oferit mai multe detalii despre afacerile pe care le dezvoltă în prezent și despre planurile sale profesionale. Vedeta a dezvăluit că, pe lângă agenția imobiliară pe care o deține împreună cu soțul său, s-a implicat și într-un business de organizare a evenimentelor, alături de Simona Maxer.

„Între timp ne ocupăm de cele două business-uri principale. Alături de soțul meu, Constantin Cătăramă, dețin o agenție imobiliară, iar alături de sora mea «dintr-o altă mamă», nașa noastră și a copiilor de botez, Simona Maxer, dețin o firmă de organizări de evenimente, care anul acesta a luat amploare și ne ocupăm de tot ce înseamnă candy bar, torturi, panouri foto, baloane, flori, foto video. Practic revin în domeniul evenimentelor, al nunților, dar sub altă formă, nu muzicală!”, ne-a declarat Deea.