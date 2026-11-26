Costumul național purtat de Sabina Parmac la Miss Universe 2026, găzduit de San Juan, Porto Rico, a atras o serie de controverse și reacții împărțite. Intitulată „România – Călătoria infinitului”, ținuta a fost concepută ca un omagiu adus lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sculptorului, și a adus pe scena concursului simboluri asociate ansamblului monumental de la Târgu Jiu.

1/10 Sabina Parmac a reprezentat România la Miss Universe Foto: Instagram

Realizată de designerul Claudia Rawlings, cu accesorii semnate de Cristina Roșca, ținuta purtată de reprezentanta României la Miss Universe, Sabina Parmac, a inclus o piesă aurie tridimensională inspirată de Coloana Infinitului, purtată la gât. Mantia albă a rochiei avea imprimate reprezentări ale Mesei Tăcerii și Porții Sărutului, iar conceptul general a integrat și simbolul Păsării Măiastre.

Tocmai felul în care au fost transpuse aceste simboluri a stârnit însă controverse și discuții. Pe rețelele de socializare au apărut o serie de comentarii ironice și critici de natură estetică, iar unii specialiști în arta brâncușiană au contestat alegerea imprimărilor pentru mantie. Au fost semnalate și dificultățile de purtare ale accesoriului masiv de la gât, despre care s-a spus că ar fi îngreunat mersul Sabinei pe scenă.

În același timp, o altă parte a publicului și a presei a apreciat originalitatea ideii și intenția de a prezenta operele de la Târgu Jiu într-un context internațional.

Reacțiile au readus în atenție o întrebare dificilă pentru orice costum inspirat de patrimoniu: cum poate fi reinterpretată o operă cunoscută fără ca simbolurile ei să-și piardă sensul?

Sabina Parmac spune că și-a dorit ca ținuta ei să spună o poveste despre România

„Am ales Coloana Infinitului pentru că, printr-o formă atât de simplă, Brâncuși transmite o idee pe care o poți înțelege oriunde în lume”, a explicat ea, pentru Click!

Despre intenția din spatele costumului, reprezentanta României a spus:

„Mi-am dorit ca, dincolo de felul în care arăta ținuta pe scenă, ea să stârnească o întrebare. Cine a fost Brâncuși și ce mai pot descoperi despre locul din care vine?”

Sabina a mai precizat că timpul pentru pregătire a fost scurt și că a trebuit să lucreze cu opțiunile disponibile.

„Dacă cineva a căutat apoi Coloana Infinitului, nu pot decât să mă bucur”, a adăugat ea, pentru Click!

Cum a fost experiența din Puerto Rico?

Experiența din Puerto Rico a fost, pentru Sabina, una dintre cele mai intense și frumoase perioade din viața sa. Zilele au fost ocupate cu repetiții, pregătiri și apariții publice, iar emoțiile au crescut pe măsură ce se apropia momentul urcării pe scenă. Întâlnirea cu participante din toată lumea i-a oferit ocazia să descopere alte culturi și să lege prietenii.

Prima apariție în fața publicului și a juriului a venit cu emoții puternice. La repetiții, Sabina știa fiecare pas, dar chiar înainte de a intra pe scenă s-a întrebat, cu umor, dacă și picioarele își vor aminti coregrafia. Apoi și-a amintit cât muncise pentru acel moment și și-a spus să respire, să se bucure de fiecare secundă și să fie ea însăși.

Reprezentarea României a fost, spune ea, un motiv de mare mândrie. Sprijinul familiei a ajutat-o să treacă peste momentele în care emoțiile o copleșeau. Mama i-a fost alături pe tot parcursul concursului, iar încurajările ei i-au revenit în minte înaintea aparițiilor importante. Tot familia i-a lipsit cel mai mult în perioada petrecută departe de casă. Sabina spune că i-au lipsit inclusiv lucrurile simple: să ajungă acasă după o zi plină și să-i povestească mamei ce i se întâmplase.

Relația cu celelalte concurente a depășit, în multe momente, cadrul competiției. Fiecare participantă avea propria poveste și experiență, dar toate își doreau să-și reprezinte cât mai bine țara. Faptul că treceau prin aceleași etape și emoții le-a apropiat, spune Sabina, iar concurentele s-au încurajat reciproc.

Curiozitatea față de poveștile celorlalte participante a inspirat-o să le ia interviuri despre țările pe care le reprezentau și ținutele alese. Sabina a vrut să afle ce semnificație avea fiecare costum și să le ofere și celor care urmăreau concursul ocazia de a descoperi aceste povești. Nu poate alege una singură care să o fi impresionat cel mai mult, dar spune că i-a rămas în minte mândria cu care concurentele vorbeau despre tradițiile de acasă. S-a apropiat în mod special de reprezentantele Republicii Moldova și Cubei.

La proba rochiei de seară din preliminarii, Sabina a purtat o creație Nadare. Își dorise o rochie elegantă, în care să se simtă ea însăși, iar alegerea i-a oferit încredere și sentimentul că ținuta i se potrivește.

Programul concursului a fost solicitant, cu zile care începeau devreme și se încheiau târziu, după repetiții, pregătiri și evenimente. Sabina spune că a înțeles ritmul intens ca pe o parte firească a unei competiții de anvergura Miss Universe.

Din Puerto Rico, Sabina se va întoarce în zilele următoare cu amintiri și lecții pe care spune că le va păstra mult timp. Experiența a învățat-o să se adapteze mai repede atunci când planurile se schimbă și să aibă mai multă încredere în ea. Dintre toate momentele, emoția de a reprezenta România pe scena Miss Universe este cea pe care spune că o va păstra în suflet pentru totdeauna.