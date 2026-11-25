Apariția reprezentantei României la proba costumului național din cadrul Miss Universe 2026 a stârnit numeroase reacții în mediul online. Dacă unii internauți au apreciat omagiul adus lui Constantin Brâncuși și patrimoniului cultural românesc, alții au considerat că execuția conceptului a fost departe de rezultatul dorit.

Ce reprezintă ținuta Sabinei Pamac Foto: Instagram/Facebook

Ținuta reprezentantei României la Miss Universe a stârnit controverse

Sabina Parmac, reprezentanta României la cea de-a 75-a ediție a concursului, a defilat într-o ținută intitulată „Călătoria Infinitului”, inspirată din operele celebrului sculptor Constantin Brâncuși. Costumul a fost realizat de designerul Claudia Rawlings, iar accesoriile pentru cap au fost create de Cristina Roșca, potrivit Adevărul.

Potrivit descrierii publicate de concurentă, creația vestimentară a fost gândită ca un tribut adus celor 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși și a inclus referințe la opere emblematice precum „Coloana fără Sfârșit”, „Poarta Sărutului”, „Masa Tăcerii” și „Măiastra”.

„Mai mult decât un costum național, o celebrare a artei, a identității și a eternității”, a explicat Sabina Parmac pe Instagram.

Deși intenția din spatele proiectului a fost apreciată de mulți utilizatori, designul efectiv al costumului a generat și numeroase comentarii negative.

Un cunoscut comentator de modă și lifestyle a publicat o analiză acidă a ținutei, afirmând că rezultatul final nu reușește să transmită mesajul artistic propus. Acesta a ironizat reinterpretarea Coloanei Infinitului și a susținut că elementele decorative par disproporționate și greu de descifrat. Criticile au vizat inclusiv accesoriul purtat pe cap, mantia imprimată cu motive inspirate din opera sculptorului și machiajul ales pentru prezentare.

„O intenție bună de a aduce un omagiu unei personalități legate de identitatea ta și care a devenit universală. Dar un rezultat sinistru”, a scris acesta.

Mulți români au apreciat conceptul

În ciuda comentariilor negative, postarea reprezentantei României a adunat și numeroase mesaje de susținere.

Mulți internauți au considerat că ideea de a promova opera lui Constantin Brâncuși pe scena unui concurs internațional este una inspirată și au felicitat-o pe Sabina Parmac pentru alegerea făcută.

„Foarte original și frumos”, „Toate operele lui Brâncuși pe scena lumii” sau „Mândră că România este reprezentată astfel” au fost doar câteva dintre reacțiile apărute în comentarii.

Costumul „Călătoria Infinitului” a fost una dintre cele mai comentate apariții ale României din ultimii ani la Miss Universe. Dincolo de dezbaterile legate de aspectul său, creația a reușit să atragă atenția asupra patrimoniului cultural românesc și asupra operei lui Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX.

Cum a câștigat Jennifer Barreto coroana Miss Universe 2026

Jennifer Barreto, o asistentă socială în vârstă de 27 de ani din Puerto Rico, a fost încoronată Miss Universe 2026 chiar la ea acasă, în San Juan, încheind astfel încă un an greu pentru cel mai celebru concurs de frumusețe din lume.

În marea finală de marți seară, desfășurată în capitala teritoriului american autoguvernat, tânăra din Puerto Rico a reușit să se impună în fața a 115 finaliste, fiind încoronată pe scenă de predecesoarea sa, Miss Mexic, Fátima Bosch.

Podiumul a fost dominat integral de America Latină, Melissa Núñez din Republica Dominicană și Clara Vegas din Venezuela ocupând locurile doi și trei, iar Puerto Rico a ajuns astfel la șase titluri Miss Universe în palmares (fiind depășit doar de SUA și Venezuela).

După probele eliminatorii de costum de baie și rochie de seară, cele cinci finaliste au răspuns întrebărilor juriului. Întrebată ce valoare umană nu ar trebui să pierdem niciodată în contextul dezvoltării inteligenței artificiale, Jennifer Barreto a răspuns în limba spaniolă și a cucerit juriul:

„Cel mai bun lucru este să o folosim în mod responsabil. Dacă inteligența artificială ne pune valorile în pericol, atunci ele nu au fost niciodată valori. Valorile se regăsesc în consecvența dintre ceea ce spunem și ceea ce facem, mai ales atunci când susținerea acestor lucruri devine dificilă”, a declarat noua Miss Universe 2026, potrivit CNN.