Iarna începe să-și facă simțită prezența în România, iar zăpada a început deja să se așeze în anumite zone montane. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că și Bucureștiul ar putea avea parte de primele ninsori până la finalul acestei săptămâni.

Meteorologii anunță prima zăpadă în București Foto: Shutterstock

Potrivit specialiștilor, un ciclon aduce un val de precipitații și temperaturi scăzute în mai multe regiuni ale țării. Vremea se va răci semnificativ, iar valorile termice vor coborî sub cele normale pentru această perioadă a anului.

Experții ANM estimează că, în Capitală, precipitațiile sub formă de ploaie s-ar putea transforma în ninsoare, existând inclusiv posibilitatea depunerii unui strat de zăpadă.

„Este posibil ca pentru următoarele zile, mai ales la finalul săptămânii, sâmbătă, ca în Capitală, precipitațiile sub formă de ploaie să se transforme mâine în ninsoare, posibil și cu depunere de strat de zăpadă.

Maxima zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, în Capitală, 2–3 grade, minimele destul de coborâte, negative, noaptea de sâmbătă spre duminică, minus 5, minus 4 grade și vânt cu intensificări la rafală de 50–60 km/h, context în care cu siguranță senzația de frig va putea fi mult accentuată.

Într-adevăr vorbim, mai ales pentru următoarele zile, de o probabilitate ridicată ca precipitațiile să fie în extindere în cea mai mare parte a țării, astfel încât cantitățile de apă să fie cuprinse între 10–15 litri pe metru pătrat, în zona montană înaltă peste 15–20 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mai mari de peste 1400 de metri să consemnăm în continuare strat de zăpadă în zona montană, cu grosimi variabile de 10–15 cm”, a declarat Mateescu, potrivit Digi24.

Unde ar putea ninge în România în următoarele zile

Ninsorile nu vor fi prezente doar în zona montană înaltă. Meteorologii avertizează că stratul de zăpadă ar putea să apară și în alte regiuni ale țării, inclusiv în zonele subcarpatice din sud. Astfel, pe lângă zonele montane, Oltenia, Muntenia, nordul Moldovei și estul Transilvaniei s-ar putea număra printre regiunile în care vor apărea depuneri de zăpadă în perioada următoare.

„Nu numai în zona montană înaltă este posibil să consemnăm strat de zăpadă și în următoarele zile. Acesta va putea fi de interes și în dealurile subcarpatice a Olteniei sau Munteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei sau în estul Transilvaniei”, a adăugat ea.